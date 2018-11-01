13 человек, которые хотят в отпуск, а не вот это вот все
Дождливая осень — время, когда скука ощущается особенно остро: рабочие будни тянутся, как в замедленной съемке, а выходные пролетают практически незаметно. Накопленная за недели и месяцы работы усталость часто приводит к смешным и даже нелепым ситуациям: телевизор, установленный под потолком прямо в коробке, полное отчаяния объявление от сотрудников полиции и, конечно, «воодушевленные» лица утомленных коллег.
AdMe.ru нашел 13 уморительных фотоисторий об усталости на работе и не только, которые непременно поднимут вам настроение.
1. Винни-Пуху тоже нужен перерыв
2. Кое-кому не помешает внеочередной выходной
3. Этот парень пришел в студию расслабиться, но, кажется, теперь он еще больше нуждается в отдыхе
4. Зато честно
«Обслуживание может быть медленным. Больше никто не пришел, а у меня простуда».
5. Каждый из нас к концу рабочего дня
6. Только посмотрите на лица детей: тот момент, когда ты еще никогда не работал, но тебе уже нужен отпуск
7. Этот телевизор повесили прямо в коробке
8. Выражение лица этого парня вместо тысячи слов
9. Крик души сотрудников полиции
10. Свинке Пеппе срочно нужны выходной и психотерапевт
11. Мечтать так мечтать
12. Твое лицо, когда клиент делает твою работу лучше, чем ты сам
13. Да это же лайфхак для всех трудоустроенных граждан
А с вами происходили смешные случаи из-за усталости?
Фото на превью maggieisntcool / Twitter