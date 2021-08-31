12 покупок, которые мы с радостью делаем, хотя следовало бы задуматься: «А оно мне надо?»

В погоне за экономией мы нередко поддаемся маркетинговым уловкам производителей, которые всеми силами стараются завлечь покупателя. Например, капсулы для кофемашин или кухонный набор ножей призваны упростить жизнь и сэкономить время. Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Большинство подобных покупок зачастую не приносит никакой пользы и со временем вовсе лежит без дела.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили, какие товары, по мнению пользователей сети, могут стать лишь пустой тратой денег. Возможно, кому-то из читателей эта статья поможет избежать лишних расходов, ведь, как известно, копейка рубль бережет.

1. Унитаз с уменьшенным расходом воды

Благодаря грамотной работе маркетологов при покупке унитаза мы отдаем предпочтение тем моделям, в которых для смыва требуется меньшее количество воды. Но здесь не все так однозначно. Покупая унитаз с малым расходом, вы в итоге используете еще больше воды. Ведь по факту приходится нажимать на кнопку несколько раз, чтобы хоть что-то смыть. Лучшее решение, которое я видел, — это бачок с 2 кнопками: одна для «половинного», а другая для полного слива. © Privateaccount84 / Reddit

2. Нарезанные продукты в индивидуальной упаковке

В магазинах все чаще можно встретить продукты в индивидуальной упаковке. С одной стороны, это удобно, но с другой — чистой воды переплата. Работаю в продуктовом магазине и знаю, как хорошо все это продается. © drlavkian / Reddit

Порции кажутся маленькими и путают покупателя (нам кажется, что едим мы не так много). Делается это для того, чтобы выставить товар в лучшем свете. © Isaac Starobin / Quora

3. Кофе в капсулах

Принято считать, что растворимый кофе уступает по качеству натуральному. Однако для приготовления последнего необходимо потратить много времени. Поэтому были придуманы кофемашины с капсульной загрузкой. Но об экологичности, к сожалению, мало кто задумывается. Даже изобретатель глубоко сожалеет о том, что придумал эти капсулы, потому что они жутко вредны для окружающей среды. © Lasting_Wonder / Reddit

Самое раздражающее в этих капсулах — высокая цена. Если вы сравните, сколько стоит 100 г кофе в таких капсулах по сравнению с неупакованным кофе, то получится, что покупать их крайне неэкономично. Я не понимаю, почему люди тратят так много денег только потому, что это немного удобнее. © BrokkoliOMG / Reddit

4. Брендовые бритвенные станки

В кассовой зоне любого супермаркета можно увидеть бритвенные станки известных брендов, которые, если верить рекламе, с каждым разом бреют все лучше и лучше. Вот только есть огромный минус — это цена. Наценка на них может составлять до 4 750 %. Это просто грабеж. © jakecaramel / Reddit

Клянусь, единственная причина, по которой производители продолжают выпускать больше лезвий в одном картридже, — это не более гладкое бритье, а более высокая цена. © Arcwulf / Reddit

5. Защитные стекла для смартфонов

После покупки нового смартфона первым делом владелец приобретает защитное стекло для экрана. Мало кто задумывается об этом, но установка защитного стекла увеличивает выступающую часть экрана на 1–2 мм. И получается, что корпус больше не сможет защитить дисплей от удара. Это приводит к растрескиванию защитного стекла после первого же падения. Такая защита может спасти лишь от мелких царапин. Но если учитывать, что многие современные смартфоны оборудованы стеклом Gorilla Glass, то и вовсе нет необходимости в дополнительных стеклах. Теперь я понимаю, что никогда не видел смартфон с поцарапанным экраном. © Number127 / Reddit

Для того чтобы поцарапать стекло Gorilla Glass в смартфонах, понадобится песок или более твердые материалы. Если вы не носите в кармане алмазы или гранулы кубического нитрида бора, то вы не поцарапаете стекло. © Anirban Chakraborty / Quora

Стекло Gorilla Glass прочнее, чем любая из этих пластиковых защитных пленок для экрана. © lordeddardstark / Reddit

6. Электрические соковыжималки

В надежде на то, что каждое утро будем выпивать по стаканчику свежевыжатого сока, мы покупаем электрическую соковыжималку. Да вот только постоянное место для нее, как правило, найти не получается, и утренняя традиция постепенно сходит на нет. Пользовалась, наверное, всего 3–5 раз. Чистить после использования трудозатратно. Она слишком громоздкая. Все равно предпочитаю есть фрукты и овощи целыми. © Zaj Xyooj / Quora

Я пользовалась ею лишь раз. Чистка всех частей соковыжималки весьма утомительна. Поэтому я говорю своим детям, чтобы просто ели фрукты как есть, а не сок, ведь они полезны для здоровья. © Laxmipriya Sankar / Quora

7. Наборы кухонных ножей

Большой набор ножей на кухне выглядит солидно, прямо как у профессиональных поваров. Да вот только на практике мы выбираем для себя всего несколько штук, которыми продолжаем пользоваться из года в год. К тому же большой и качественный набор стоит довольно прилично. Я не готовлю ничего особенного, и дешевые ножи в моем ящике прекрасно подходят для этих целей. © Joshua Gross / Quora

