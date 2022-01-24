14 красавчиков и красоток, которые не стали терпеть и переиграли хамов

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с кадрами, которые ради собственной выгоды нагло пользуются добротой других. Да или просто чихать хотели на какие-то там правила приличия, обещания и чувство такта. Но всегда есть те, кто умудряются поставить на место таких персонажей. И делают это максимально изящно.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о том, как наглецов переиграли. А в бонусе вас ждет доказательство того, что даже самая продуманная месть может вылиться во что-то крайне непредсказуемое.

Идет мне сегодня с утра навстречу киндер с маманей. Кругом лужи. Передо мной 2 человека идут, а он подбегает специально и прыгает в лужу, чтобы их обрызгало. Маманя ноль реакции. В общем, подбегает ко мне, прыгает и смотрит на меня. Я ругаться не стала, я просто прыгнула в лужу в ответ. В результате довольная я, орущий грязный ребенок и красная от злости мамашка. Ибо нефиг. Пусть следит за своим дитем. © Smykse / Pikabu

7 лет с женой фрилансим и еще занимаемся небольшими подработками в торговле, есть своя небольшая лавка. Все это время теща брызжет слюной и советует найти нормальную работу, а не тунеядствовать. Уже всем соседям и родне рассказала, что мы не работаем, а живем вчетвером (я, жена, сын, бабушка) на бабушкину пенсию только. И вот на днях случился у жены визит к теще, и так совпало, что у тещи гостила лучшая подруга. Ну подруга эта и спрашивает у жены: «Ты, золотце, чем занимаешься?» А жена флегматично так жует торт и выдает: «Я безработная. И муж у меня безработный. Мы сидим дома и живем на пенсию бабушки». Теща в панике, мол, доченька, что ж ты болтаешь такое?! У вас же магазин свой, дома работаете. А жена продолжает: «Не, ты же говоришь, что это все баловство. Ты так всем соседям рассказала, тете Лене тоже правду говори». Теща в еще большей панике уже: «Так, прекрати разговаривать с набитым ртом! Прожуй и расскажи тете Лене, какими бизнесами вы занимаетесь и как к этому пришли!» Но жена не сдалась: «Зачем? У нас дома жрать нечего, я тут поем, вы пообщайтесь». © SVIH*** / Pikabu

Вообще я не против, если соседки по квартире берут какие-то мои вещи. У всех же бывали какие-то форс-мажорные ситуации. Единственное, о чем я прошу: верни или замени. Вот выпила мое молоко? Купи новое, это же просто. К сожалению, моя соседка этого не понимает. Она постоянно все берет, но ничего не откупает. Хотя зарабатывает-то больше меня. Короче, я не выдержала. И решила в коробку из-под стирального порошка сыпануть краситель для одежды. Оставила в своей комнате, жду. Прошла неделя, и вижу — сушится ее одежда, вся такая розового цвета. Соседка подлетает с претензиями, мол, что я сделала. Ну я и сказала, что хотела просто покрасить одежду. И спросила, мол, а почему ты вообще брала эту коробку, если она в моей комнате и на ней написано мое имя? В общем, теперь она почти никогда не берет мои вещи, а если и берет, то быстро покупает замену. © nothesame / Reddit

Гуляла с собакой и нашла в траве айфон. Позвонила маме из контактов. 40 минут ждала, пока ее чадо прибежит за своим телефоном! Перезвонила. А мне выдают: «Ребенок устал после школы, а я с маленьким сижу. Подождите моего мужа, он через 2 часа с работы приедет, или занесите нам телефон». Оказалось, что они живут через 2 остановки метро. На мой отказ она начала угрожать полицией, сказала, что меня за воровство посадят! В общем, выкинула я смартфон. Не жалею ни капли! © Подслушано / Ideer

Заказали мне раз сайт сделать. Продажи йогуртов, что-то такое. И попросили разбить оплату на 3 платежа. Ну ладно, оформили договор, я получил свою первую треть и начал работать. Мы были на связи, они контролировали все этапы, а потом просто пропали. А я-то уже все сделал, сайт нужно было просто запустить. Но ведь не получил свою оставшуюся сумму! Короче, мне пришлось эту дамочку буквально выслеживать, и когда я ее перехватил, она заявила, что нашла исполнителя подешевле, ничего платить не будет, но я должен ей вернуть ей треть файлов, которые создал. Я сказал, что, вообще-то, сайт с частью данных не заработает. Она была явно недовольна. В общем, я решил все-таки обновить их сайт. И прямо на главной странице сделал полосу загрузки, которая останавливалась на 33 %. А под этим всем текст: «Эта компания не выполняет свои обязательства. Они решили заплатить только треть стоимости, поэтому теперь у них есть только треть сайта». Мне угрожали судом, и я все еще в его ожидании, ага. © No_Concept_9848 / Reddit

