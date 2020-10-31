15 человек, которые так остро прочувствовали разницу поколений, что аж в глазах защипало
А в вашем детстве были пластиковые цифры в сыре, диафильмы вместо мультиков на YouTube и горчичники в носках при простуде? Есть детали, которые характерны только для определенного поколения, и другим их не понять. И как только вспоминаешь что-то эдакое, сразу накатывает ностальгия.
Мы в AdMe.ru считаем, что такими находками стоит делиться и даже пытаться терпеливо объяснить их суть тем, кто из-за разницы поколений не совсем понимает, о чем идет речь.
«Вчера на вечеринке включил кадр из фильма. Друзья спросили: „Что за фильм?“ В общем, нет у меня друзей теперь. А вот и кадр»
Когда сложности в беседе — обычное дело
Когда вы в последний раз выбивали ковры? А в снегу?
Вот что было до этих ваших киндер-сюрпризов
«Решила показать дочке, как я в детстве смотрела мультфильмы. Она подумала, что я скачаю ей что-то из интернета. Но не тут-то было...»
4 всадника отечественной медицины
Необычные развлечения прошлых лет
«Бабушка: „Что-то эта ручка не пишет“»
А ведь это было так недавно...
Просто издевательство над старшим поколением
Раньше было меньше поводов для ссор
«Мой первый детский флэт уайт»
Более того, даже возле телевизора ели только по праздникам
А помните эти «амулеты против вампиров»?
А памяти хватает только на одну песню
А вы помните времена, когда ужинали не под сериалы и выбивали ковры в снегу? Расскажите о том, что для вашего поколения было знакомо и привычно, а нынешнее уж точно не поймет!
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com, Depositphotos.com