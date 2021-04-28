14 человек вспомнили случаи, от которых мурашки пробегают от самой макушки до пяток

Работал я охранником в школе, обязанности были так себе: следить, чтобы дети на переменах особо не бегали, ну и ночью обходить все 3 этажа школы. Сидеть охране полагалось в небольшой будке из стекла и досок возле входа в школу. И вот как-то сижу ночью, и на всю школу раздается ужасный грохот. Ощущение такое, как будто бьют арматуриной по стене совсем рядом со мной. И звук этот постепенно приближается к моей комнатке. А потом метров за 5 до меня грохот прекращается. В следующую смену звуки эти повторились. А на другой день узнаю, что мой сменщик уволился, потому что ему постучали в стеклянную дверь комнаты охраны. Надо ли говорить, что это было ночью и за дверью никого не было. © korgon2001 / Pikabu