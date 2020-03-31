13 переписок с родителями, которые сарказм любят больше, чем детей
Если делить юмор по категориям, то одна из них обязательно должна иметь название «родительский сарказм». Кажется даже, что такой способ реагирования на происходящее — это неотъемлемая часть воспитания во многих семьях. Кто еще может подколоть с такой заботой и любовью, как не родители?
Авторы AdMe.ru сделали подборку переписок детей и родителей, где «предки жгут».
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А как в вашей семье относятся к подколам?