15 фото о том, что первый опыт всегда бесценен, особенно если ты долго к чему-то шел

Ничто не может сравниться с радостью и гордостью от первого опыта. Тем более если он удачный, а для его получения было затрачено огромное количество усилий, времени или денег. Герои нашей новой подборки доказали, что, даже будучи взрослым, можно что-то сделать впервые и получить массу положительных эмоций.

Мы в AdMe.ru как дети радуемся чужим достижениям и хотим, чтобы у каждого был повод однажды сказать: «Я сделал это в первый раз, и я невероятно счастлив!»

«Полтора года я усердно занимался фотографией и сегодня чуть не заплакал, когда получал распечатку своей фотоработы»

«Это панорама из 27 фотографий, результат весил больше половины гигабайта».

«Мне 31, и я только что купила свою первую машину без чьей-либо финансовой помощи. Очень взрослое ощущение»

«Учитель рисования в средней школе сказал, что я ни на что не гожусь и должен оставить это дело. 20 лет спустя моя мечта сбылась»

«Учусь татуировке и сегодня впервые выполнил работу в стиле цветного реализма»

«Начинала как кондитер на дому, а потом бросила работу в сфере финансов, открыла свою пекарню, и вот мой первый заказ!»

«Первая попытка вырастить арбуз без косточек превзошла мои ожидания»

«Мечтал о кошке с 7-летнего возраста, но родители не позволяли завести. Я приобрел свою квартиру и вместе с ней первую кошку. Знакомьтесь, Михо»

«Только что купил свой первый дом. Пришлось экономить и зорко следить за кредиткой, но я справился!»

«Начала рисовать несколько месяцев назад и сегодня продала свою первую картину. Я на седьмом небе от счастья!»

«Мама гордится своей первой морковью»

«Моя первая морская форель. Спустя 2 дня все еще улыбаюсь»

«Закончил свою первую вышивку крестиком для друзей, у которых родился первенец»

«Мой дебютный пирог! Корочка немного тонковата, но гордость все равно распирает!»

«В 40 лет первый в семье получил высшее образование»

«Бросил работу программиста примерно полгода назад, потому что терпеть не мог сидеть целый день за столом. Устроился деревообработчиком и сегодня наконец закончил свой первый серьезный заказ»