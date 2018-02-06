14 детских работ, при взгляде на которые не знаешь, стоять или падать
Детская фантазия не знает границ. Рисунки, поделки и записки малышей порой вводят родителей в ступор, ведь взрослые видят мир совсем по-другому. Неудивительно, что во многих семьях все это творчество хранится годами, и только с возрастом мы понимаем, над чем смеялись наши мама и папа. Мимо таких работ мы не можем пройти, поэтому периодически собираем шедевры детской непосредственности.
AdMe.ru представляет вашему вниманию самые свежие примеры, которые понравились нам больше всего.
1. А ведь пожелание само по себе хорошее...
2. Когда ребенку в школе дали задание нарисовать маму
3. Ну очень трогательное послание
4. Цыплята
«Прихожу за сыном в садик. Пока одеваемся, он хвастается: „Пап, а мы сегодня цыплят лепили“. „Да? — говорю. — Ну-ка, давай посмотрим“. Показывает с гордостью. Самый криповатый. И уже такая тоска в глазах. Аж прослезился... от смеха».
5. «Стоило на пару минут отойти от эскиза в доме, где полным-полно детей, как родился такой шедевр»
6. С самооценкой у ребенка все в порядке
7. Вопрос дня: кем работают его родители?
8. Как слышится, так и пишется
9. «После нашей с мужем ссоры 7-летняя дочь подложила мне записку „от папы“, чтобы я быстрее перестала дуться»
10. «Племянница попросила проверить ее домашку по английскому. Животного этого она, к счастью, не знала»
Слово «dick» в английском языке — грубое обозначение мужского полового органа.
11. Когда ты все-таки второй после Гугла
12. Порой одной буквы достаточно, чтобы решить чью-то судьбу
13. «Мама нашла записку, написанную мной в начале 2000-х»
14. «Снегодождь» — как много в этом слове... Хотя, возможно, это просто изложение
Вспомнили себя в юные годы? А теперь спросите у родителей, какие перлы вы выдавали. Наверняка у них найдется для вас что-то неожиданное и прекрасное.
Фото на превью Pandemona55/pikabu