14 детских работ, при взгляде на которые не знаешь, стоять или падать

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Детская фантазия не знает границ. Рисунки, поделки и записки малышей порой вводят родителей в ступор, ведь взрослые видят мир совсем по-другому. Неудивительно, что во многих семьях все это творчество хранится годами, и только с возрастом мы понимаем, над чем смеялись наши мама и папа. Мимо таких работ мы не можем пройти, поэтому периодически собираем шедевры детской непосредственности.

AdMe.ru представляет вашему вниманию самые свежие примеры, которые понравились нам больше всего.

1. А ведь пожелание само по себе хорошее...

2. Когда ребенку в школе дали задание нарисовать маму

3. Ну очень трогательное послание

4. Цыплята

«Прихожу за сыном в садик. Пока одеваемся, он хвастается: „Пап, а мы сегодня цыплят лепили“. „Да? — говорю. — Ну-ка, давай посмотрим“. Показывает с гордостью. Самый криповатый. И уже такая тоска в глазах. Аж прослезился... от смеха».

5. «Стоило на пару минут отойти от эскиза в доме, где полным-полно детей, как родился такой шедевр»

6. С самооценкой у ребенка все в порядке

7. Вопрос дня: кем работают его родители?

8. Как слышится, так и пишется

9. «После нашей с мужем ссоры 7-летняя дочь подложила мне записку „от папы“, чтобы я быстрее перестала дуться»

10. «Племянница попросила проверить ее домашку по английскому. Животного этого она, к счастью, не знала»

Слово «dick» в английском языке — грубое обозначение мужского полового органа.

11. Когда ты все-таки второй после Гугла

12. Порой одной буквы достаточно, чтобы решить чью-то судьбу

13. «Мама нашла записку, написанную мной в начале 2000-х»

14. «Снегодождь» — как много в этом слове... Хотя, возможно, это просто изложение

Вспомнили себя в юные годы? А теперь спросите у родителей, какие перлы вы выдавали. Наверняка у них найдется для вас что-то неожиданное и прекрасное.