15+ человек, чьи попытки свить семейное гнездышко обернулись фееричным провалом

Наверное, у каждого из нас хоть раз в жизни было провальное свидание. Ведь всем хочется тепла и уюта отношений: кому-то нужен спутник по жизни и единомышленник, кто-то решил создать крепкую семью или же сердце вдруг пожелало страстного романа. Но чтобы найти того самого, нужно перезнакомиться с уймой людей. Только не все мы подходим друг другу в общении, и особенно это становится понятно при первой встрече.

Мы в AdMe.ru знаем, как сложно порой бывает найти просто хорошего собеседника, не говоря уже о любимом человеке. А некоторые пользователи сети испытали на своей шкуре все прелести неожиданностей первого свидания и поделились этим бесценным опытом. В конце также будет маленький бонус, доказывающий, что если все летит в тартарары, то это еще не повод забыть о хеппи-энде.

Познакомился я лет в 15 в интернете с девушкой, договорились встретиться на Пушкинской в 12. Я приехал вовремя, полчаса ждал — нету. Пишу смс, далее диалог:

— Ты где? Я тут жду тебя.

— Я тебя ждала 15 минут, не выдержала и уехала!

— А во сколько ты приехала?

— В 11.

— Мы же на 12 договаривались.

— Ну да, и что?!

Больше я ей не писал. © ImNexus / Pikabu

— Ты где? Я тут жду тебя. — Я тебя ждала 15 минут, не выдержала и уехала! — А во сколько ты приехала? — В 11. — Мы же на 12 договаривались. — Ну да, и что?! Больше я ей не писал. © ImNexus / Pikabu Однажды я пошел в кино на первое свидание с девушкой. Она опоздала, и фильм уже начался. Потом ей захотелось поговорить во время фильма, в переполненном людьми зале. Я не шикал на нее или что-то в этом роде, но все мои ответы на ее вопросы были односложными, так как я пытался закончить разговор и просто посмотреть кино. Прошла примерно половина фильма, она встала и сказала, что я, очевидно, не заинтересован в ней. Она была права. © pzycho / Reddit

Познакомилась в сети с итальянцем, пригласил на кофе. Пришла на 5 минут раньше, пью кофе. Подходит, садится:

— Привет, Оля.

— Привет.

— Как дела?

— Хорошо.

— Где здесь туалет?

— Вон там.

Идет в туалет. Проходит 10 минут, 20, 30. Звоню — трубку не берет. Больше я его не видела. © vesna1945 / Pikabu

«Если девушка не пришла на свидание, не нужно грустить. Ведь тебе достанется больше!»

Подружка рассказала. В старших классах ее маме приходилось работать на 2 работах. Как сама мама говорила, работала она на одной, а на второй отдыхала. Вторая работа заключалась в продаже компакт-дисков. Иногда подружка моя после школы подменяла маму, исполняя за нее обязанности продавца.

И вот в один прекрасный день позвонила мама дочке в обед и сказала, чтобы та после школы ее подменила. Девонька маме возражать не стала, но расстроилась, ибо познакомилась недавно с прекрасным молодым человеком и сегодня у них должно было быть третье свидание.

Однако подруга нашла приемлемое решение. Позвонила парню, объяснила ситуацию, предложила приехать и посидеть на работе вместе с ней. Парень согласился, они провели несколько потрясающих часов: болтали, смеялись, обсудили все и вся. А в конце дня, когда уже расходились, парень спросил:

— Ну что, деньги пополам?

— Деньги? — не поняла подруга.

— Ну за полсмены. Я же с тобой сидел, так что половину заработанного — мне! © axuta.ru / Pikabu

И вот в один прекрасный день позвонила мама дочке в обед и сказала, чтобы та после школы ее подменила. Девонька маме возражать не стала, но расстроилась, ибо познакомилась недавно с прекрасным молодым человеком и сегодня у них должно было быть третье свидание. Однако подруга нашла приемлемое решение. Позвонила парню, объяснила ситуацию, предложила приехать и посидеть на работе вместе с ней. Парень согласился, они провели несколько потрясающих часов: болтали, смеялись, обсудили все и вся. А в конце дня, когда уже расходились, парень спросил: — Ну что, деньги пополам? — Деньги? — не поняла подруга. — Ну за полсмены. Я же с тобой сидел, так что половину заработанного — мне! © axuta.ru / Pikabu Один парень на первое свидание подарил мне 3 палки колбасы. КОЛБАСЫ, блин! На второе свидание он принес огромную коробку конфет, внутри которой было 10 крошечных конфеток. Парень с богатой фантазией. © «Подслушано» / Ideer

Однажды я пошел на свидание вслепую. 5 минут спустя я понял, что она не очень умна, но я был слишком добр, чтобы просто так уйти. Свидание длилось всего час, а она уже захотела пригласить меня к своим родителям. «Теперь, когда мы помолвлены, они должны будут встретиться с тобой». Я заплатил за ужин и быстренько ушел. © marcomeckert / Twitter

«Моя сестра на свидании. Вот что она прислала из его ванной: „Я закрою глаза на то, что ты рыщешь в моей аптечке, если ты забудешь о камере, которую я установил в моей ванной комнате“».