Мы поженились 39 лет назад и в подарок получили набор из 9 столовых ножей. Только что посмотрела: есть 2 ножа, которыми я вообще никогда не пользовалась. © RugosaB RugosaB / Quora

Я работаю на кухне около 3 лет, и они мне требуются именно для работы. Дома есть 15 шеф-ножей. Но такое количество никому не нужно. И некоторые из них однотипные. © Chris Tancock / Quora

8. Домашняя хлебопечка

Наверняка перед покупкой у многих возникает мысль: «Теперь будем готовить вкусный и полезный хлеб самостоятельно». К сожалению, большинство кухонь не могут похвастаться большими размерами, поэтому найти для хлебопечки место вряд ли получится. Да и энтузиазм со временем угаснет. Самая бесполезная вещь, которая когда-либо была на моей кухне. Да, я перепробовал много разных рецептов, но ни один из них не понравился. С самого начала в этом было что-то странное. Я потратил кучу времени и в итоге выбросил ее. © Mark Kisenwether / Quora

Моя хлебопечка не была бесполезной, просто она не так эффективна, как приготовление хлеба вручную. Функция таймера иногда была удобна для приготовления хлеба ночью и пробуждения от этого прекрасного запаха, но конечный продукт был просто нормальным. Я думаю, что «перерос» печь, и теперь она просто собирает пыль. © Tom Vredenburg / Quora

Она огромна, занимает много места и расходует много электроэнергии. Дешевле и проще купить дюжину свежих буханок в местной пекарне. © Julia Bee / Quora

9. Станции и колонки с голосовым помощником

Домашняя станция или колонка с голосовым помощником примечательна тем, что с ней можно поговорить на общие темы или же, например, попросить включить любимую песню. К сожалению, подобные устройства все же еще далеки от совершенства. Почему-то мне никогда не нравилась идея задавать глупые вопросы и обновлять информацию о погоде на этом устройстве. После первоначальной настройки у нас возникло 2 проблемы. Первая заключалась в том, что колонка не понимала слова и то, что мы имели в виду. Вторая — нам просто нечего было спросить. Поэтому мы убрали ее и забыли. Недавно вновь подключили, но столкнулись с той же ситуацией: даже спросить нечего. Устройство и телефон отвечают одновременно, что очень раздражает. © Kamala N / Quora

Обычно я спрашиваю о прогнозе погоды и иногда устанавливаю таймер. Но это совершенно бессмысленно, потому что эти же задачи можно выполнить с помощью телефона. © Shamala / Quora

10. Дорогая бутилированная вода

Нам часто показывают рекламу, в которой советуют ежедневно пить воду в небольших бутылочках, потому что она очень чистая и содержит чуть ли не все необходимые витамины и минералы. Вот только покупка такой воды каждый день ощутимо ударит по карману, особенно если приобретать продукцию премиальных брендов. Гораздо выгоднее и проще пить воду, пропущенную через домашний фильтр. К тому же не придется выбрасывать лишний пластик. Разница между недорогой и дорогой водой — это цена! Продажа воды в бутылках — это мечта маркетинга и рекламы. Заявления компаний, которые разливают воду по бутылкам, необоснованны. Они прибегают к различным хитростям, чтобы вы почувствовали жажду. © Edward Willhoft / Quora

Соглашусь, что для определенного процента людей вода в бутылках является абсолютной необходимостью из-за плохого качества водопровода в доме. Но послушайте: если вы живете в районе, которому меньше 20 лет, то такая покупка — пустая трата денег. © Harlan Williams / Quora

Самое сумасшедшее — это обычная вода в бутылках, которую покупают почти все. © Björn Blomberg / Quora

11. Многочисленные специи и пряности

Всякий раз, когда мы замечаем на полках местного супермаркета или в какой-нибудь поездке специи в яркой упаковке, мы стараемся поскорее приобрести их. Вот только срок годности у пряностей, как правило, ограничен, и они просто теряются в дальних уголках шкафа. Поэтому такие покупки — деньги на ветер. Можно использовать небольшие мельницы для специй: это более экономичный вариант, к тому же всегда есть возможность пополнять содержимое. Мой муж покупал новые специи и приправы всякий раз, когда приезжал в новое место. Я всегда рада готовить с этими специями. Но в большей степени ленюсь, поэтому срок годности у них заканчивается прежде, чем я их использую. © Laxmipriya Sankar / Quora

Непонятные специи, которые вы однажды видите на кулинарном шоу и думаете, что будете использовать их во многих блюдах. © Shamala / Quora

12. Стайлеры для волос

Многофункциональный стайлер, который может выпрямлять волосы. Вот только мало кто задумывается, что при этом волосы подвергаются сильному нагреву, что делает их слабыми. У меня очень прямые волосы. Поэтому даже выпрямитель не сможет сделать их более прямыми, чем они есть. Когда я купила его, то убедила себя, что он будет полезен, когда захочу завить волосы, ведь потом смогу их снова выпрямить. Не судите слишком строго. Мне было 14. Вскоре я поняла, что это не совсем так. © Hana / Quora

Мне нравились гладкие и шелковистые волосы без завитков, и я мечтала о них каждый день. Некоторое время пользовалась стайлером, но качество и количество моих волос было в плачевном состоянии, поэтому перестала это делать. © Swathi Srinivasan / Quora