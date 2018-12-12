14 доказательств того, что этому миру еще есть чем нас удивить

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Скульптуры из снега, потомство скорпиона, цветущие деревья зимой и еще много неожиданных явлений, которые существуют в нашем мире. В этой статье вы найдете действительно крутые вещи, которые поразят даже скептиков (в конце даже будет немного жутковато).

Мы в АdMe.ru могли что-то и упустить — поделитесь своими примерами в комментариях, нам очень интересно.

Для сторонников теории плоской Земли

«Копейка» в разрезе

Пять поколений на одном фото

Красивый кусочек янтаря, найденный в Доминиканской Республике

Мамы — они такие

Это не картина — это окно

Одноразовая дезинфицирующая ватная палочка

В Петрозаводске появился новый микрорайон

Невероятно красивая работа

Скорпион с потомством на спине

Огурцы XXXL

Текстуры сломались

В Лондоне начали цвести деревья в декабре

Вызывайте экзорцистов

А что вас поразило больше всего?