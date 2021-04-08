15+ человек, которые обвели систему вокруг пальца и похохотали вслед

Несмотря на то что люди довольно предсказуемо реагируют на большинство жизненных ситуаций, есть еще в мире неординарные личности, которые все делают по-своему, не думая о последствиях. Например, играют в шахматы или ходят в поликлинику. Нам же остается только улыбаться, глядя на такую смелость.

Мы в AdMe.ru очарованы находчивостью героев нашей статьи и всем сердцем одобряем креативный подход к жизни.

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Отец и дед очень любили играть со мной в шахматы, когда я был еще пацаном лет десяти. Объяснили правила и подарили доску. Играл я как получится. То есть если у коня получилось сходить сюда — значит, конь туда и шел. Стратегия? Тактика? Мне 10 лет, о чем вы? Тем не менее играть я любил. Не понимал, но любил. Моим шахматным триумфом стал один забавный случай. Мы с несколькими ребятами из класса поехали от школы на шахматный... не турнир, скорее, а так, вечер по интересам. Там было около 20 столов и очень много людей всех возрастов. Случилось мне играть с одним дедушкой. Доска, фигуры, я и матерый профессионал против меня.... Конь может сожрать эту пешку? Конь сожрет эту пешку. Ладья может вон тому офицеру челюсть сломать? Может, но сама потом умрет... Если офицер умрет, то и фиг с ней, с этой ладьей. В общем, через 10 минут игры мой противник встал и сказал: «Я сдаюсь... Я совершенно не понимаю, что ты делаешь...» Я тоже ничего не понимал. Но победил. © qcezwsx / Pikabu

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Когда я был еще совсем маленький, заметил странный ритуал у собак — при встрече нюхать друг друга под хвостом. Смысл этого был непонятен, за разъяснениями я обратился к отцу. Тот сходу выдал следующую историю: «Давным-давно собаки хотели попасть на Луну. Они решили запрыгивать друг дружке на спины и таким образом выстроиться башней до самой Луны. Но когда они почти до нее добрались, какая-то собака внизу испортила воздух, и все рассыпались. Теперь они ходят и ищут, кто это был». Звучало правдоподобно. Не знаю, придумал отец это сам или где-то услышал, но мне история запомнилась. И до сих пор (мне 32), как вижу знакомящихся на улице собак, вспоминаю об этом — все еще не нашли, все ищут. © Podorozhnik88 / Pikabu

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Несколько лет назад меня позвали на вечер по интересам, где темой была игра в какую-то реплику «Монополии». Суть та же, но цель игры — заработать миллион, и правила листа на полтора, весьма кривые и какие-то недописанные. Спустя минут 30 на одном ходу я продал все свои владения (правила не запрещали такой финт), и у меня получился миллион. Еще 30 минут мы спорили, можно или нельзя так делать. Больше на настолки меня не звали. © VladimirVDK / Pikabu

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Купили квартиру в многоквартирнике, где есть управляющая компания, то есть сбор и на уборку, так как она входит в обязательный минимум услуг УК. Через пару месяцев соседка молча повесила рядом с моей дверью... график дежурств по уборке этажа (первого этажа)! То есть они много лет вместо того, чтобы заставить УК работать как надо, молча и терпеливо сами драили полы, а платили за это в УК, и тут она решила, что я так буду делать... Прелесть какие люди. Подготовила на листке выдержки из закона, написала, что если кого-то не устраивает качество услуг УК, то жаловаться можно сюда, и дала контакты куда. Листок повесила рядом для ознакомления. Больше ко мне никто с такими глупостями не приставал. © R A / AdMe

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Знакомый актер замучился от звонков из банка. И как-то он разучивал роль из «Дяди Вани». И начал оператору отвечать своей частью диалога из пьесы. Оператор сначала всерьез отвечала ему, не понимая прикола, потом, видимо, решила, что человек в неадеквате и ему реально врач нужен (по пьесе герой рассказывал о болезни своей). Короче, больше из той фирмы ему не звонили, а до этого отвязаться не мог, даже четкое «нет» не помогало. © RagDolly / AdMe

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Знакомая тетечка в возрасте порядком за 70 на деньги от аренды самой обычной квартиры (в Москве) объездила всю Европу — брала максимально дешевые поездки на автобусе, но включала все доступные экскурсии. Умудрилась съездить в Японию(!) на поезде(!), далее — паромом. Вот такое ноу-хау! Кстати, со старушками-подружками таскалась на всевозможные спектакли и выставки, а по четвергам они собирались у одной из бабушек в гостях. © Тетя Нюра / AdMe

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Я литературный переводчик. Заказали перевод текста для литературного конкурса, я взялась, но тут навалились старые заказчики со срочными просьбами, и пришлось сутки без сна переводить с двух разных языков. Текст занял второе место, все отлично, но тут мне на глаза попался перевод, и я вспомнила свою ошибку: вместо «стол» я почему-то написала «стена»: все, привет, герои рассказа весь сюжет жрут что-то со стены. Написала автору, она отнеслась с юмором и не стала ругать, а сменила стиль на сюр. © Подслушано / Ideer

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Сдавала экзамен, пока ждала преподавателя, от скуки поставила на билете точку — этот экзамен я благополучно завалила. На пересдаче препод не стал заморачиваться и делать новые билеты, и я, естественно, вытянула тот же самый билет — сдала на хорошую оценку. Вот это я понимаю, инвестиция в будущее. © Подслушано / Ideer

