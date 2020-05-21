14 лайфхаков для тех, кто хочет поскорее уже покончить с этой уборкой

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По мнению ученых, уборка — это почти медитативный процесс. Например, исследование, в котором принял участие 51 студент, показало, что мытье посуды вручную можно рассматривать как практику осознанности, которая способствует вдохновению и уменьшает нервозность. Правда, хозяйки, занимающиеся такой «медитацией» по нескольку раз в день, вряд ли согласятся с данным выводом.

Мы в AdMe.ru тоже не слишком любим убираться, даже несмотря на мнение ученых. Поэтому постоянно ищем новые лайфхаки, которые могут помочь упростить и ускорить этот процесс. И 14 самыми неожиданными находками мы спешим поделиться с вами.

Чтобы убрать грязь в труднодоступных местах, разрежьте кухонную губку

Этот лайфхак пригодится, например, при мытье окон, когда нужно убрать грязь из узких щелей, в которые тряпка попросту не пролезает. Приложите губку к нужному месту, разметьте будущие разрезы перманентным маркером и прорежьте поролоновую часть канцелярским ножом, оставив жесткую подложку целой.

Собрать пыль из узких щелей можно с помощью пылесоса и втулки от туалетной бумаги

Если труба пылесоса не влезает в щель, из которой нужно убрать пыль, сделайте для нее импровизированную насадку из втулки от туалетной бумаги. Сгибайте картон, чтобы придать «насадке» нужную толщину: это поможет вычистить даже самые труднодоступные места.

Залейте кондиционер для белья в бачок унитаза, чтобы в туалетной комнате приятно пахло

Профессионалы из клининговой компании придумали еще один способ поддержания свежести в туалете. Если под рукой нет специального гигиенического блока, который подвешивается в чаше унитаза, можно залить в бачок кондиционер для белья. Средство опустится на дно бачка и будет понемногу выливаться при каждом смыве, распространяя по комнате приятный аромат. Одной заливки хватит на несколько смывов, при этом средство не повредит унитаз.

Чтобы проверить, не подтекает ли бачок унитаза, добавьте в воду пищевой краситель

Если вода из бачка подтекает в чашу, ежемесячный счет за воду неоправданно увеличится. Чтобы проверить, нет ли утечки, возьмите пакетик пищевого красителя (подойдет также яркий порошок для приготовления напитков типа популярного в 90-е Invite). Высыпьте порошок в бачок и подождите полчаса, не смывая воду.⁣⁣ Если цвет просочился в унитаз, значит, пора вызывать сантехника.

Сетчатые сумки пригодятся для мытья посуды

Из нейлоновой сетки, в которой продаются апельсины и картошка, можно сделать губку для мытья посуды. По отзывам пользователей, она отлично удаляет пригоревший жир со сковородок. Можно просто свернуть несколько сеток в комочек, обмотать еще одной и закрепить резинкой.

Липкий ролик для одежды поможет собрать мелкий сор с пола

Ролик, с помощью которого мы обычно убираем кошачью шерсть с одежды, на самом деле незаменим в хозяйстве. С его помощью можно устранить локальную «аварию» — к примеру, если дети что-то рассыпали или разорвали бумагу на мелкие кусочки. Также он пригодится для очистки от пыли тканевых абажуров.

Если закончились антибактериальные салфетки, замочите туалетную бумагу в уксусе

Белый уксус обладает выраженным антибактериальным эффектом. Поэтому туалетная бумага, замоченная в нем, прекрасно подойдет для обработки столешниц, дверных ручек и любых других предметов, которые нужно продезинфицировать. Кстати, к этому лайфхаку активно прибегали еще наши бабушки, а уж им-то можно доверять.

Щетку для чистки жалюзи можно сделать из любых щипцов

Приспособление для чистки ненавистных полосок жалюзи (вам тоже кажется во время уборки, что их просто бесконечное количество?) вполне можно сделать самостоятельно. Намотайте 2 тряпочки на щипцы и закрепите их резинкой. После уборки просто снимите тряпки, вымойте щипцы, и можно снова пользоваться ими по назначению.

Как определить, что пора чистить порт зарядки в смартфоне

Проверьте ваш гаджет — наверняка гнездо зарядки давно нуждается в чистке. Чтобы определить, так ли это, вставьте провод зарядки в порт. Если он не щелкнул, а между телефоном и обмоткой провода виднеется его металлическая часть, значит, грязь набилась внутрь и мешает. Чтобы убрать ее, намотайте немного ворсинок с ватного диска на зубочистку и аккуратно пройдитесь ей по поверхности внутри порта.

Потертые контейнеры очистят лимонный сок и солнце

Чтобы очистить пластиковый контейнер от въевшихся пятен и убрать потертости, протрите загрязненные места лимоном или просто залейте лимонный сок с водой внутрь и потрясите. Затем поставьте контейнер на солнце, и ультрафиолет все сделает за вас.

Закиньте игрушки в посудомойку

Вопреки названию, в посудомоечной машине можно мыть не только посуду, но и, к примеру, многочисленные детские игрушки и другие мелкие пластиковые или резиновые предметы. «Игрушки можно загрузить в посудомойку, если они полностью состоят из пластика (без ткани, батареек или кнопок, через которые внутрь может проникнуть вода). Положите их в держатель для приборов, чтобы они не упали от струй воды, используйте самый мягкий цикл и дайте им высохнуть на воздухе», — объясняет гуру уборки Джейми Новак.

Не забывайте очищать фильтр посудомойки от остатков пищи

Перед тем как загружать посуду в машину, с нее нужно смывать крупные остатки пищи. Но даже если вы делаете это регулярно, в фильтре все равно могут скопиться пищевые отходы. Поэтому не забывайте регулярно его вынимать и прочищать.

Очистить и освежить диван поможет пищевая сода

Сначала пропылесосьте диван как обычно. Затем щедро посыпьте обивку обычной пищевой содой и оставьте на некоторое время. Сода абсорбирует не только загрязнения, но и неприятные запахи. Останется только удалить ее с помощью щетки или все того же пылесоса.

Пятно от кружки можно удалить с помощью утюга

Если на поверхности мебели осталось пятно от горячей кружки, удалить его поможет утюг. Положите на это место сухую ткань, включите прибор на не слишком мощный режим (и без пара!) и прогладьте в течение нескольких минут.

А у вас в арсенале есть какие-нибудь советы, которые помогут убираться проще и быстрее?