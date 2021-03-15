15+ человек, которые даже не подозревали, что их ждет, когда поднимали трубку телефона

Когда моему 15-летнему племяшке звонят родители, он берет трубку со словами: «Алло, это служба технической поддержки. Пробовали выключить и снова включить?» И знаете что? Однажды это было именно тем самым ответом, который помог решить проблему, по которой ему позвонили. © Perepip / Reddit

Звонят как-то с неизвестного номера. Представились «центром языков», предложили изучать английский. Обычно отказываюсь, но тут зацепило название: в переводе на русский «Ледяная свинья». У них спрашивать не стал, а после рассказал об этом коллегам. Ржал весь отдел... надо мной! Центр называется «Ай спик», а не «Айс пиг». (Ice pig ― «ледяная свинья», I speak ― «я говорю». — Прим. AdMe.ru ) © «Палата № 6» / VK

На 2-м курсе поехали на практику на раскопки. Один однокурсник опаздывал и должен был приехать на несколько дней позже. Попросил сбросить номер хостела, где я остановилась. Звонит он туда и говорит:

— Здравствуйте, у вас места спальные есть?

— Да, полным-полно!

— Извините, а соседи тихие? Я просто по работе приехал.

— О, вы не переживайте, они очень тихие. Их вообще не видно, не слышно.

— Вот здорово! А интернет у вас есть?

— А вот с этим загвоздка, под землей проблемы со связью.

И бросают трубку. Коллега перезванивает мне недовольный, мол, что за ерунда в твоем хостеле происходит. Я проверяю номер и понимаю, что сбросила ему по ошибке номер нашего руководителя, который заведовал КАТАКОМБАМИ с захоронениями. © jeannne / AdMe