14 ироничных твитов о том, чего на самом деле должен достичь каждый к 35 годам

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Интернет переполнен всевозможными аналитическими списками того, чего мы якобы обязаны достичь к определенному возрасту. И чаще всего в этих статьях предъявляются такие высокие и нереалистичные требования, что тут уж невольно закомплексует даже вполне успешный человек. В конце концов терпение пользователей сети лопнуло, и они решили рассказать о настоящем багаже достижений, которым обзаводится большинство людей к 35 годам.

Нам в AdMe.ru понравилась легкость, с которой мужчины и женщины рассказали о своих страхах, желаниях и трудностях. Поэтому мы решили поддержать эту идею, чтобы как можно большее количество людей вовремя осознало, что чересчур оптимистичным ожиданиям аналитиков соответствуют разве что выдуманные личности.

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