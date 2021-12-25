14 новогодних историй, которые возвращают нас в те дни, когда обычная карамелька казалась верхом блаженства

Юлию Цезарю первому пришло в голову перенести начало нового года на 1 января, и теперь у многих людей по всему миру дни, предшествующие этой дате, и несколько дней после нее входят в число наиболее любимых. Потому что только в это время можно погрузиться в теплые воспоминания о детстве и окунуться в приятную новогоднюю суматоху.