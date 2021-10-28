10+ ситуаций, в которых люди так сглупили, что до сих пор неловко вспоминать
У всех бывают моменты, когда разум отключается и говорит: «Все, с меня хватит». Вот и с героями сегодняшней подборки это произошло. Кто-то чуть не затопил квартиру, а кто-то мылся в тазике, когда горячую воду уже дали. Разумеется, это может случиться с каждым, ведь все мы люди. Поэтому круто, что пользователи сети сумели посмеяться над тем, как сглупили.
Мы в AdMe.ru и сами не раз оказывались в таких ситуациях, поэтому позабавились от души, когда читали эти истории.
- Я на той неделе приехал домой, заезжаю во двор, смотрю, мест нет. Ругаюсь, ставлю машину за домом. Захожу в лифт и понимаю, что у меня есть место на подземной парковке, которое я полгода назад купил... Ну как? © Chibaa / Pikabu
- Заплатила проводнице, чтобы в своем полностью пустом купе спать не на верхней полке, а на нижней. Сидела и долго думала после этого. © qweqwenot / Twitter
- Одна моя знакомая не любила кофе. Я спросила почему, она ответила, что ей непонятен вкус. Ну и ладно. Однажды я пришла к ней, попросила сделать кофе, пошла за ней на кухню и увидела, как она его готовит. Она сперва налила в кружку густой заварки из чайника, затем туда же была положена ложка с горкой растворимого кофе, а потом все залито кипятком. Их семья именно так пила кофе. Не знаю, где они взяли этот рецепт. © Гульнар Касым / Facebook
- В старших классах у меня была плохая оценка по географии, учительница давила, требовала вызвать родителей в школу. Я решил рассказать обо всем маме. Говорю, так и так, у меня по географии плохая отметка. И тут она выдала то, что я не забуду никогда: «Ну даешь! Как можно не разобраться в географии? Это же просто фигуры». © I_Am_Justin_Tyler / Reddit
- Позавчера ехали домой с женой на машине. Перестроились в правую полосу в мини-пробку из машин для поворота направо. Минут через 5 поняли, что полоса одна, а мы стоим не в пробке, а на парковке. © Luxor12 / Pikabu
- В продуктовых магазинах обычно не беру пакеты и всегда на кассе говорю, что пакет не нужен. Покупала джинсы. Консультант что-то спросил, я не расслышала и по привычке выдала: «Нет, пакет не нужен». Спрашивал он меня про бонусную карту. В итоге консультант понял, что нести мне не в чем, а про пакет я случайно ляпнула. Смотрит на меня и очень грустно выдает: «Давайте все-таки в пакетик уберу?» © sofast_lg / Twitter
- У нас в Одессе раньше горячую воду включали вместе с отоплением. Отопление дали, а воду нет. Я такая грустная моюсь себе в тазике. Позвонила хозяину квартиры, поныла. Он пришел, повернул краник и поржал надо мной. © Марина Кузьменко / Facebook
- Меня как-то отец забыл в магазине. Посадил на подоконник, велел никуда не уходить и пошел в очередь. Потом вернулся домой. Когда мама спросила: «А где Анька?» — схватился за голову и побежал обратно. В общем, нашел меня на подоконнике, где я и сидела, как паинька. © Anna60826396 / Twitter
- Мама моя родилась и выросла в деревне, со всеми вытекающими: куры, гуси, корова, поросенок, вся живность присутствовала. Однажды принесла домой из школы кол по рисованию: нарисовала курицу с четырьмя ногами. © Елена Абрамова / Facebook
- Однажды мой брат набирал воду в раковину, чтобы мыть посуду. Когда раковина была почти полной, он хотел закрыть кран, но его заклинило и вода продолжала течь. Я тоже пытался выключить воду, но безуспешно. У нас началась паника. Уровень воды быстро поднимался. Брат доставал большие кастрюли и подставлял их под струю, а я отчаянно рыскал под раковиной, пытаясь перекрыть водопровод, но не мог найти вентиль. Тогда брат побежал искать папу. И вот они вбегают, папа засовывает руку в раковину и достает оттуда пробку. Вся вода утекает в канализацию. © Eponius / Reddit
- Пару лет назад мы с парнем ехали на электричке из Подмосковья в Москву. Народу много, наши места прямо у выхода из вагона, толкучка, некомфортно. Чем ближе к Москве, тем больше людей выходило, становилось свободнее. На какой-то станции прямо поток двинулся к выходу, и мы решили пересесть на места в центре вагона. Сидим, наслаждаемся удобством. Ждем, когда проезд тронется. Через какое-то время кто-то из нас говорит другому: «Что-то мы долго не отправляемся». Посмотрели в окно — а мы на конечной. Минут 10–15 просидели, наверно. Выбежали, пока поезд обратно не поехал. © Kotamilia / Pikabu
- Долго пытались прихлопнуть нарисованную муху! То есть выходит, что она не шевелилась, но все равно не получалось по ней попасть. © Инна Николаенко / Facebook
- Мой друг делал селфи. Камера была в пятнах, поэтому мы сказали ему, чтобы он ее почистил. Он перевернул телефон и принялся чистить камеру на задней панели, затем перевернул и снова попытался сделать селфи на фронталку. © ThatsPreposterous6 / Reddit
- В детстве я все время что-нибудь терял, и меня за это ругали. Однажды родители ушли на работу, а мой брат ускакал играть с детворой, велев мне сидеть дома. Но очень скоро мне стало скучно и я решил присоединиться к брату. Оставалось только запереть дом. Я закрыл дверь и испугался, что и ключ где-нибудь посею. Тогда мне пришла в голову гениальная мысль: нужно оставить ключ в безопасном месте. И я просто взял и оставил его в замочной скважине. Спустя часов 5 брат велел мне отдать ему ключ, а я сказал, что он в замке. Все вокруг смеялись до колик, кроме брата. © Nitish Alodia / Quora
А с вами случались подобные казусы?
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