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Еду в метро, сел в самый угол вагона на любимое место, справа два места свободных. Заходит девушка с ребенком лет одиннадцати и садится вплотную ко мне, демонстративно упершись в меня коленом. Я подумал, что, наверное, слишком расселся, и повернулся в пол-оборота, чтобы освободить больше места девушке с чадом. В ответ на мой жест дамочка еще ближе сдвинулась ко мне, отвоевав почти всю лавку. Еще никогда я с таким удовольствием я не уступал место очень упитанной женщине, стоявшей рядом. © Подслушано / Ideer

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Смотрю Animal Planet. В передаче барышня говорит, чтo ceйчac обучит самца и самку обезьяны простенькому действию. Берет камень и орех, булыжником раскалывает скорлупу и съедает плод. Повторяет процедуру. Дает камень и орех самцу. Тoт ничeгo не пoнял и пытается зубами разгрызть скорлупу. Понятное дело, ничeгo не выходит. Барышня дaeт камень и орех самке. Та быстро повторила действия, разбив булыжником скорлупу. Барышня снова дает те же вещи самцу, он задумался и отдал самке. Та, понятное дело, расколола и съела. Барышня oпять дaeт орех и камень самцу, тoт oпять дaeт самке, та раскалывает орех, и в этoт же мoмeнт самец выхватывает внутренности и с довольной мордой их съедает. © #464168 / Bash.im

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Идем вчера с мелким, гуляем. Вдруг слышу женский голос: «Симба, мальчик мой, иди сюда!» Ну, думаю, ладно, собаку, наверное, зовут.

И тут на моих глазах к женщине устремляется мальчик. Начинаю тихо ржать. Женщина поравнялась со мной и, видя, что я веселюсь, извиняющимся тоном говорит: «Не смейтесь, пожалуйста... Ну как мне его еще называть, если он Лев Львович?» © #464801 / Bash.im

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Ребенок на контрольной ловко складывает и вычитает трехзначные числа с результатом в пределах 300 без калькулятора и «столбика». Не ошибается! И тут замечаю у него на столе две обыкновенные линейки по 300 мм каждая. Ими и орудует. © #464432 / Bash.im

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У меня была обалденная возможность уехать учиться за границу. Я ишачила ради этого 3 года, спала по 6 часов, а все остальное время зубрила, участвовала в активностях, олимпиадах, везде где только можно, лишь бы это было на пользу моей мечте. Но когда до моей мечты было рукой подать, отец, который бросил нас с мамой, когда мне было 5, сказал, что разрешения от него не будет, а без его разрешения никуда я не поеду. Мотивировал это тем, что я должна на родине деточек рожать, а не по заграницам шастать. Уговоры не помогали, и тогда я решила идти напролом. Сказала, что прокляну его. А он очень суеверный. И потом то гвозди с перьями подброшу, то носовой платок с кошачьей шерстью, любой хлам. Естественно, это был просто мусор, никакого колдовства там не было. А из-за его излишней суеверности любая мелочь стала казаться ему признаком проклятья. И в итоге он распсиховался и дал свое согласие, лишь бы я отстала от него. Я отучилась, вернулась, а отец так и боится меня, говорят, даже обряд какой-то делал на отречение от ведьмы в роду. Но не то чтобы я расстроена этим фактом. © Палата № 6 / VK

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Я сейчас работаю мультипликатором. Когда меня спрашивают о моем стаже, то я всегда шучу: «Да вот уже лет 30 точно!» После этих слов мои собеседники всегда переспрашивают: «Как это 30? Тебе же 33!» И я не вру! Еще в 3 года я увлеклась рисованием. Мне не нравилось рисовать какие-то «одиночные» рисунки, а еще мне не нравилось сидеть за столом. Я всегда пыталась изобразить какой-то сюжет на нескольких бумажках и рисовала только на полу. Каждый раз мама покупала мне несколько альбомов для рисования, потому что я за день могла исписать все! Это были мои первые мультики. За 30 лет ничего не изменилось. Все так же сижу на полу, рисую странных персонажей и кайфую от всего процесса! © Палата № 6 / VK

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На старости лет мама начала сдавать — в целом адекватная женщина начала тащить домой котов. Дело, конечно, благородное, но не когда ты собрала 20 котов в однокомнатной квартире. Расставаться с ними отказывалась, соседи тоже выли. И мы предложили решение — продать мамину квартиру, купить ей дом в деревне, туда же больше котов влезет. Сама она на пенсии, мы приезжать помогать будем — никаких проблем. Она согласилась, котикам же раздолье. Нашли хороший дом, помогли переселиться (переезд был долгий) и под шумок стерилизовали кошек (кто не был беременной или кормящей), пока они у нас были, чтобы не плодили котят, маме об этом не сказали. Параллельно всех животных перефоткали, выставили фотки, что пушистики ищут дом, пообещали помощь с прививками, кастрацией. Постепенно находились хозяева, маме говорили, что вот, знакомые хотят кота, увидели фотки твоего, так понравился — у тебя же много их, отдай людям. Раздали почти всех за год, осталось 5 штук, в деревне котов брать неоткуда — все местные при деле, мышей ловят, чужие не забегают. Да и мама садом-огородом занялась, уже и не до котов особо. Вот так и маме дело нашли, и котов пристроили, и не переругались. © Палата № 6 / VK