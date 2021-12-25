14 новогодних историй, которые возвращают нас в те дни, когда обычная карамелька казалась верхом блаженства
Юлию Цезарю первому пришло в голову перенести начало нового года на 1 января, и теперь у многих людей по всему миру дни, предшествующие этой дате, и несколько дней после нее входят в число наиболее любимых. Потому что только в это время можно погрузиться в теплые воспоминания о детстве и окунуться в приятную новогоднюю суматоху.
Редакция AdMe.ru приготовила подборку историй, просто пронизанных новогодней атмосферой и теплой ностальгией по детству. Запасайтесь мандаринами и создавайте вместе с нами позитивный настрой.
- Однажды родители оставили меня у бабушки с дедушкой. Приближался Новый год, и дедушка предложил мне написать письмо Деду Морозу. Мне было 4–5 лет, и я диктовала ему, а он писал. И вот я диктую, мол, куклу такую-то, вкусняшки такие-то... А дедушка старательно пишет и в конце такой: «И веник!» Я в шоке: «Какой еще веник?» А дедушка в ответ: «Будет твой собственный, двор подметать». И начинает письмо складывать в конверт, а я ору, что нужно переписать письмо... Пару недель до Нового года я боялась, что Дед Мороз принесет мне веник вместо всех подарков. И вот праздник, утро, я бегу к елке, а там подарки: та самая кукла, пакет с вкусняшками и... веник! С огромным красным бантом! Веник был в мой рост, дедушка его сделал сам. Этот необычный подарок я помню до сих пор, хотя 20 лет прошло. © Kryil / Pikabu
- В детстве мы с отцом всегда выходили во двор в поисках идеальной сосновой шишки. За неделю или две до Рождества мы сажали эту шишку в горшок и поливали. И она за одну ночь превращалась в великолепную, огромную — на мой детский взгляд — и полностью украшенную елку. Это происходило только в декабре, и нам всегда говорили, что это рождественское чудо. Мы с сестрой поняли, что к чему, только спустя годы, когда нашли елку в машине родителей. © theatrekid96 / Reddit
- Когда я была ребенком, у нас была традиция, соблюдение которой я хочу продолжить со своими будущими детьми. Родители дарили нам помимо основного подарка еще один в канун Рождества — коробку с праздничной пижамой, кружкой, смесью для приготовления горячего шоколада, попкорном и рождественским фильмом. Мы открывали свои коробки в обед и остаток вечера проводили в новых пижамах, наслаждаясь какао и совместным просмотром кино. © Mrs_carroll / Reddit
- В детстве на Новый год нас с братом всегда ждали под елкой заветные коробочки с конфетами. Жили мы небогато, поэтому это было настоящим праздником. Каждый раз я аккуратно переписывала все содержимое коробки на листик и вычеркивала что-то, когда съедала. На почетном месте у меня стояли шоколадные конфеты, их я обожала, и исчезали они, соответственно, первыми. Брат же ел все без разбора. Когда мой шоколадный запас подходил к концу, я аккуратно начинала операцию по обмену своих карамелек на шоколад брата. Две карамельки за одну шоколадную. Срабатывало всегда. © Подслушано / Ideer
- Помню год, когда на елку денег не было. Мы с сестрой были еще детьми. Родители расстроились, спросили только, искать елку или нет. Мы поскромничали, они решили, что мы выросли. Праздник приближался, но какой-то ненастоящий. Родители были на работе, мы балбесничали, темнело. И в какой-то момент нас осенило: фиг с ней, с елкой! Взяли и нарядили алоэ — шикарный метровый цветок, зеленый и колючий. Жили мы на 4-м этаже, и по дороге домой родители увидели это чудо в окне. Сколько лет прошло, а я не могу забыть, как они ворвались в дверь, и эти шокированные лица: «Где, где вы ее достали?» А потом долго смеялись и радовались нашей находчивости. И праздник был настоящий. Вкусностей много, мандаринов, конфет, утка с яблоками, подарки Дед Мороз принес. Даже не знаю, где они это все достали. © alokazia / Pikabu
- Каждый год батя проносил живую елку на балкон так, что мы с братом этого не видели. Балкон был не застеклен. Перед Новым годом мы все время смотрели, есть елка или нет, и каждый раз она появлялась неожиданно. Помню, как мы радовались и искренне верили в то, что ее принес Дед Мороз. © A.Gstudio / Pikabu
- Моя бабушка всегда на Новый год покупала небольшую елочку и наряжала ее не игрушками и мишурой, а конфетами и мандаринами. Это было так круто! Мы с дедушкой еще до наступления Нового года съедали все с елки, бабушка ругалась и наряжала снова. А потом дед научил меня конфету есть, а обертку на елке оставлять. Настоящий праздник. © Подслушано / Ideer
