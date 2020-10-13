15+ человек, которые могут проводить тренинги о том, как справляться с подлянками от жизни

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В жизни человека многое зависит от внешних обстоятельств. Не так может пойти все что угодно. Так называемый эффект бабочки способен затронуть все аспекты человеческого существования. Роковые случайности окружают нас повсюду — надо только внимательно смотреть.

Мы в AdMe.ru с удивлением читали истории людей, в жизни которых что-то пошло не так, и задавались вопросом: как вообще возможны такие совпадения?

«Я просто обронил свое обручальное кольцо сегодня утром»

«Я думал, что, чтобы уничтожить кольцо, нужно бросить его в жерло вулкана». © Natthiel / Reddit

«Впервые сделала популярное в Pinterest блюдо „яйцо в авокадо в духовке“. Почему никто не сказал, что авокадо при нагревании становится горьким?»

«А я ведь просто хотел поперчить свое блюдо»

«Долго ждали новый дом, а в день сдачи объекта выяснилось, что он заражен плесенью»

«Копил деньги на колледж — стриг газон. И в этот самый момент из кармана вылетают купюры»

«Мой шурин просто попытался срубить огромное дерево возле своего ангара»

«Забыл вытащить из капсульной кофеварки капсулу, а потом попытался заварить лапшу быстрого приготовления кипятком из кофеварки»

«Финал моей игры. Шансы были 50/50»

«Просто делали блинчики...»

«Собирал пазл 3 недели. С потерей смирился»

«А я ведь просто хотел немного чипсов»

«Собирался сегодня съехать из дома и продать его. Упал»

«Подумать только, я целый год покупала лавровый лист, в то время как целое дерево росло у моего дома»

«Купил, называется, хлеба на ужин»

«Сестра красилась перед зеркалом, оставила его на столе, и оно прожгло дыру в ее компьютере»

«Час ехал по пробкам на работу, а потом посмотрел вниз»