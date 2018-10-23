12 способов продлить жизнь нижнему белью, о которых мало кто знает

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Каждая женщина знает: поддержание красоты — забота не из дешевых. Каждый месяц много денег уходит на косметику, прическу, маникюр и, конечно, нижнее белье. Подобрать удобные и красивые комплекты порой очень непросто. Если это удается, девушки носят их постоянно, из-за чего белье быстро теряет свой внешний вид.

Женская часть редакции AdMe.ru, столкнувшись с той же проблемой, подобрала несколько лайфхаков, которые помогут обеспечить белью долгую и счастливую жизнь.

1. Храните белье правильно

Держите нижнее белье отдельно от остальной одежды и не смешивайте его с загрязненными вещами. Лучше чтобы хранилище было закрытым, например ящик, а не полка. Это убережет исподнее от лишней пыли и чешуек кожи. В итоге цвет дольше будет оставаться ярким, а запах — свежим. Кстати, для запаха в шкафчик можно положить саше. Внимание: колготки и чулки, которые многие тоже относят к нижнему белью, стоит хранить отдельно от трусов и лифчиков. На стопах ног скапливаются бактерии, которым лучше не контактировать с интимной зоной. Все эти правила относятся и к стирке: трусы и бюстгальтеры должны стираться отдельно от остальной одежды.

2. Используйте контейнер для влажных салфеток

Трусы можно хранить в контейнере для влажных салфеток. Тогда вы не будете лишний раз касаться их руками. Для этого вам нужно аккуратно сложить белье в контейнер таким образом, чтобы часть одной пары была вложена в другую, и вытащить кончик верхних трусов из специальной прорези. Белье вы сможете доставать из контейнера тем же способом, что и влажные салфетки.

3. Стирайте отдельно

Старайтесь стирать белье сразу после того, как снимете несвежее. Это тоже поможет защитить цвет любимых вещей. Причем желательно стирать вручную, чтобы не деформировать деликатную ткань. Лайфхак для ленивых: это можно сделать во время приема душа. Для стирки используйте шампунь или мыло, которыми моетесь: они деликатно очистят ткань от грязи и придадут вещи приятный запах.

4. Используйте зубную пасту

Каждый месяц девушек ждут дни, которые портят не только настроение, но и любимое белье. Избавляться от пятен крови лучше как можно быстрее и желательно без помощи бытовой химии, которая приближает конец любимой вещи. Вывести свежее пятно поможет хозяйственное мыло, а также винный или яблочный уксус. Для белых вещей пользователи сети советуют перекись водорода, лимонную кислоту или зубную пасту. Совет из личного опыта автора: зубную пасту берите только белого цвета, так как синяя оставляет пятна, вывести которые еще сложнее, чем кровь. Эти средства неплохо сохраняют белый цвет, но вернуть уже утраченную белизну вряд ли помогут.

5. Или борную кислоту

Если вы хотите вернуть вещам снежную белизну, используйте борную кислоту, которая продается в любой аптеке. Чтобы отбелить небольшую вещицу, возьмите пол-ложки кислоты, высыпьте ее в небольшую чашку, залейте горячей водой и оставьте вещь на пару часов. После тщательно прополощите белье. Старайтесь не злоупотреблять этим способом, ведь борная кислота - это яд. Она может навредить коже и слизистым, поэтому стирку лучше затевать в перчатках. Если вы беременны, отложите использование борной кислоты на потом: она может негативно повлиять на вашего будущего ребенка.

6. Откажитесь от замачивания

Не стоит замачивать белье - от этого портится его цвет, а грязь может лишь закрепиться на ткани. Лучше нанесите очищающее средство минут на 10, потрите и смойте: эффект будет гораздо лучше.

7. Используйте кухонную утварь

Пожалуй, сложнее всего стирать лифчик с косточками, особенно пуш-ап. От машинной стирки может пострадать не только ткань, но и форма. Если вы все же решились использовать автомат для очистки бюстгальтера, выньте из него косточки и формы, поддерживающие грудь. А еще лучше используйте для стирки лифчиков центрифугу для сушки зелени и детский шампунь: это окажется эффективнее ручной стирки и не так деформирует вещь, как машинная. Налейте в сушилку воду, добавьте немного шампуня, положите бюстгальтер. Подождите 10 минут, после чего начинайте крутить центрифугу. Прокрутите несколько раз и смойте пену. Наберите чистую воду и повторите процедуру.

8. Не отжимайте сильно

После стирки бюстгальтер не рекомендуется сильно отжимать. Чтобы высушить изделие, не деформировав его, надо либо разложить бюстгальтер на горизонтальной поверхности (лучший способ), либо повесить на веревку так, чтобы он висел на перемычке между чашечками (такой метод способствует растягиванию ткани перемычки). Сушить бюстгальтер, подвешивая его за лямки, не стоит: они быстро растянутся и вещь фактически придет в негодность. Также не рекомендуется подвешивать лифчик за края, где находятся застежки: этим вы деформируете ткань.

9. Сушите правильно

Не сушите постиранное нижнее белье на батарее или обогревателе: это портит ткань. На белом белье могут появиться светлые пятна. И тем более старайтесь избегать экстремальной сушки вещей феном - по той же причине. Если вдруг вам срочно надо на улицу, а все трусы еще сырые, выберите пару из хлопчатобумажной ткани, накройте ее марлей и прогладьте вещь утюгом. Если та же проблема с лифчиком,то придется либо идти без него, либо довольствоваться несвежим. Кстати, вопреки расхожему мнению, что бюстгальтер надо стирать после каждой носки, этот предмет гардероба можно считать несвежим, если вы надели его не менее 2–3 раз. Исключение составляет спортивный лифчик, в котором выполняли интенсивные упражнения.

10. Чередуйте бюстгальтеры

Совет, который на первый взгляд может показаться противоречащим предыдущему: не носите один и тот же лифчик два дня подряд. Нет, дело не в том, что он быстрее испачкается. Проблема в том, что он быстрее растянется и придет в негодность. Постарайтесь дать бюстгальтеру пару дней передышки после дня носки. За это время волокна ткани восстановят свою эластичность.

11. Предотвратите неприятный запах

Некоторые дамы жалуются, что нижнее белье после стирки сохраняет неприятный запах. Причин может быть две. Первая: белье плохо простирывается. Чтобы убрать запах, который может возникнуть из-за тесного контакта с интимной зоной, при стирке можно добавлять каплю эфирного масла с тем ароматом, который вам больше нравится. Очень хороший вариант - чайное дерево: его масло заодно уничтожает микробы, из-за которых возникает неприятный запах. Вторая причина: белье сушится в закрытом помещении с высокой влажностью. Многие после стирки развешивают вещи в ванной. Делать этого категорически нельзя. Старайтесь сушить одежду на свежем воздухе: либо на балконе, либо, если не позволяют погодные условия, в коридоре на сквозняке. Это поможет вам избавиться от неприятного запаха затхлости.

12. Разберитесь с вылезающими косточками

Одна из самых распространенных проблем, заставляющих нас избавляться от хороших и любимых бюстгальтеров, - вылезающие косточки. Один из крутейших советов пользователей сети - с помощью клеевого пистолета заклеить дырку: клей будет в разы лучше держать на месте косточку, чем нитки. Еще один вариант - закруглить кончик капризной косточки, чтобы он не рвал ткань. Для этого прекрасно подойдет гель-лак или база для маникюра. Обмакиваете косточку в него, а затем помещаете под UF-лампу. Лак под воздействием лучей растекается и мягко обволакивает острый кончик. Теперь остается вшить косточку под ткань.