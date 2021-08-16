14 доказательств того, что люди, которые переводят названия фильмов, отжигают по полной

Вы наверняка замечали, что в нашем прокате зарубежные картины частенько выходят под названиями, которые так же далеки от оригинальных, как небо от земли. Даже один из первых фильмов, снятых братьями Люмьер, знаменитый «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», в нашей стране упоминался как «Прибытие поезда» и «Прибытие почтового поезда».

Вот мы в AdMe.ru и решили узнать, какие еще киноленты по тем или иным причинам у нас окрестили по-своему.

1.

Оригинальное название фильма — «Прекрасный разум» (англ. A Beautiful Mind). Это отсылка к книге Сильвии Назар о гениальном математике Джоне Нэше, по которой и была снята картина.

2.

Известный мистический триллер с Киану Ривзом «Константин: Повелитель тьмы», в котором актер играет экзорциста и медиума, создатели на самом деле назвали просто «Константин» (англ. Constantine).

3.

Оригинальное название фильма «Гнев» 2004 года — «Человек в огне» (англ. Man on Fire). Вот что говорит об этом пользователь сети Dr_Mirabilis: «„Чувак жжет“. Именно такой перевод названия кинофильма, а не „Гнев“, по моему скромному мнению, наиболее точно характеризует атмосферу киноленты и действия главного героя».

4.

Оригинальное название романтической комедии «Флирт со зверем» (англ. Someone Like You) можно перевести как «Кто-то вроде тебя». Есть мнение, что отечественный перевод абсолютно не отражает сути фильма.

5.

«7 фунтов» (англ. Seven Pounds) — оригинальное название фильма, который у нас известен как «7 жизней». По словам Уилла Смита, сыгравшего в нем главную роль, это является отсылкой к пьесе Уильяма Шекспира «Венецианский купец».

6.

Фильм о жизни Стивена Хокинга в оригинале называется «Теория всего» (англ. The Theory of Everything). Картина является адаптацией мемуаров Джейн Хокинг — бывшей жены великого и гениального физика-теоретика. В нашем же прокате лента вышла под совсем другим названием.

7.

Эта британская комедия о девушке, чьи поступки меняют жизни людей, чем-то напоминает «Амели». Фильм вышел в тот же год, что и «Фантастические твари и где они обитают». Возможно, чтобы привлечь к ней больше внимания, картину окрестили созвучно: «Фантастическая любовь и где ее найти». А ее оригинальное название — «Эта прекрасная фантастика» (англ. This Beautiful Fantastic).

8.

«Первый мститель» — фильм о становлении Капитана Америки, одного из героев вселенной Marvel. Создатели назвали картину «Капитан Америка: Первый мститель» (англ. Captain America: The First Avenger). И в нашем прокате это перевели дословно, вот только выкинули первую часть.

9.

«Переступить черту» повествует о жизни популярного кантри-певца Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Оригинальное название фильма (англ. Walk the Line) — это, скорее всего, отсылка к его песне «I Walk the Line», в которой исполнитель поет о том, что любовь помогает ему становиться лучше и держать себя в руках. У нас же название картины перевели с прямо противоположным смыслом.

10.

«Девичник в Вегасе» — популярная комедия о приключениях подружек невесты. В оригинале она так и называется — «Подружки невесты» (англ. Bridesmaids).

11.

«Синистер» — фильм ужасов, главным героем которого является персонаж Итана Хоука. И хотя настоящее название картины «Зловещий» (англ. Sinister), у нас его решили не переводить и, кажется, окрестили ленту по методу «как слышится, так и пишется».

12.

«Что скрывает ложь» с Николь Кидман можно спутать с одноименным фильмом 2000 года. Зачем прокатчики дали ему уже существующее название — непонятно. Тем более что в оригинале картина называется «Незаконное проникновение» (англ. Trespass).

13.

Фильм о Джеймсе Бонде «Скайфолл» (англ. Skyfall) у нас перевели как «007: Координаты „Скайфолл“». И получился жирный спойлер, потому что по сюжету зрителю не должно быть сразу же понятно, что такое «Скайфолл»: позывной, местность, кодовое слово или задание.

14.

«Игра без правил» с Наоми Уоттс — еще один фильм, который у нас получил совершенно противоположное название. Оригинальное название картины — «Честная игра» (англ. Fair Game).