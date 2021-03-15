15+ человек, которые даже не подозревали, что их ждет, когда поднимали трубку телефона
Телефонный звонок всегда немножечко лотерея, ведь ошибка в одной-единственной цифре может привести к самым непредсказуемым последствиям. И частенько такие ситуации оборачиваются настолько комично, что о них сложно смолчать. Пользователи выкладывают в сеть свои истории, а уж там они не могут ускользнуть от нашего внимания.
Сегодня мы в AdMe.ru прочитали немало постов о курьезных телефонных звонках и даже взяли себе на вооружение несколько фразочек.
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Меня как-то раз обругали банковские мошенники.
― Добрый день, звоню вам из контакт-центра, вы подтверждаете перевод 11 000 рублей с вашей карты?
― С удовольствием подтверждаю, ― отвечаю я уверенно, поскольку на карте у меня 62 рубля.
― Тебя, такая ты сякая, в детстве не учили, что врать нехорошо?! © serkab / Pikabu
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Еще во времена стационарных телефонов как-то раз позвонила женщина и крайне агрессивным тоном потребовала, чтобы к телефону позвали Роджера. Я ответил, что никакого Роджера тут нет и она, видимо, ошиблась. Она раздраженно продиктовала мне номер, по которому, как она думала, она звонила. Он отличался от моего на целых 3 цифры! Я ей это озвучил, а она выдала в ответ: «Так а зачем ты тогда трубку берешь вообще?» © Brett Schmidt / Quora
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Звонок на телефон мужу. Далее: З — звонящий, М — муж.
З: — Здравствуйте, мы компания такая-то, помогите нам стать лучше, пройдите короткий опрос!
М: — Вы и так ребята хоть куда! (Повесил трубку).
До сих пор ржу. © ВelkaHoteka / Pikabu
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Была в детстве такая история. С подругой разговаривали по телефону. Она у себя дома, я у себя. «А давай наберем номер с закрытыми глазами и поговорим с тем, кто снимет трубку», — говорит она. Ну давай. Решили, что сначала звонит она, потом докладывает мне, как все прошло, затем я. Подруга отчиталась: попала на милую женщину, поболтали про любимое варенье. Моя очередь. Я зажмуриваюсь и, прицеливаясь пальцем, накручиваю диск. Поднимает трубку женщина и говорит: «Здравствуй, а я только что с твоей подругой разговаривала. Ее любимое варенье вишневое, а твое какое?» © Salivan / AdMe
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Наш номер телефона отличался как-то незначительно от номера городской прокуратуры. Ну и постоянно люди звонили и спрашивали: «Здравствуйте, это прокуратура?»
Отец отвечал: «Слава богу, нет», — и вешал трубку.
Но главный прокурор города был другом моих родителей и иногда бывал в гостях. Как-то при нем зазвонил телефон, спросили, прокуратура ли это, и отец на автомате ответил: «Нет, но главный прокурор здесь». © Синяя Малина / AdMe
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Звонок:
— Привет!
— Привет.
— А что такой голос грустный, обижаешься до сих пор?
— ... Да.
— Да ладно, не обижайся, я же тебя люблю.
Через 5–7 минут разговора моя бабушка была приглашена на свидание в 5 часов вечера каким-то молодым человеком, который ошибся номером и принял голос бабули за обиженный голос своей девушки. Бабуля на свидание не пошла, дед не разрешил. © Зюзя / AdMe
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Работала в инвестиционно-строительном холдинге, сокращенно ИСХ. Сложный, напряженный день. Звонок — хотят уточнить реквизиты. Коллега диктует: «ИСХ: Игорь, Сергей...» Гробовая тишина: все ждут последнюю букву. И тут она выдает такое, что смеялись и на том конце провода: «Хомячок!» © «Палата № 6» / VK
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Помнится, когда впервые вышло «Кто хочет стать миллионером?» и парень выиграл, вся страна сидела у экранов телевизоров. Мы тоже смотрели это шоу, когда позвонил телефон. Папа берет трубку и говорит: «Ты видел, да? Фантастика!» Потом какое-то время он говорил со звонившим. А потом оказалось, что ни отец, ни чувак на том конце провода не знают друг друга. Но даже когда они это поняли, то поболтали друг с другом еще. © Marlowe12 / Reddit
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Работаю в техподдержке, звонок: «Придите заберите мастера, а то он тут все подключил и лег на диван спать!» © «Подслушано» / Ideer
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Когда моему 15-летнему племяшке звонят родители, он берет трубку со словами: «Алло, это служба технической поддержки. Пробовали выключить и снова включить?» И знаете что? Однажды это было именно тем самым ответом, который помог решить проблему, по которой ему позвонили. © Perepip / Reddit
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Звонят как-то с неизвестного номера. Представились «центром языков», предложили изучать английский. Обычно отказываюсь, но тут зацепило название: в переводе на русский «Ледяная свинья». У них спрашивать не стал, а после рассказал об этом коллегам. Ржал весь отдел... надо мной! Центр называется «Ай спик», а не «Айс пиг». (Ice pig ― «ледяная свинья», I speak ― «я говорю». — Прим. AdMe.ru) © «Палата № 6» / VK
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На 2-м курсе поехали на практику на раскопки. Один однокурсник опаздывал и должен был приехать на несколько дней позже. Попросил сбросить номер хостела, где я остановилась. Звонит он туда и говорит:
— Здравствуйте, у вас места спальные есть?
— Да, полным-полно!
— Извините, а соседи тихие? Я просто по работе приехал.
— О, вы не переживайте, они очень тихие. Их вообще не видно, не слышно.
— Вот здорово! А интернет у вас есть?
— А вот с этим загвоздка, под землей проблемы со связью.
И бросают трубку. Коллега перезванивает мне недовольный, мол, что за ерунда в твоем хостеле происходит. Я проверяю номер и понимаю, что сбросила ему по ошибке номер нашего руководителя, который заведовал КАТАКОМБАМИ с захоронениями. © jeannne / AdMe
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Был сейчас звонок:
— Здравствуйте, Елена. Я из компании «Ростелеком».
— Но я не Елена.
— Я Елена.
Занавес. © flexxxonthe / Twitter
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Однажды незнакомый номер звонил мне 3 или 4 раза и из трубки слышалось одно и то же: «Я здесь». Я отвечал, мол, ошиблись номером. В конце концов после очередного раза я ответил так, что звонки прекратились тут же: «Алло, с вами говорит полиция. Чем могу помочь?» © BBBHMM / Reddit
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Мне лет 15 было, звонит на сотовый какая-то женщина и, не стесняясь в выражениях, доказывает, что ее муж изменяет ей со мной. На уверения, что я учусь в 8-м классе и живу в другом городе, она еще больше распаляется. В итоге я не выдержала и послала ее куда подальше. И звонки прекратились. © Любовь Герасимова / Facebook
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Сегодня с утра телефон разрывался: кто-то звонил, ждал 2 гудка и сбрасывал трубку. Самое тупое, что я не могла перезвонить, так как номер был скрытый. И вот, наконец-то успев ответить на звонок, первое, что я услышала, было: «А почему сразу не перезвонили, номер-то есть!» © «Палата № 6» / VK
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Однажды у меня зазвонил телефон и высветился незнакомый номер.
— Да?
— Валера, слушай...
— Это не Валера, вы ошиблись номером.
— И что?
Такого поворота я точно не ожидала. © mbIAV / Pikabu
А вам случалось оказываться в похожей ситуации? Будем рады услышать эту историю.