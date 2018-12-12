14 доказательств того, что этому миру еще есть чем нас удивить

  • 1
  • 0
  • 0
  • 1.3k

Скульптуры из снега, потомство скорпиона, цветущие деревья зимой и еще много неожиданных явлений, которые существуют в нашем мире. В этой статье вы найдете действительно крутые вещи, которые поразят даже скептиков (в конце даже будет немного жутковато).

Мы в АdMe.ru могли что-то и упустить — поделитесь своими примерами в комментариях, нам очень интересно.

Для сторонников теории плоской Земли

«Копейка» в разрезе

Пять поколений на одном фото

Красивый кусочек янтаря, найденный в Доминиканской Республике

Мамы — они такие

Это не картина — это окно

Одноразовая дезинфицирующая ватная палочка

В Петрозаводске появился новый микрорайон

Невероятно красивая работа

Скорпион с потомством на спине

Огурцы XXXL

Текстуры сломались

В Лондоне начали цвести деревья в декабре

Вызывайте экзорцистов

А что вас поразило больше всего?

Фото на превью BOMBERuss / pikabu

  • 1
  • 0
  • 0
  • 1.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!