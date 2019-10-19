14 жизненных твитов, после прочтения которых мысленно говоришь себе: «Как же мне это знакомо!»

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Открывать твиттер иногда стоит хотя бы ради того, чтобы пополнять свою коллекцию злободневных острот. После прочтения хочется немедленно сохранить их и поделиться ими с друзьями, которые тоже от души посмеются.