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15 человек, которые так остро прочувствовали разницу поколений, что аж в глазах защипало

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А в вашем детстве были пластиковые цифры в сыре, диафильмы вместо мультиков на YouTube и горчичники в носках при простуде? Есть детали, которые характерны только для определенного поколения, и другим их не понять. И как только вспоминаешь что-то эдакое, сразу накатывает ностальгия.

Мы в AdMe.ru считаем, что такими находками стоит делиться и даже пытаться терпеливо объяснить их суть тем, кто из-за разницы поколений не совсем понимает, о чем идет речь.

«Вчера на вечеринке включил кадр из фильма. Друзья спросили: „Что за фильм?“ В общем, нет у меня друзей теперь. А вот и кадр»

© accursed_union / Twitter, © Back to the Future / Universal Pictures

Когда сложности в беседе — обычное дело

© sensu_lato_ / Twitter

Когда вы в последний раз выбивали ковры? А в снегу?

© Depositphotos.com

Вот что было до этих ваших киндер-сюрпризов

© 1thwitness / Twitter

«Решила показать дочке, как я в детстве смотрела мультфильмы. Она подумала, что я скачаю ей что-то из интернета. Но не тут-то было...»

© Shurochka87 / Pikabu

4 всадника отечественной медицины

© Depositphotos.com, © Depositphotos.com, © Depositphotos.com, © Depositphotos.com

Необычные развлечения прошлых лет

© Podslyshano / Twitter

«Бабушка: „Что-то эта ручка не пишет“»

© vah_arina / Twitter

А ведь это было так недавно...

© doroshkevichmax / Twitter

Просто издевательство над старшим поколением

© johnistoasted / Twitter

Раньше было меньше поводов для ссор

© slyhedge / Twitter

«Мой первый детский флэт уайт»

© MonsieurDeficit / Pikabu, © una_nova / Twitter

Более того, даже возле телевизора ели только по праздникам

© dobry_chlopec / Twitter

А помните эти «амулеты против вампиров»?

© Zefirni_chel / Twitter

А памяти хватает только на одну песню

© dimkept / Twitter

А вы помните времена, когда ужинали не под сериалы и выбивали ковры в снегу? Расскажите о том, что для вашего поколения было знакомо и привычно, а нынешнее уж точно не поймет!

Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com
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