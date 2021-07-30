14 человек, которые отправились в магазин за покупками, а вышли оттуда с историей на миллион

Поход за покупками в большинстве случаев занятие крайне скучное. Однако порой в магазине, супермаркете или торговом центре нам доводится стать свидетелями или участниками таких забавных сцен, что впору использовать их для написания стендапа и выступать с ним в «Открытом микрофоне».

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 14 историй людей, чей рядовой поход за покупками обернулся настоящим каламбуром.

*** Стою в супермаркете на кассе, покупаю что-то на обед. Кассир — молодой парень. Сзади меня подходит его коллега и протягивает ему какие-то бумажки. Естественно, я этого не вижу, и, когда кассир тянет руку за бумажками, я ловко ее пожимаю. Он не растерялся, улыбнулся, сказал: «Здравствуйте». А я уходил от кассы на носочках, как кот Том из мультика. © vy****ha / Pikabu



*** На днях в магазине. После оплаты товара отхожу от кассы, и ко мне охранник подскакивает:

— Молодой человек! Расстегните, пожалуйста, куртку, а то есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано.

Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку: не жалко.

— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.

Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu

*** Однажды стоял в очереди на кассу, вдруг перед супермаркетом пронесся мужчина в костюме банана. Он скрылся по направлению к парковке, а потом вбежал внутрь через какой-то другой вход. Но самое удивительное, что все это время позади него несся человек в костюме гигантской гориллы. Остальные покупатели этого даже не заметили. © paulipauli / Reddit

*** Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного русского, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / Vk

*** Забежала в гипермаркет за шоколадкой для медсестры. Впопыхах, тороплюсь, мозги набекрень. На бегу запихиваю шоколадку в свою дамскую сумочку и встаю в очередь к кассе. Очередь подходит, я с пустыми руками таращусь на кассира, а кассир таращится на меня. Хорошо, я очухалась раньше охраны и полезла в сумочку за шоколадкой. © A / AdMe

*** Случайно во время шопинга наткнулась на манекен и извинилась пред ним. А чуть позже врезалась в реального человека и сказала подруге: «Опять наткнулась на манекен». Он обернулся и сказал, что он вообще-то никакой не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit

*** Недавно в супермаркете пробивала свои покупки в кассе самообслуживания. Все продукты провела через сканер, сложила в 2 пакета и пошла спокойно домой. Прошла 10 м, показалось, как будто что-то забыла. Оказывается, забыла оплатить. © Подслушано / Vk

*** Как-то раз в магазине я пыталась оплатить покупки своим читательским билетом вместо кредитной карты. © BECKYISHERE / Reddit

*** Подошла наша с женой очередь, стоимость покупки — 190 рублей. Жена дает кассиру 500 рублей. Диалог:

Кассир: «Ой, а у вас 10 рублей не будет? Я бы вам 300 дала».

Жена: «Да, конечно, вот, держите».

Я: «Милая, это какая-то неправильная математика, это она нам должна дать 10 рублей».

Кассир: «Да что вы понимаете!? Все правильно!»

Жена: «Да, все правильно! Вот, возьмите. Спасибо, до свидания!»

Когда я смог объяснить ей все на выходе из магазина, она покраснела, но возвращаться не стала. © yegreS93 / Pikabu

*** Сейчас толкнула мужчину в магазине, попыталась сказать одновременно «простите» и «извините» и сказала: «ПРОЗВЕНИТЕ». © ankiyara / Twitter