Было это лет 15 назад. Мой друг пошел на свидание практически вслепую, попросил меня через полчаса ему позвонить, дабы определиться, сбегать со свидания или остаться. Я сказал «ок» и, чтобы скоротать время, врубил Quake III Arena. Через 2 часа звонок. Поднимаю трубку и слышу: «Ну ты и зараза». © xmDmitriy / Pikabu

Раз в год, когда появляются в продаже свежие огурцы, я делаю это. Прихожу домой и, зная, что никуда уже не выйду, тонко нарезаю репчатый лук, огурец, черный хлеб и сало. И ем все это безобразие с огромным удовольствием. Один раз в год! Почему именно в этот день мужчина мечты решил пригласить меня на свидание? Почему? Пришлось отказать. © «Подслушано» / Ideer

Однажды я привел девушку в местную пиццерию на первое свидание. Она приправила свой кусочек пиццы чесночным порошком, посмотрела на меня и сказала: «Это на всякий случай, если ты планируешь поцеловать меня позже». © BattleOTBeltway / Twitter

«Моя спутница сбежала от меня перед Новым годом, так что встречу я его с моей любимицей».

Мне тогда было 18. Пошла на свидание в кино с одним парнем. Он забрал меня на своем грузовике, и, пока мы ехали, громко играла депрессивная музыка. В кинотеатре он все время переписывался по телефону с другими девушками, а потом наклонился и сказал, что мне повезло, что я с ним встречаюсь, потому что все эти девушки хотели быть с ним. © Kyoshi-atemycabbages / Reddit

Знакомая рассказала. «Когда моя подруга пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, она дала мне наказ — позвонить ей через 15 минут. Если он ей не понравится и она захочет слиться, то на мой звонок она ответит и скажет, что ей пора, мол, срочно вызвали. Звоню ей, она мило щебечет: видимо, понравился. Через 20 минут заявляется ко мне в слезах — ему через 15 минут позвонили и срочно куда-то вызвали». © umorist / Pikabu

Мы познакомились онлайн и некоторое время общались в чате, прежде чем встретиться вживую. Вскоре после свидания он начал говорить о том, как мы будем рассказывать историю этого свидания нашим внукам. Честно говоря, это могла бы быть романтическая история, но вместо этого он просто напугал меня. © SweetSitty / Reddit

Собралась я тут на свидание. Встретились. Я — почти что фея. С маникюром даже, не поленилась. Он тоже хорош: сидит напротив меня, улыбается. А плечи какие у него, а руки! Ах, повезло мне! Разговор стандартно пошел: о работе, о заботах, о том, чем в свободное время занимаемся. Сидим, неспешно пьем кофе. Красавчик: «Я тут вступил в команду мечты, мы с моим наставником занимаемся распространением косметики. Теперь я ищу талантливых и общительных людей, как ты. Присоединяйся к нам!» Стараясь не измениться в лице, я добросовестно прослушала презентацию о «команде мечты» и поехала домой. © TildaGamadrilda / Pikabu

«Никогда не знаешь, что ждет тебя на свидании, особенно тогда, когда вы познакомились в тиндере».

Встретил ее в больнице (я был пациентом скорой помощи). Пригласил в кино, а потом поужинать: мы отлично поговорили о комиксах и фильмах. Я был уверен, что это было свидание. В конце, когда я сказал ей, что хотел бы встретиться еще раз, она сказала, что ее жених вряд ли будет рад этому. © boyz2man / Reddit

Раньше приходилось часто переезжать, поэтому и знакомства были не редким явлением. Однажды договорились встретиться с одной мадам, погулять. В процессе ей позвонил ее парень. На мой немой вопрос был ответ: «Я скоро его уже брошу, не хочу обижать». Наверное, не любила зря время терять. © asillisa / Pikabu

Помню, общался с девушкой в чате. Болтали о жизни, увлечениях. Симпатия возникла, хотя фотками даже не обменивались. Естественно, речь зашла о вторых половинках. У меня девушки не было, у нее не было парня. И тут она мне предлагает свидание вслепую. «Давай я приеду к тебе, из другого города, с вещами, и мы сразу распишемся и будем жить вместе. Все честно: я тебя не видела, ты меня не видел. Слабо?» Что-то после этого у нас общение поутихло и скоро совсем прекратилось. Не повелся я на слабо. © XXDok / Pikabu

Я познакомилась с парнем в интернете, и на первом свидании мы пошли смотреть фильм. В конце вечера, когда он повел себя так, будто собирается поцеловать меня, он дунул мне в нос и, смеясь, сказал, что делает так со своими собаками и называет это «щенячьей трубой». © snooki_cookie16 / Twitter

Бонус: когда даже самое неудачное свидание может закончиться хорошо

Когда мы встретились, она была довольно прохладна в общении. Пока мы ехали в машине, ее укачало. Потом мы почти доехали до места назначения, и кто-то врезался в нас. Мне тогда показалось, что она ненавидит меня. Потом мы зашли поужинать в маленький ресторанчик. Она вегетарианка, и у них для нее ничего не было... И тем не менее мы женаты уже 10 лет. © sb10421 / Twitter