Сегодня с утра подхожу к машине и слышу: «Как он задолбал!» Это соседка по этажу Ленка, держа в руках укутанную дочку, печально смотрит на свою «микру», выезд которой безнадежно перекрыл здоровенный «лексус». Новый сосед, недавно заехал. Он, честно говоря, всех достал, то на площадку детскую загонит, то прямо в подъезд уткнет. Соседка продолжает: «Как мне теперь дочку до садика везти, этих же не заставишь отогнать, ору и воплей будет капец, и не докажешь, что я на своем месте паркуюсь». Я предложил довезти ее. Ленка уложила дочку, залезла сама. Потом, попросив подождать минутку, выскочила. Обошла «лексус», что-то написала на переднем стекле и, довольная, залезла обратно. Я этому и значения не придал. Через час я вернулся. Жена «лексуса» стояла рядом с машиной и натуральным образом вопила на всю округу. На снежке, покрывавшем лобовуху, было аккуратно выведено: «Я от тебя беременна, срочно позвони!» А ниже сердечко. © AndjeyZagre / Pikabu

У нас с бывшим осталось нерешенное дело. Машина. Купленная в браке на мои деньги и оформленная на меня. При разводе мы договорились, что он ее у меня выкупит. За 4 года я не увидела ни копейки. Мало того, выяснилось, что он не платил алименты сыну от первого брака, прикрываясь тем, что якобы выплачивает мне деньги за машину. Я узнала об этом в августе, разговорившись с первой бывшей, равно как и о том, что 2 сентября он женится, а потом улетает в свадебное путешествие. И у нас созрел план. Первая бывшая попросила у него машину для того, чтобы отвезти сына по врачам. Бывший согласовал это со мной, внес ее в страховку и пригнал машину к ее дому, откуда я ее и забрала вместе с ключами и документами. Сегодня я его уведомила о том, что он теперь пешеход. Получила истерику, пожелала счастья в новом браке, сообщила, что теперь я его прощаю, заблокировала его везде абсолютно и чувствую себя просто превосходно. © Ni***co / Pikabu

Делали коммерческое предложение по работам. Продажник наш все ходил грустный, мол, конкуренты демпингуют, ниже нашей себестоимости предлагают. А однажды пришел ко мне и попросил: «Сделай, пожалуйста, очень хорошее технико-коммерческое предложение, распиши подробно, что будем делать, как хорошо мы это будем делать, даже лучше, чем изначально планировали». Спрашиваю, мол, думаешь, выиграем? А он отвечает: «Нет, знаю, что проиграем. Но пусть заказчик увидит, как хорошо можно сделать, пусть сформирует такие ожидания у себя, а конкуренты со своим демпингом вопрутся». © Ghaeskaerr / Pikabu

Рядом с нашим домом жили просто невозможно сварливые соседи. Знаете, такой тип людей, которых хлебом не корми — дай устроить скандал из ничего. И вот мы отмечали мой день рождения — 8 лет. Мне подарили баскетбольный мяч, у нас было кольцо для него, мы играли, ничего предосудительного. Но вот случайно этот самый мяч залетает в забор к соседям и отскакивает от него. Вот только сам сосед был снаружи — он успел схватить мяч, отнес в сарай и воткнул в него отвертку! В жизни не видел отца более разъяренным. Но он же не дурак, чтобы просто скандал устраивать. Он придумал что-то покруче. В общем, теперь каждый раз, когда эти соседушки выходили в свой двор, папа включал ну очень громкий воздушный компрессор и со всей дури кидал баскетбольный мяч в щит. Он даже не пытался делать вид, что чем-то занят, просто создавал очень много шума. Ну соседи что, они просто вынуждены были уходить обратно в дом, потому что это было невыносимо. 2 года это продолжалось, кстати. © Blue-Collar-Nerd / Reddit

