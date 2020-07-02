10+ мощных историй о том, как в жизнь простых людей ворвалось чудо

Не стоит отчаиваться и забывать, что в мире есть место радости и всегда можно сорвать джекпот. Главное — ценить то, что имеешь, и находить позитив в мелочах, ведь чудо может застать нас на ровном месте. Истории героев нашей подборки — прямое тому доказательство.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого есть свое мерило счастья: для одного это выплата кредита, для другого — крепкая семья. А что для вас?

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Я работала в телевизионной компании, и она объявила конкурс на должность нового ведущего. Отбирать резюме поручили мне. Дело это нелегкое, кропотливое: важно было не пропустить кандидатов с подходящим образованием, опытом и портфолио. Я распечатывала их резюме и приглашала на собеседование. Тем, кто не подходит, писала вежливый отказ. Видимо, в какой-то момент я зазевалась и распечатала не то резюме. День X. Приходят кандидаты, и среди них молодой человек — просто моя мечта. Без преувеличения, ведь все девчонки держат в голове примерный образ своего «принца». Так вот, мой тянет резюме, а там написано, что образование у него историческое, а работает барменом, но всегда мечтал стать телеведущим. Я понимаю, что это ошибка, просто нелепая случайность и тут его быть не должно. Но, как говорится, случайности неслучайны — именно он прошел кастинг, а через год стал моим мужем.

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Всю жизнь мечтала переехать в приморский город. Но не знала как: это другая страна, много волокиты. Так мечта и осталась мечтой. Через несколько лет по работе меня направляют в другой отдел на стажировку, и я знакомлюсь с милой девушкой. Мы хорошо общаемся, и я случайно у нее узнаю, что она живет в городе моей мечты, мало того, она туда переехала из города, где жил мой муж! Конечно же, она помогла мне со всеми документами и адаптацией. Я ей очень благодарна и до сих пор считаю, что за дело «взялся» счастливый случай.

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Есть у меня друг, с которым не виделись уже много лет. Общение сводится к дежурным поздравлениям в соцсетях. А тут внезапно я решил у него забрать какой-то свой старый реквизит еще со времен наших выступлений. Созвонились, договорились встретиться.

И уже, когда я ехал на встречу, он позвонил, извинился, что срочные дела. Ну бывает. Поехал я обратно. И тут, выходя из метро, обратил внимание на что-то под грязной газетой у ступенек. Присмотрелся — паспорт лежит. По фамилии нашел владелицу, списался с ней и вернул документ в итоге. Она очень благодарила, так как времени на восстановление у нее не было совсем — у нее был самолет через 2 дня. Кстати, а с другом тем мы так и не увиделись.

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Потерпев неудачу с первой беременностью, я очень волновалась за вторую. Когда срок был примерно 1 месяц, я попала в ту же больницу с тем же диагнозом, что и в первый раз, — «замершая беременность». Меня 3 дня обкалывали препаратами, чтобы прервать беременность медикаментозно. Но, когда сделали контрольное УЗИ перед операцией, оказалось, что сердце нашей дочки забилось, и меня буквально за минуту перевели на сохранение. Описать, что мы чувствовали в тот момент, невозможно.

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С любимым познакомились на фолк-фестивале. Было очень холодно, грязно и дождливо: мой прекрасный этнический наряд был весь заляпан, волосы намокли и висели сосульками... В общем, я была ОЧЕНЬ страшной и выглядела отвратно. А потом еще я нацепила на себя дождевик и превратилась в огромного бесформенного Человека-пакета. И это притом что он сам выглядел отлично и понравился мне с первого же взгляда. Впрочем, как я потом узнала, я ему тоже. До сих пор не понимаю чем. Но говорит, что я была прекрасна. Чудеса да и только. © Подслушано / VK

