13 переписок с родителями, которые сарказм любят больше, чем детей

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Если делить юмор по категориям, то одна из них обязательно должна иметь название «родительский сарказм». Кажется даже, что такой способ реагирования на происходящее — это неотъемлемая часть воспитания во многих семьях. Кто еще может подколоть с такой заботой и любовью, как не родители?

Авторы AdMe.ru сделали подборку переписок детей и родителей, где «предки жгут».