1.

2.

3.

Оригинальное название фильма «Гнев» 2004 года — «Человек в огне» (англ. Man on Fire ). Вот что говорит об этом пользователь сети Dr_Mirabilis: «„Чувак жжет“. Именно такой перевод названия кинофильма, а не „Гнев“, по моему скромному мнению, наиболее точно характеризует атмосферу киноленты и действия главного героя».

4.

Оригинальное название романтической комедии «Флирт со зверем» (англ. Someone Like You) можно перевести как «Кто-то вроде тебя». Есть мнение, что отечественный перевод абсолютно не отражает сути фильма.