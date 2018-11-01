13 человек, которые хотят в отпуск, а не вот это вот все

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Дождливая осень — время, когда скука ощущается особенно остро: рабочие будни тянутся, как в замедленной съемке, а выходные пролетают практически незаметно. Накопленная за недели и месяцы работы усталость часто приводит к смешным и даже нелепым ситуациям: телевизор, установленный под потолком прямо в коробке, полное отчаяния объявление от сотрудников полиции и, конечно, «воодушевленные» лица утомленных коллег.

AdMe.ru нашел 13 уморительных фотоисторий об усталости на работе и не только, которые непременно поднимут вам настроение.

1. Винни-Пуху тоже нужен перерыв

2. Кое-кому не помешает внеочередной выходной

3. Этот парень пришел в студию расслабиться, но, кажется, теперь он еще больше нуждается в отдыхе

4. Зато честно

«Обслуживание может быть медленным. Больше никто не пришел, а у меня простуда».

5. Каждый из нас к концу рабочего дня

6. Только посмотрите на лица детей: тот момент, когда ты еще никогда не работал, но тебе уже нужен отпуск

7. Этот телевизор повесили прямо в коробке

8. Выражение лица этого парня вместо тысячи слов

9. Крик души сотрудников полиции

10. Свинке Пеппе срочно нужны выходной и психотерапевт

11. Мечтать так мечтать

12. Твое лицо, когда клиент делает твою работу лучше, чем ты сам

13. Да это же лайфхак для всех трудоустроенных граждан

А с вами происходили смешные случаи из-за усталости?