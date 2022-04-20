14 человек поделились необъяснимыми и загадочными случаями из своей жизни. Аж мурашки до пят
Мир делится на тех, кто верит в паранормальное, и тех, кто находит всему рациональное обоснование. Но согласитесь, что некоторые вещи бывает трудно объяснить. Особенно если одно и то же явление видели несколько человек.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках рассказов очевидцев, по которым можно писать сценарии для мистических триллеров.
- Подруга смущенно призналась, что у нее дома живет привидение. Якобы однажды ночью она увидела призрака — мужчину лет 40, стоящего наверху лестницы. Подруга несколько раз моргнула, чтобы убедиться в том, что ей не мерещится, но он стоял там же. А потом повернулся и ушел. Я бы ей не поверила, если бы случайно мы не встретили парня, который жил в том же доме раньше. Он помялся и спросил: «Я не хочу показаться странным, но ты видела призрака на лестнице?» © chhopsky / Reddit
- Помогала подруге с переездом — она заселилась в старый дом XIX века. Сунула руку под кровать, чтобы достать закатившуюся туда вещь, — и мои пальцы кто-то лизнул! Но пса подруги в комнате не было. Еще я нашла под кроватью кучу собачьих игрушек. Подруга понятия не имеет, как они туда попадают, потому что своего пса она в комнату не пускает. © aerinjl1 / Reddit
- Мы с мужем переехали в старый дом его родителей, где супруг вырос. Его мамы уже нет с нами. Так вот, у нас оставались на ночевку гости. Они клянутся, что видели, как некая женщина выходила из ванной в халате и с полотенцем на голове. Она шла в сторону гостиной и исчезала. © Jennifer Casey / Quora
- 2 часа ночи, я слышу стук в дверь моей комнаты. Выхожу проверить — родители спят, бабуля смотрит телик у себя. Показалось? Я легла спать — снова стук. Я сразу вскочила, распахнула дверь, а там никого. Тут мне стало страшно. Короче, это продолжалось неделю. Каждую ночь кто-то стучал в мою дверь ровно в 2 часа ночи. © Mohona Mukherjee / Quora
- Дедушка подарил мне винтажные серьги с маленькими рубинами. Год назад его не стало, и с тех пор я всегда надеваю эти украшения, если нужна удача. Удивительно, но они помогают. Летом ходила в лес по ягоды, а когда вернулась, обнаружила, что одной сережки нет: потерялась. Очень расстроилась. А когда приехала домой, увидела эту сережку точно посреди комнаты.
- Сыну было чуть больше года. Как-то ночью я зашла его проведать, а он не спит — лежит, глядя вверх. Он хихикнул, сделал движение, будто пытаясь что-то схватить, затем помахал своей маленькой ручкой чему-то, что было над ним, и сказал: «Споки ноки!» Повернул голову и посмотрел прямо на меня, стоящую в дверях. Спрашивает: «Видишь?» — и показывает в воздух над собой. Как же я тогда испугалась! © Kimmy Eaton / Quora
- Я менеджер по продажам, и у меня есть странная примета: в тот день, когда я надеваю совершенно новые трусы, продажи просто прут. Но если надеть ранее ношенное белье, то продаж не будет — ни одной. Такая вот мистика, с которой трусов не напасешься! © Подслушано / VK
- Однажды в детстве я пришла в комнату родителей и пожелала им спокойной ночи. Потом закрыла дверь в их спальню и пошла по коридору к себе. Когда я шла мимо ванной, какой-то хриплый голос прошептал мне прямо в ухо: «Спокойной ночи». Я замерла на секунду, вернулась к родителям и спросила, говорили ли они сейчас что-нибудь. Но те сказали, что нет. Я даже расплакалась от страха. © Naranjo96 / Reddit
- Собралась продавать свою первую машину — разбила ее через неделю. Свекровь говорит, у нее похожая история была: заговорили о продаже, и машина тут же заглохла на перекрестке и стала сыпаться потом. Поэтому, когда продавали уже наш семейный автомобиль, я мужу запрещала говорить об этом. © Подслушано / VK
- Я жила в доме, которому было 110 лет. Это был прекрасный дом с высокими потолками, я любила его! Бывало, ловила какое-то движение краем глаза, но не обращала внимания. Однажды мы с сыном укладывались спать. Вдруг дверь на кухне стала хлопать. Я испугалась: вдруг к нам кто-то залез? Оказалось, никого на кухне не было, но я обнаружила утечку газа. Если бы не шум, я, возможно, не писала бы сейчас этот пост. © Jacki Winters / Quora
- Было 2:30 ночи. Мы с парнем ехали на машине по проселочной дороге. Внезапно справа появилась девушка в белом. Фары светили прямо на нее. Она стояла в траве. Мы почему-то очень испугались и не остановились. Утром в сети стали искать новости, но тишина, никаких происшествий. А вот знакомая, выросшая в тех местах, рассказала: местные верят, что это призрак девушки. Ее там многие видели. © Adrienne Clay / Quora
- Наш офис на окраине города, ночью здесь ни души. Мой коллега как-то задержался допоздна, сел в машину и тут услышал на заднем сиденье вздох. Обернулся — пусто. Стал заводить машину — опять кто-то печально вздыхает. Он перепугался, конечно. Я тоже ночью был один в здании, пошел в уборную — слышу снаружи громкий смех. Выглянул в окно — никого. © Roger Tsai / Quora
- Школьный лагерь, нас повели на экскурсию по пещерам. Экскурсовод стал травить страшилку, одна девочка испугалась и попросила отвести ее наружу. Для создания атмосферы наши фонарики были выключены, и кто-то в темноте сказал: «Я выведу ее». Они встают и уходят. Экскурсия закончилась, нас стали пересчитывать. Должно было не хватать 2 человек, но не хватало только той девочки! Выйдя наружу, мы, конечно, спросили, кто вывел ее. А она: «Это была старушка, она ушла в лес». Но с нами не было никаких старушек. © radsadmadz / Reddit
- Подруга рассказывала, что у нее дома без причины разбиваются зеркала, собаки пугаются пустоты, вещи пропадают. А я не верю в мистику, отмахивалась. Но однажды подруга позвала меня к себе ночевать. Уже спать ложимся, она меня спрашивает: «Вот ты слышишь, часы тикают?» Я прислушалась, да, мол, слышу, тикают, и что? А она и говорит: «У меня в квартире нет часов».
Полночи от этого тиканья не спала. Часы утром сама искала, естественно, ничего не нашла. © Подслушано / VK
А с какими необъяснимыми явлениями сталкивались вы?
AdMe/Народное творчество/14 человек поделились необъяснимыми и загадочными случаями из своей жизни. Аж мурашки до пят
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