14 СМС-переписок, которые получили неожиданную развязку благодаря нелепой ошибке
Многим из нас приходилось хотя бы раз в спешке отправлять специфические сообщения на ошибочный номер. А порой и становиться жертвой автозамены, которая полностью меняла смысл текста без нашего ведома. С вами такого не случалось? Странно. А вот герои нашей подборки знакомы с этими неловкими ситуациями не понаслышке.
Нам в AdMe.ru импонируют люди, которые умеют посмеяться над собой и собственными ошибками, поэтому мы нашли в этих СМС-недоразумениях особый шарм. Думаем, вы тоже их оцените — как минимум за искренний и непринужденный юмор.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Вот теперь-то вы наверняка припомнили пару подобных ситуаций из собственного жизненного опыта. Давайте же поделимся друг с другом!