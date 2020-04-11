14 жизненных историй от женщин с искрометным чувством юмора
Что бы кто ни говорил, но у прекрасной половины человечества прекрасное чувство юмора. Женщины, как никто другой, умеют подмечать детали, находить нечто увлекательное в том, что для других словно невидимо, а затем ярко рассказывать об этом с присущей им изящностью и нотками тонкой иронии.
Мы в AdMe.ru всегда с наслаждением читаем подобные посты в интернете, поэтому не смогли отказать себе в удовольствии сделать выборку самых популярных из них.
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В детстве нашла мамин крем для увеличения груди, принесла к подружкам, все трое намазались. Потом испугались, что вдруг очень большие вырастут, и побежали смывать. Судя по всему, зря я его стерла. © «Подслушано» / VK
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Это просто немыслимо. Мои шлепанцы издали такой звук, словно я пукнула, и именно рядом с классным парнем. Поэтому мне пришлось ходить за ним по магазину, пока это не случится снова, чтобы сказать: «Ха-ха, дурацкие шлепанцы». © eff_yeah_steph / Twitter
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Друзья с работы такие смешные. Типа, видимся ли мы за пределами офиса? Практически никогда. Но знаю ли я детали твоей интимной жизни? Финансовую ситуацию? Видела ли я тебя в разном настроении? Знаю ли твои самые темные секреты? О да. © sophiapags / Twitter
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Допытывалась у своего молодого человека, что он подарит мне на годовщину, и он, не выдержав, сказал, что это что-то круглое, то, что я давно хотела. Я вся в предвкушении, думаю, наконец-то кольцо, предложение, я же так давно этого хотела!!! Прихожу домой с работы, а там стоит он и ЗАВЕРНУТЫЙ В ПРАЗДНИЧНУЮ ЛЕНТУ С БАНТОМ ХУЛАХУП!!! © «Подслушано» / VK
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Худший момент в параллельной парковке — это свидетели. © hellasettled / Twitter
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Работала кондуктором. Ехала по делам. По привычке начала собирать с людей деньги. Взгляд кондуктора в тот момент я не забуду никогда. © «Подслушано» / VK
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Вчера к нам в кабинет зашла девушка с кофе. Профессор сказал, что с ним нельзя, на что она просто развернулась и больше не появлялась, а я не могу перестать думать об этом. © rachelhelenw / Twitter
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У нас дома есть кружки с животными: овцой, коровой, курицей и свиньей. Когда делаю себе и сестре чай, кричу ей через весь дом: «Ты сегодня кто?» — а она отвечает, например: «ОВЦА!» Так и живем. © «Подслушано» / VK
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Доброе утро всем, особенно женщине, с которой мы переходили дорогу по пешеходному переходу и которая в ответ на сигнал машины, чтобы она поторопилась, остановилась и сделала пару прыжков с разведением рук и ног. © kristen_arnett / Twitter
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Один мужчина в метро попытался меня склеить. Подошел очень близко со спины и спросил: «Как думаете, составы запаздывают?» А я чуть раньше как раз была у стоматолога, поэтому обернулась и пробормотала: «Понятия не имею» — так, что кровь хлынула изо рта. Вот бы можно было всегда так. © clhubes / Twitter
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Я всегда жалею о планах, построенных в 5-минутном приступе экстравертности. © INFJthings / Twitter
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Всегда мечтала прыгнуть с разбега на большую кровать. А у меня всю жизнь диван. Пришла к парню ночевать и увидела предмет своих мечтаний. Разбежалась, прыгнула и... сломала рейки под матрасом. Спали на полу. © «Подслушано» / VK
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Почему в многоквартирных комплексах есть лимит веса для собак — до 9 кг? Я могу поклясться, что мой 40-килограммовый золотистый ретривер воспитан гораздо лучше, чем 3-килограммовое дурацкое исчадие ада в виде чихуахуа Карен. © ryleemoser / Twitter
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Однажды на вечеринке я потеряла из виду своего бывшего и нашла его развлекающимся в отдельной комнате с другой девушкой. Прошлой ночью я так же не могла найти своего парня на вечеринке и в итоге обнаружила его в одиночестве и поедающим курочку буффало прямо из мультиварки. Прогресс. © cassygoble / Twitter
Наши читательницы, а вы ведете какой-нибудь блог, где расписываете свои мысли? Какую из недавних лаконичных, но ярких историй вы могли бы предложить в подобную подборку?