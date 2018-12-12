14 доказательств того, что этому миру еще есть чем нас удивить
Скульптуры из снега, потомство скорпиона, цветущие деревья зимой и еще много неожиданных явлений, которые существуют в нашем мире. В этой статье вы найдете действительно крутые вещи, которые поразят даже скептиков (в конце даже будет немного жутковато).
Мы в АdMe.ru могли что-то и упустить — поделитесь своими примерами в комментариях, нам очень интересно.
Для сторонников теории плоской Земли
«Копейка» в разрезе
Пять поколений на одном фото
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Мамы — они такие
Это не картина — это окно
Одноразовая дезинфицирующая ватная палочка
В Петрозаводске появился новый микрорайон
Невероятно красивая работа
Скорпион с потомством на спине
Огурцы XXXL
Текстуры сломались
В Лондоне начали цвести деревья в декабре
Вызывайте экзорцистов
А что вас поразило больше всего?
Фото на превью BOMBERuss / pikabu