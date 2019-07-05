14 СМС-переписок, в которых девушки превзошли сами себя по части логики и юмора
Жемчужины женской логики и юмора всегда находят отклик в тысячах сердец. А все потому, что подобные высказывания девушек всегда пропитаны искренней беспечностью и милой непосредственностью, которой просто невозможно противостоять.
Мы в AdMe.ru обожаем представительниц прекрасного пола за то, что они всегда находят повод для веселья и дают его своими оригинальными высказываниями всем остальным.
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Какие жемчужины женской логики и проницательности запомнились вам больше всего?