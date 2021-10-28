10+ ситуаций, в которых люди так сглупили, что до сих пор неловко вспоминать

У всех бывают моменты, когда разум отключается и говорит: «Все, с меня хватит». Вот и с героями сегодняшней подборки это произошло. Кто-то чуть не затопил квартиру, а кто-то мылся в тазике, когда горячую воду уже дали. Разумеется, это может случиться с каждым, ведь все мы люди. Поэтому круто, что пользователи сети сумели посмеяться над тем, как сглупили.