Мой друг Олег в 90-х грезил скейтбордом. И вот ему исполняется 10 лет, и родители дарят долгожданный скейт. Олег не слазил с него целыми днями, постепенно научился делать простейшие трюки. Он катался и тренировался с ранней весны до поздней осени, и останавливали его только осадки в виде снега. Счастье длилось целых 2 года. И вот настала весна 3-го сезона владения скейтом. Олег полез в чулан привести своего любимца в порядок и не обнаружил его. На вопрос, где скейтборд, отец ответил, что отдал его двоюродному 6-летнему племяннику, мол, Олег из него уже вырос, а Сашке радость. Мой друг не стал закатывать истерик, но затаил глубочайшую обиду и задумал страшную месть. На выходных отец Олега решил предаться своему любимому занятию: склеиванию масштабных моделей. Но, к своему ужасу, не обнаружил в серванте не только недоклеенный самолет, но и все остальные модели. В ответ на папины крики, где его любимые танки-самолеты-корабли, Олег невозмутимо ответил, что отдал их Сашке, ведь отец из них вырос, а мальцу радость. Попытку наказать Олега пресекла мать, резонно заявив, что папа сам виноват. А новый скейт ему купили через 2 месяца. © Oduvan44 / Pikabu

Бывший муж, как в анекдоте, загулял с соседкой по этажу. Жили в моей квартире, я его выставила. Спустя месяц этот человек уже переезжает к соседке. Я решила сдать квартиру и нашла идеальных кандидатов: шумная многодетная семья. Сдала подешевле, чтобы точно не съехали, посоветовала детскую сделать у той стенки, что смежная с квартирой соседки и бывшего. Семь детей, 2 из которых — груднички. Наслаждайтесь, ребята, а я на юга. © Подслушано / Ideer

Как-то мне ну очень «повезло» с соседями сверху. Нет, мама-то там была трудолюбивая, работала на 2 работах, чтобы детей прокормить. А вот сами дети просто несносные. Каждый раз, когда мама уходила в ночную смену, они устраивали вечеринки. Очень и очень шумные, невозможно просто. А мне-то на работу вставать. Я приходил, просил, мол, ребята, я не хочу никому на вас жаловаться, просто будьте хоть чуть потише. Но меня просто послали. Ну что ж. Я-то был в хороших отношениях с арендодателем, и он дал мне ключ от подвала, где были щитки электроэнергии и все такое. В общем, теперь всякий раз, когда они начинали свои буйства, я просто спускался и обрубал им свет. И так на протяжении 2 недель. После этого никаких вечеринок уже не было. Думаю, до них дошло. © asassyjanitor / Reddit

Как-то я начала встречаться с парнем, он пригласил меня на пару свиданий и все такое. Я сразу его предупредила о том, что ищу чего-то серьезного, не просто погуляли и разбежались. Он заверил, что все будет именно так — серьезно. Но вот проходит месяц, я доверилась, и он выдает, мол, я тут понял, что не готов. Очень удобно, ага. Решила устроить ему ответочку. Сказала, ура, я сама вдруг поняла, что не готова к этому. Его это, естественно, взбудоражило — начинает выяснять причины. Я и говорю, что не хочу серьезных отношений именно с ним. Он просто с цепи сорвался: теперь каждый день звонит и снова пытается меня добиться. © necreativnenko / Reddit

Мой муж хотел взять меня по принципу: «Сделаю плохо, чтобы больше ни о чем не просили». На работе был завал, оставалась до 9–10 вечера, было время только на поесть и поспать. Этот кадр неохотно готовил, но что! Макароны с яйцом и маршмеллоу или пережженные в хлам пельмени. В выходной за плиту встала я, муж ходил рядом и ждал «вкусненького». Я себе сделала как обычно, а ему повторила все его рецепты за неделю, в подарок еще и соленую шарлотку. Гурман устроил скандалище, но больше так не делал. © Подслушано / Ideer

Бонус: иногда месть может оказаться самый лучшим подарком в жизни

Решили посидеть в кафешке с женой и ее подругой (муж подруги куда-то свалил). И начала она жаловаться, мол, «мой мне подарил утюг, а я айфон хотела». Ну и решила она ему отомстить и подарить на день рождения шуруповерт. Отомстить не получилось, он был на седьмом небе от счастья, закрутил в квартире все, что можно и нельзя, позвонил всем друзьям, у кого сейчас ремонт, чтобы приехать и помочь закрутить что-нибудь. Вот так обычный бытовой подарок приносит больше радости, чем айфон какой-то. © mishkapeterburg / Pikabu