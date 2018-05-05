14 ситуаций с детьми, к которым жизнь родителей явно не готовила

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Маленькие дети — существа непредсказуемые и регулярно творят вещи, которые заставляют родителей краснеть. Но непосредственность и жизнерадостность не оставляют шансов сердиться слишком долго. К ситуациям, которые вызывают и смех, и слезы, невозможно быть готовыми. Поэтому остается только принять и... сфотографировать.

Мы в AdMe.ru сделали подборку жизненных фотографий, близких каждому, у кого есть дети.

1. «Я просто сломал этот кусок сыра пополам»

2. «Он не хочет никуда идти, хотя мы 3 раза сказали ему, что никуда не идем»

3. Дети могут спать где угодно и когда угодно

4. Иногда это выгодно

5. Дети, как и взрослые, любят селфи

6. Они знают толк в оригинальных подарках

7. Со временем вы научитесь ими управлять

8. С детьми выживут только очень спокойные домашние животные

9. Но лучше не ленитесь его кормить

10. Ребенок расскажет о вас все без прикрас

«Моя мама любит сидеть на диване и переписываться с людьми».

11. Волосы — их слабое место

12. «Когда твой ребенок научился вылезать из детского кресла, ты понимаешь, что, видимо, больше не сможешь принять душ»

13. «Время ложиться спать, но они даже близко не устали»

14. «Когда это не первоапрельская шутка, а твоя жизнь»

С появлением детей жизнь становится гораздо интереснее — никогда точно не знаешь, чего от них ждать. А ваши дети преподносят вам такие сюрпризы?