15+ доказательств того, что диета и физические нагрузки творят настоящие чудеса

Как известно, лишний вес очень легко набрать, но избавиться от него, к сожалению, не так-то просто. Каждый, кто пробовал даже чуть-чуть похудеть «к лету», знает, что ради этого надо хорошенько попотеть. Что уж там говорить о тех смельчаках, которые отважились пойти на кардинальные изменения и сбросить более 10 кг.

Мы в AdMe.ru с уважением смотрим на пользователей сети, которые взяли жизнь под контроль и перестали бояться цифр на весах.

«Похудела на 68 кг. У меня нормализовалось давление, и вообще я теперь гораздо счастливее»

«В прошлом году каталась на американских горках впервые за 10 лет».

«25 кг за 6 месяцев. Чувствую себя прекрасно»

«Долой 36 кг. Осталось преодолеть еще один рубеж»

«С 2015 по 2019 год я сбросил 58 кг и занимался пауэрлифтингом»

«Больше 30 кг за 13 месяцев. Я решила попозировать на фоне рождественских носков, как в прошлом году»

«32 кг за 18 месяцев. Я шла к этому результату день за днем с помощью физических нагрузок и диеты»

«Я скинул почти 80 кг благодаря диете и физическим тренировкам»

«Сбросила 34 кг за 18 месяцев»

«Потерял 44 кг. Сначала я планировал остановиться на 90 кг, затем на 80, а теперь я уже вешу 77»

«Скинула 25 кг и нарастила мышцы»

Это просто потрясающая трансформация. Сложно поверить, что на фото один и тот же человек. © The_OG_Jumptank / Reddit



«Минус 52 кг. Чувствую себя превосходно и собираюсь продолжать совершенствоваться»

«Скинула 14 кг за год»

«Минус 77 кг — мой результат»

«Прошло больше года, за которые я смогла сбросить 18 кг и нарастить мышцы»

«Сбросила 32 кг примерно за 4 года. Это был долгий путь взлетов и падений»

«Минус 22 кг. Я чувствую, что уже далека от человека с фото слева. Это лишнее подтверждение того, что не надо сдаваться»

«Скинула 37 кг за 7 месяцев. Впереди еще долгий путь, но мне уже живется гораздо лучше»

«Между этими фото разница в 365 дней. Я смогла влезть в юбку дочери, которую сама же ей купила»