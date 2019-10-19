14 жизненных твитов, после прочтения которых мысленно говоришь себе: «Как же мне это знакомо!»

73
5
42
2k

Открывать твиттер иногда стоит хотя бы ради того, чтобы пополнять свою коллекцию злободневных острот. После прочтения хочется немедленно сохранить их и поделиться ими с друзьями, которые тоже от души посмеются.

Мы в AdMe.ru постоянно мониторим твиттер на предмет новых гениальных перлов, и вот вам новая порция с пылу с жару.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Rejected (англ.) — отклоненный.

13.

14.

Какой твит вызвал у вас мысль «И со мной такое было»?

73
5
42
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться