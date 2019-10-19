14 жизненных твитов, после прочтения которых мысленно говоришь себе: «Как же мне это знакомо!»
Открывать твиттер иногда стоит хотя бы ради того, чтобы пополнять свою коллекцию злободневных острот. После прочтения хочется немедленно сохранить их и поделиться ими с друзьями, которые тоже от души посмеются.
Мы в AdMe.ru постоянно мониторим твиттер на предмет новых гениальных перлов, и вот вам новая порция с пылу с жару.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rejected (англ.) — отклоненный.
13.
14.
Какой твит вызвал у вас мысль «И со мной такое было»?