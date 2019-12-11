14 СМС-переписок, которые получили неожиданную развязку благодаря нелепой ошибке

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Многим из нас приходилось хотя бы раз в спешке отправлять специфические сообщения на ошибочный номер. А порой и становиться жертвой автозамены, которая полностью меняла смысл текста без нашего ведома. С вами такого не случалось? Странно. А вот герои нашей подборки знакомы с этими неловкими ситуациями не понаслышке.

Нам в AdMe.ru импонируют люди, которые умеют посмеяться над собой и собственными ошибками, поэтому мы нашли в этих СМС-недоразумениях особый шарм. Думаем, вы тоже их оцените — как минимум за искренний и непринужденный юмор.

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Вот теперь-то вы наверняка припомнили пару подобных ситуаций из собственного жизненного опыта. Давайте же поделимся друг с другом!

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