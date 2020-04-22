12 историй о том, что настоящая любовь скрывается под разными обличьями
Любовь бывает разной, и если маленькие девочки жаждут постоянной феерии, то девочки постарше больше ценят не жаркие признания, а действия: отремонтированный кран, заполненный холодильник, вовремя подставленное плечо. Ну и, конечно же, капельку романтики — куда же без нее.
Читатели AdMe.ru рассказали нам свои сокровеннейшие истории любви, в которых есть место нежности, поддержке и даже чуду. А в бонусе — кое-что неожиданное.
- Мы поженились совсем юными студентами, к тому же училась я в другом городе. Свадьба и разлука на полгода. За это время мой муж шарф довязал за меня. Не знал, как закончить, и связал его около 4 м длиной. © Tatjana Schuster / Facebook
- Мой муж на втором свидании отремонтировал текший кран в ванной, а на третьем — помыл полы в квартире, когда мне внезапно стало плохо. Подруги сказали, надо брать! © Екатерина Олешкевич / Facebook
- Во время свадебного путешествия я отравилась. Когда меня не рвало, меня трясло от озноба из-за температуры. И вот тогда я поняла, что романтика — это когда муж вместо прогулок по берегу моря лежит и обнимает меня, чтобы я согрелась и мне стало лучше. © Zoe Novak / Facebook
- Не так давно мы с мужем строили дом, в своих мечтах я хотела на входе в дом посадить 2 львов, не живых, конечно же. Вот мы едем с ним в авто, и я думаю, сказать ему про свое желание или нет: расходы-то немалые, а еще я со львами. В общем, я запихнула мысли подальше, и тут муж выдает: «Я сегодня заказал 2 львов, давай на пороге посадим». © Нонна Асатурова / Facebook
- Нам по 49 лет, а вместе мы с 14 лет. Еще лет 25 назад, уезжая на неделю в другой город, я оставляла мужа одного дома, но повсюду рассовывала записочки. Приезжаю, а он меня довольный встречает, говорит, что все мои 25 записок нашел. А я глаза вытаращила и думаю: как так, я-то только 20 оставляла. Оказалось, пару записок я писала раньше — телефонов ведь не было, — типа: «Я у Гули, пью чай» или «Уехала на базар, скоро буду». А 3 он сам написал. А вот не так давно я утром села завтракать, а на салфетке нашла надпись про «любофь». И таких салфеток у меня с десяток прибережено — на память. © Mila Fokina / Facebook
- По улице шли 3 курсанта военного училища, и один из них поспорил, что первой встречной девушке предложит замуж — и та согласится. Так и получилось. Они поженились и живут уже более 40 лет вместе. © Юлия Кулинская / Facebook
- На каждый мой день рождения, 8 Марта и День святого Валентина муж ухитряется притащить цветы и поставить до того, как проснусь. Ни разу не повторился за 16 лет, я их в фотоальбом собираю. И шарики смешные и добрые к цветам. Встаешь утром, а на пианино эта красота и на шарике «С добрым утром!» написано. И пианино тоже он купил новое, когда старое пришло в негодность, я же без него никак. Просто полез в интернет, нашел и привез. Есть любовь, точно есть, я знаю. © Jenna Budik / Facebook
- Мой друг продал свой ноут, чтобы купить мне на день рождения золотые серьги. А подарок спрятал на подоконнике за кактусами. После празднования, когда он ушел, а я сидела одна, пришло СМС: «Расцвел кактус!» Я подбежала к окну и нашла крошечную коробочку... Некоторые люди способны на красивые жесты. © Лигейа Никто / Facebook
- Я с детства мечтала танцевать, но меня не принимали, так я переученная левша, путаю шаги влево, вправо и от этого испытываю головокружение. Мой муж нашел мне прекрасного преподавателя, танцевавшего в Михайловском театре, и тот научил меня танцевать вальс и танго. Исполнилась моя мечта, и оказалось, что не такая я уж и запущенная! Мы с моим любимым человеком танцевали вальс на улице в Риме! И нам аплодировали! Я это никогда не забуду. © Татьяна Шеварова / Facebook
- Дед был первый красавец на селе, к тому же врач — безотказный набор. А бабушка — серенькая мышка, библиотекарша в клубе. Но именно она ему и отказала в свидании. Дед голову потерял, через 2 месяца поженились. Бабушка его с войны дождалась. 60 лет вместе прожили, 2 дочерей вырастили. А потом бабушка умерла... Дед пережил ее на 5 лет, но ее платок всегда лежал у него под подушкой. Похоронили рядом. Так дед хотел... © Вікторія Бучко / Facebook
- У меня международный брак. Дело было поздно вечером в пятницу, дочки у бабушки, мы, как обычно, каждый вечер созванивались в скайпе. День выдался у меня тяжелый, начало двенадцатого, разница во времени 3 часа. Я решила выпить чашку чая или даже кофе. Комп стационарный стоит в детской. Я попросила любимого подождать минут 10 и пошла на кухню поставить чайник. Пока ждала, когда закипит вода, обняла подушку и уснула! Просыпаюсь от звонка домофона. Взгляд на часы: 5 утра! Настойчиво звонят! Подхожу. «Кто там?» Ответ меня убил: «Это полиция. Отряд быстрого реагирования. Гражданка, с вами все в порядке? Ответьте гражданину Германии! А то он нам весь телефон своими звонками оборвал!» . © Marina Gerasimova / AdMe
- Мы познакомились совершенно случайно на улице. Я — 18-летний наивный, домашний еще ребенок, не видавший жизни, он — уже матерый волк, да еще другой веры, другой культуры, из другой жизни. Через какое-то время начали встречаться. Он видел, что я хорошая девочка, не хотел меня расстраивать, обижать, любви между нами никакой и в помине не было: я была еще слишком маленькой для такого чувства. Так и дружили. Позже наша «дружба» довела до беременности, и мы поженились. Все банально. Но чем дольше мы жили, узнавали друг друга, взрослели, тем сильнее начало проявляться чувство. Оно как цветок распускалось. И теперь, спустя 14 лет, мы не представляем себя друг без друга. © Лейла / AdMe
Бонус: когда хотел понравиться маме
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Когда-то давно, лет 30 назад, тетя моей жены привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та к визиту подготовилась, напекла целую гору блинов, усадила потенциального зятька, ну и давай его угощать да расспрашивать. А тот вялый какой-то, ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается.
Тут тетка решает тоже блинчика отведать, кусает, пару раз жует... Фу! И выплевывает.
— Мама, а ты сама пробовала блины свои?
— Еще нет, не успела...
— А ты попробуй!
Мама кусает... Е-мое, а блины тошнотные какие-то, горькие! Провели маленькое расследование и поняли, что вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется:
— Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты-то чего молчал?
— Да как-то обидеть не хотелось...
Посмеялись, конечно, а под конец мать подытожила:
— Ну, — говорит дочери, — по крайней мере от твоей стряпни он точно не загнется! © Buhalsbomjami / Pikabu
Фото на превью Mila Fokina / facebook