14 СМС-переписок, в которых девушки превзошли сами себя по части логики и юмора

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Жемчужины женской логики и юмора всегда находят отклик в тысячах сердец. А все потому, что подобные высказывания девушек всегда пропитаны искренней беспечностью и милой непосредственностью, которой просто невозможно противостоять.

Мы в AdMe.ru обожаем представительниц прекрасного пола за то, что они всегда находят повод для веселья и дают его своими оригинальными высказываниями всем остальным.

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Какие жемчужины женской логики и проницательности запомнились вам больше всего?

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