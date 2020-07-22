15 человек, которые теперь точно знают, как выглядит настоящая ревность
Тот, кто имел дело с ревнивым человеком, знает: порой мысли таких людей не поддаются никакой логике, а руководят ими только эмоции. Размышления на тему, что это, признак любви или недоверия, оставим для следующей статьи, а в сегодняшней подборке просто узнаем больше о чудачествах, которые могут устроить близкие люди и животные в порыве ревности.
Мы в AdMe.ru верим в верность между людьми, а в случае с питомцами уверены, что любви хозяев хватит на всех, поэтому напоминаем, что не стоит лишний раз переживать.
«Мой котик ревнует меня к видеоигре»
Когда за дело взялся человек с повышенным уровнем ревности
4 стадии ревности
Коротко и по делу
«Моя собака Афина (с синей повязкой) сломала лапу, а моя другая собака, Кейло, начала ревновать и грызть свою лапу. Потратив $ 3 000, я наконец вернул их обоих домой на 4 лапах»
Лайфхак в трудную минуту
«Смотрели сегодня документалку про кота-рыболова. Кажется, наш кот приревновал. В самом начале фильма прыгнул к телевизору и смотрел в сторону людей осуждающим взглядом»
Когда без вариантов
«Сегодня день рождения моей собаки. Кажется, котик немного ревнует»
Скрип-скрип-стори
Ох уж эти собственники!
Р — ревность
«Соседская собака прибежала, чтобы я ее погладил, а моя кошка приревновала»
Главное, вовремя разобраться
«Это Афина, она 9-летний лабрадор. Когда она видит на моих коленях других наших младших собак, она закатывает истерику. Поэтому эта „крошка“ тоже сидит на моих коленях»
Поделитесь и вы историей, в которой ревность — в главной роли.
Фото на превью ForsmazhorKA / pikabu