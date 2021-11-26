14 лайфхаков от молодой мамы, которые настолько эффективны, что за них можно было бы дать Нобелевскую премию

Быть мамой — это ответственная и вместе с тем увлекательная работа. Порой родительницам приходится непросто, ведь им всегда нужно успевать сделать кучу дел. Молодая мама Лорен Мехия в своем аккаунте в TikTok выпускает небольшие видео с лайфхаками, которые помогут, например, без проблем дать ребенку лекарство и за короткий срок научить малыша не путать правый и левый ботинки.

Мы в AdMe.ru уже опробовали несколько советов от Лорен на своих детях.

1. Ребенок путает правый и левый ботинки? Просто приклейте на их внутреннюю часть картинку, разрезав ее пополам. Так малыш будет собирать пазл

2. Выньте среднюю часть швабры, если хотите вовлечь своего ребенка в процесс уборки и сделать мытье полов гораздо удобнее для него

3. Резинки постоянно путаются в волосах? Просто капните на них лимонное эфирное масло, и они тут же лопнут

4. Не спешите выкидывать боди, из которого вырос малыш. Обрежьте низ — получится слюнявчик и футболка, которой хватит еще на пару месяцев

5. Чтобы ребенок не мешал вам менять подгузник или чистить зубы, просто заверните его ручки в нижнюю часть комбинезона

6. Принеся резиновую игрушку из магазина, продезинфицируйте ее и закупорьте отверстие клеем. Так в ней никогда не образуется плесень

7. Дать малышу лекарства — настоящая проблема? Продырявьте соску и вставьте в нее шприц. Нажимайте на него, пока он будет сосать соску

8. Если ребенок испытывает трудности при держании бутылки, вставьте ее в погремушку. Так ему будет за что ухватиться и бутылочка не выскользнет у него из рук

9. Выходя на прогулку, берите с собой термос с горячей водой. Так вы сможете оперативно подогреть бутылочку со смесью, опустив ее в воду

10. Хотите, чтобы ребенок быстрее заговорил? Используйте обычную коробку, в которую малыш будет увлеченно агукать и в конце концов заговорит

11. Превратите крышечку от салфеток в заглушку для розетки

12. Протрите ребенку животик перед тем, как поменять подгузник. Так вы снизите риск того, что он описает вас

13. Необязательно охлаждать еду для ребенка в холодильнике. Это гораздо быстрее можно сделать с помощью мини-вентилятора

14. Если вы постоянно вытягиваете сразу несколько влажных салфеток, просто обмотайте пачку резинкой. Так они будут выниматься по одной