15+ человек, которые могут проводить тренинги о том, как справляться с подлянками от жизни
В жизни человека многое зависит от внешних обстоятельств. Не так может пойти все что угодно. Так называемый эффект бабочки способен затронуть все аспекты человеческого существования. Роковые случайности окружают нас повсюду — надо только внимательно смотреть.
Мы в AdMe.ru с удивлением читали истории людей, в жизни которых что-то пошло не так, и задавались вопросом: как вообще возможны такие совпадения?
«Я просто обронил свое обручальное кольцо сегодня утром»
«Я думал, что, чтобы уничтожить кольцо, нужно бросить его в жерло вулкана». © Natthiel / Reddit
«Впервые сделала популярное в Pinterest блюдо „яйцо в авокадо в духовке“. Почему никто не сказал, что авокадо при нагревании становится горьким?»
«А я ведь просто хотел поперчить свое блюдо»
«Долго ждали новый дом, а в день сдачи объекта выяснилось, что он заражен плесенью»
«Копил деньги на колледж — стриг газон. И в этот самый момент из кармана вылетают купюры»
«Мой шурин просто попытался срубить огромное дерево возле своего ангара»
«Забыл вытащить из капсульной кофеварки капсулу, а потом попытался заварить лапшу быстрого приготовления кипятком из кофеварки»
«Финал моей игры. Шансы были 50/50»
«Просто делали блинчики...»
«Собирал пазл 3 недели. С потерей смирился»
«А я ведь просто хотел немного чипсов»
«Собирался сегодня съехать из дома и продать его. Упал»
«Подумать только, я целый год покупала лавровый лист, в то время как целое дерево росло у моего дома»
«Купил, называется, хлеба на ужин»
«Сестра красилась перед зеркалом, оставила его на столе, и оно прожгло дыру в ее компьютере»
«Час ехал по пробкам на работу, а потом посмотрел вниз»
А какие происшествия в вашей жизни можно охарактеризовать фразой «Что-то пошло не так»?