- У нас в семье была целая куча новогодних традиций! В начале декабря бабушка с папой начинали шить мне и сестре новогодние костюмы. Мы всегда и в садике, и в школе получали за них призы. Потом все бабушки и дедушки обзванивали всех бездетных знакомых и напоминали им, что нужно отметиться в профсоюзе по поводу детского подарка, и этих подарков нам дарили столько, что мы их ели чуть ли не до 8 Марта. Еще весь декабрь мы перед сном находили под подушкой мандаринку, а половину января ходили на нескончаемые утренники. © Алиса Кривошеина / Facebook
- В 5 лет я узнала, что если под елку поставить валенок, то Дед Мороз положит туда подарок, о котором даже не мечталось. Я сделала это и стала ждать, меня устроила бы и шоколадка. Но утром меня постигло разочарование — в валенке ничего не было. Я плакала, переживала. Смущенные родители объяснили, что подарок Деда Мороза просто не влез в мой маленький валенок, и предложили поставить папин. На следующий день меня ждал сюрприз: в валенке лежал потрясающий леденцовый лебедь в прозрачной обертке с бантиком. Его крылья и клюв были так тонко и точно сделаны, будто это не леденцовая копия, а уменьшенный оригинал. Мне было жалко его есть, но родители меня уговорили. Было безумно вкусно, и это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. И только в 31 год я узнала, что у родителей не было денег и лебедя сделал сам папа. Всю ночь он плавил сахар на газу, вручную лепил его из сиропа и выводил тонкое кружево крыльев. © turum1988 / Pikabu
- Самое теплое воспоминание у меня о Рождестве 1997 года. Мне было 9 лет, а брату 14. Мы жили в одной комнате. Когда мы проснулись, увидели телевизор, который предназначался для нашей спальни, небольшой развлекательный центр, игровую приставку Nintendo 64 и игры для нее. В тот момент я всерьез подумал, что нахожусь на вершине блаженства. Стоит отметить, что наша мама развелась с отцом и денег у нее было не так уж много. Должно быть, она работала на износ, чтобы заработать на эти вещи для нас. © ToTheMunAndBack / Reddit
«Рождественское утро 30 лет назад, когда нам с братом подарили игровую приставку».
- Начало 90-х, мне было 5 лет. Мы с мамой днем 1 января встретили Деда Мороза, который ходил с большим мешком по дворам и просто так раздавал всем встречным детям конфеты. До сих пор помню те ириски «Золотой ключик». Самые дешевые, но самые вкусные на свете! Волшебство для меня тогда заключалось в безвозмездности этого подарка, никаких стишков или песенок не требовалось. До сих пор вспоминаю тот Новый год как самый лучший. © Подслушано / Ideer
- В 90-е под конец года папа работал мастером на заводе, закрывал месяц, прикладывая титанические усилия, все вечера проводил на работе. Мама-учительница под конец четверти головы от тетрадей не поднимала. Короче, не успели они елку купить. А может, денег не было лишних. В общем, загрустили мы с сестрой, хотя и придумали нарисовать елку на ватмане. Но все равно не то: не пахнет она елкой. Вот наступило 31 декабря, вечер, мама накрыла на стол, включили телевизор. Тут выключают свет. Зажгли свечи, керосинку. И вдруг громкий стук в дверь. Открываем — а за дверью елка. И держит ее мамина коллега-учительница. Оказалось, ее муж где-то в последний момент купил 2 елки и они привезли одну нам, зная, что у нас нет. © Katisark197 / Pikabu
«Моя мама сегодня начала украшать елку».
- Наша семейная традиция родилась из-за бедности. Мои бабушка и дедушка выросли в непростые годы, и единственное, что им клали в рождественские чулки, — это апельсины. В свою очередь они подкладывали моей маме и ее братьям и сестрам апельсиновые мармеладки. А когда у моей мамы появились свои дети, она стала класть нам апельсины в шоколаде. И хотя я не очень люблю сладости, я с нетерпением жду этих апельсинов, потому что это возвращает меня в дни, когда я был ребенком. © SuperMegaCoolPerson / Reddit
- Свои сладости в детстве я съедала сразу, а сестра свою коробку прятала за шкаф. Взрослые шутя называли Нинку крыской, но именно эта коробка спасла нам один Новый год. В тот год родители остались без денег. И когда стало понятно, что нам нечего положить под болезненно лысую елку, папа сказал: «А давайте, девочки, в этом году поздравлять нас будете вы!» Это вызвало у нас дичайший восторг. Сестра великодушно уступила мне роль Снегурочки. Нарядились мы прямо от души. На сестре были дедова лисья ушанка, которая то и дело слезала набекрень, шуба и красный клоунский нос из поролона. Я надела мамину шаль и какой-то парик. Решили вручать сестринские заначки, разумеется, в обмен на песенки и стихи. Взрослые втянулись, даже вставали на стулья, радовались застарелым леденцам и делали вид, что не узнают нас. Очень хороший получился Новый год. И только повзрослев, я поняла, каким он был страшным и какие мама с папой были молодцы. © valenayaspers / Twitter
Какие воспоминания из детства о Новом годе или Рождестве остались у вас?
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