12 историй о том, что настоящая любовь скрывается под разными обличьями

Когда-то давно, лет 30 назад, тетя моей жены привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та к визиту подготовилась, напекла целую гору блинов, усадила потенциального зятька, ну и давай его угощать да расспрашивать. А тот вялый какой-то, ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается.

Тут тетка решает тоже блинчика отведать, кусает, пару раз жует... Фу! И выплевывает.

— Мама, а ты сама пробовала блины свои?

— Еще нет, не успела...

— А ты попробуй!

Мама кусает... Е-мое, а блины тошнотные какие-то, горькие! Провели маленькое расследование и поняли, что вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется:

— Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты-то чего молчал?

— Да как-то обидеть не хотелось...

Посмеялись, конечно, а под конец мать подытожила:

— Ну, — говорит дочери, — по крайней мере от твоей стряпни он точно не загнется! © Buhalsbomjami / Pikabu