14 жизненных историй от женщин с искрометным чувством юмора

Работала кондуктором. Ехала по делам. По привычке начала собирать с людей деньги. Взгляд кондуктора в тот момент я не забуду никогда. © «Подслушано» / VK

Вчера к нам в кабинет зашла девушка с кофе. Профессор сказал, что с ним нельзя, на что она просто развернулась и больше не появлялась, а я не могу перестать думать об этом. © rachelhelenw / Twitter

У нас дома есть кружки с животными: овцой, коровой, курицей и свиньей. Когда делаю себе и сестре чай, кричу ей через весь дом: «Ты сегодня кто?» — а она отвечает, например: «ОВЦА!» Так и живем. © «Подслушано» / VK

Доброе утро всем, особенно женщине, с которой мы переходили дорогу по пешеходному переходу и которая в ответ на сигнал машины, чтобы она поторопилась, остановилась и сделала пару прыжков с разведением рук и ног. © kristen_arnett / Twitter