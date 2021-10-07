15+ человек, которым не нужен особый повод, чтобы похохотать от души

По жизни проще идти с юмором, и об этом героям сегодняшней подборки хорошо известно. Они вряд ли упустят возможность от души посмеяться над увиденным или подшутить над кем-то. В этом им повезло, ведь смех благотворно влияет на устойчивость к стрессу и помогает пережить негативные эмоции.

AdMe.ru не упустит возможности напомнить читателям о том, как важно чаще улыбаться.

1. «Сделал Гомера Симпсона из дерева и положил его в кусты»

2. «Готова поклясться, что оставила свою машину здесь»

3. Отвели собаку на стрижку. Ей буквально подкачали попу

4. «Кто-нибудь его видел?»

«Нет, он не потерялся. Просто я на работе и очень по нему скучаю. Наслаждайтесь его фоткой». (Missing можно перевести с англ. как «потеряли собаку» и «скучаем по собаке». — Прим. AdMe.ru.)

5. Хороший денек в парке

6. «Жена работает в службе по борьбе с вредителями. Она обслуживала завод и нашла это. Говорит, что это самая большая мышь, которую она поймала»

7. И не поспоришь

«Держитесь подальше от железнодорожных путей. Они предназначены для поездов. Если вы смогли это прочитать, то вы не поезд».

8. «Был совсем один в офисе и решил сделать друга»

9. «Оставил это в пароварке на работе. Сердце начальника чуть не ушло в пятки»

10. Человек-паук теперь работает из дома

11. «Выложил объявление о продаже зеркала. Фото товара»

12. «Фотограф сделал этот снимок ровно в тот момент, когда я осознал, что надо мной будут подтрунивать до окончания начальной школы»

13. «Наконец-то я покончил с этим. Пульт больше не потеряется»

14. «Сегодня я впервые попробовал собрать модель Lego. Думаю, я справился. Четко следовал инструкции»

15. Крик души в книжном магазине. Секция «Название не помню, но книжка точно была синяя!»

16. «Я видела много поделок из дерева, но есть от их вида мне захотелось впервые»

17. Кто-то любезно подобрал и повесил потерянную кепку, но выглядит как место преступления

18. «Папа нарисовал кота»

19. Осталось дождаться голливудской автомобильной погони