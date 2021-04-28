14 человек вспомнили случаи, от которых мурашки пробегают от самой макушки до пяток
Много кто из нас любит пощекотать себе нервы просмотром ужастиков или чтением триллеров. Однако некоторые сталкиваются с чем-то мистическим наяву. Возможно, таким случаям есть логичное объяснение, но от этого они не становятся менее пугающими.
У нас в AdMe.ru мороз по коже прошел, пока мы читали эти 15 историй, и мы предлагаем получить порцию адреналина и вам.
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Работала медсестрой, и привезли к нам дядечку. Ночью начал дядя бузить, я пошла посмотреть. Захожу к нему, а он спрашивает, чего я собаку не впустила. Ну, я успокоила его, мол, нет тут собак. Потом рассказала об этом другим сестрам, и оказалось, что он всем твердит, будто за мной рыжая такса ходит. А я легла на диван, свернулась в позу эмбриона и так до самого утра и не заснула. Все потому, что у меня на тот момент было 2 месяца, как собака умерла, рыжая, такса. Сестры об этом не знали. © Grend / Pikabu
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Когда мне было лет 10, бабушка и дедушка жили с нами, потому что у них в квартире был ремонт. Они обитали в моей комнате, соответственно, и все вещи их были там, включая шкатулку с золотыми украшениями. Как-то бабушка, когда собиралась утром на работу, в шкатулке ничего не обнаружила. Была паника, винили даже меня, поскольку дома никого, кроме своих, не было. А лет через 8 делали ремонт и нашли украшения под плинтусом за массивным шкафом. До сих пор не можем понять, что за мистика. © Подслушано / Ideer
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Проснулась утром, подошла к шкафу и заметила на зеркале отпечатки детских ладошек. Но я живу одна и дети ко мне в гости не приходили. Перепугалась не на шутку и стерла отпечатки, но сначала сделала фото. © hxnnxhrxhn / Reddit
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Родители уехали, я с подругой ночевала. Около 3 часов ночи она уже давно спала, как вдруг резко села и тихо назвала мое имя. А потом снова уснула. Страшно было жуть. © Pingvin*** / Twitter
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Работал я охранником в школе, обязанности были так себе: следить, чтобы дети на переменах особо не бегали, ну и ночью обходить все 3 этажа школы. Сидеть охране полагалось в небольшой будке из стекла и досок возле входа в школу. И вот как-то сижу ночью, и на всю школу раздается ужасный грохот. Ощущение такое, как будто бьют арматуриной по стене совсем рядом со мной. И звук этот постепенно приближается к моей комнатке. А потом метров за 5 до меня грохот прекращается. В следующую смену звуки эти повторились. А на другой день узнаю, что мой сменщик уволился, потому что ему постучали в стеклянную дверь комнаты охраны. Надо ли говорить, что это было ночью и за дверью никого не было. © korgon2001 / Pikabu
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Сегодня ночью видел сон: меня целует мама. Так явственно, что проснулся. Глянул на часы — 0:40. Мистика! Именно в это время 52 года назад я родился. Как такое может быть? © VikChek / Twitter
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Часто, когда захожу в подъезд, лифт сам открывает двери без вызова. И всегда после этого он останавливается на 6-м этаже, открывает двери, словно кого-то выпускает, а потом едет дальше на мой этаж. Каждый такой раз говорю «спасибо» и «до свидания» своему невидимому соседу. © Подслушано / Ideer
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Я получила рукописное письмо, очень личное, там были такие подробности моей жизни, будто писал близкий друг. А в конце — незнакомое мне имя Патти Си и номер телефона. Я позвонила и попросила пригласить эту Патти Си. Женщина на том конце провода вздохнула и сказала, что Патти Си — это ее мать, которой не стало полтора года назад. Я сбивчиво объясняю, что получила странное письмо, где указано имя и номер телефона. И тут женщина выдает, что это новый телефонный номер, ему всего 6 месяцев. Я положила трубку и решила погуглить адрес отправителя письма, и оказалось, что это городской парк. Я так и не нашла никаких объяснений, и это будет беспокоить меня всю жизнь. © CatiCom / Reddit
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У нас постоянно ломались кухонные часы и начинали идти назад. С батарейкой и механизмами все было в порядке, проверяли. Но месяц повисят — и поворачивают вспять. В итоге мы убрали все механические часы из дома. А еще время от времени я слышала, как кто-то сопит в комнате, где я спала. © angrbodah1 / Twitter
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Сидим с подругой в комнате, играем. Видим, мимо двери прошла ее мама на кухню. Отчетливо помню, что она в таком светло-зеленом платье была. Подруга говорит: «Мам, дай воды». В ответ ни звука. Она еще несколько раз ее окликнула. Заходим вместе с подругой на кухню, а там никого. Мы аж заорали от ужаса. В этот момент в квартиру зашла ее мама, совсем в другой одежде. Прошло уже больше 20 лет, до сих пор вспоминаем. © Yuliya Perevoznikova / Facebook
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Мне 13 лет было, брату — 10. В глухой деревне как-то рано утром стояли мы на остановке, ждали автобус в школу. И вдруг из ниоткуда появилась высокая и худая фигура в черном подряснике, как священники и монахи носят, чуть сутулая, лица не разобрать. И большими, быстрыми шагами, гораздо быстрее человеческих, будто бы земли совсем не касаясь, прошла мимо нас, исчезнув тоже в никуда. Я бы подумала, что это был батюшка, но церковь ближайшая в 30 минутах езды, а в поселке никакой батюшка не жил. Да и появляться из ниоткуда и исчезать в никуда батюшки не умеют. Видели это явление мы оба — брат и я. Вот до сих пор не знаю, что это было. © Alena Wenske / Facebook
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Не стало моей бабушки, и я переехала в ее комнату. И вот на 40-й день она мне приснилась и сказала, что в ее матрасе спрятано 382 тысячи рублей. Проснувшись утром, распорола матрас и нашла эти деньги. © Podslyshano / Twitter
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Когда мне было 9 лет, мы переехали с семьей в сталинку, бывшую коммуналку на 2 семьи. Через какое-то время мне стало страшно засыпать без света: на кухне ночью я часто слышала негромкие голоса 2 людей. Родители не верили. Выросла, переехала от родителей. Недавно звонит папа и говорит: «Доча, прости за неверие. Проснулся ночью и услышал их». Обмениваемся впечатлениями. © Подслушано / Ideer
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Отец установил камеру у крыльца, чтобы выследить лису. Но вместо этого заснял, как Кода навещает маму. Кода — наша собака, которой не стало много лет назад. © Igotshiptodotoday / Reddit
Какие необъяснимые случаи происходили с вами?