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Я шла с работы. Дома ждали дети и бывший муж, с которым я сошлась ради семьи, но очень пожалела: бил, гулял, ненавидел нас. Шла плакала, потому что очень устала и не хотела жить. Вышла из автобуса, и посреди пешеходного перехода выпало содержимое рюкзака. Я, заплаканная, собирала это, и ко мне подбежал парень, стал помогать, расспрашивать, что случилось. Я и рассказала — терять-то нечего. Мы стали общаться и влюбились. Благодаря ему я захотела жить, рассталась с мужем. Он любит детей и меня. © Подслушано / VK

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Потеряла флешку с важными файлами по учебе. Искала всюду, не нашла. В этот же вечер мне написал парень, который не только нашел ее, но и выпрямил, восстановил все файлы и скинул мне. На все слова благодарности отвечал, что сам пишет диплом и понимает важность. Спасибо тебе, добрый человек! © Подслушано / VK

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Вспомнилось. Когда моей дочке было месяцев 7–8, совсем маленькая, стоим с ней в магазине, она у меня на руках. Подходит здоровый мужик с очень деловым видом. Неожиданно быстро берет ее на руки — мы с дочей даже опомниться не успели. Разворачивает ее к прилавку со всякими вкусняшками и говорит продавцу: «Покажите нам лучшие и самые большие шоколадки. Выбирай, ребенок!» Ребенок выбрал огромную дорогую шоколадку в красочной обертке. Мужик заплатил, тут же вернул мне дочь с рук на руки и быстро пошел по своим делам. Даже сейчас пишу и улыбаюсь. Помню до сих пор ошалелый вид своей дочери, и мужика этого всегда буду помнить. © Татьяна Клименко / Facebook

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В 12 лет я почему-то решила, что непременно должна жить в Израиле. Я мечтала об этом постоянно! Не чувствовала себя как дома — была гостем в стране, где родилась и прожила почти всю жизнь. Еврейские корни есть, но утеряны документы, и мы не можем их доказать. Были бесполезные попытки. И годам к 25 я решила забыть о своей мечте. Но случилось так, что познакомилась со своим нынешним мужем. Спустя много лет выяснилось что он еврей, а 3 года назад ему предложили уехать по программе. Угадайте куда? Да, в Израиль. Так моя мечта осуществилась. Хоть и через 25 лет. © Юкля Пупкина / Facebook

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В конце 90-х ехала в Тарту на автобусе. Среди пассажиров был мужчина лет 60. Он рассказал удивительную историю. Ему было 5 лет. Сталинград. В подвале он нашел маленькую девочку, ей было где-то 2 годика. Детей вывозили из полыхающего города. Прошли годы, мальчик вырос, нашел девочку, они поженились. Она — медсестра, он — военный. © Ольга Невструева / Facebook

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У меня был кредит. Работала, и была возможность взять кредит, чтобы починить крышу. Но случилось непредвиденное: хозяин разорился, и производство закрыли. И мне несколько месяцев нечем было платить, пока не устроилась на новую работу. И, понятное дело, начала расти пеня. Меня вызывали на беседу и угрожали мне забрать квартиру. Устроившись на новое место работы, я все равно сразу не могла погасить задолженность. Как-то после очередных угроз в письменном виде я сидела на работе, а слезы сами текли из глаз. А в тот день как раз хозяин зашел проверить, как дела и, увидев мое состояние, начал расспрашивать, в чем дело. Я и рассказала. Он на следующий день дал мне всю сумму на погашение кредита. Вы не представляете, какое было счастье погасить его сразу и полностью! А с хозяином я рассчиталась в течение полугода. © Загоруйко Людмила / Facebook

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Жили мы в деревне, год 1997-й где-то, может, раньше. И вот родители осенью в очередной раз поехали в город, чтобы продать мясца и прикупить нам что-нибудь к школе и тому подобное. На тот момент у нас была приставка Dendy, но джойстики мы с братом оба благополучно сломали. Ну и попросили родителей купить новые, а старый дали с собой, чтобы они не перепутали с другими моделями. Утром они уехали, а мы с младшим братом весь день как на иголках ждали их возвращения. Вот уже вечер, и мы с братом стоим на остановке и ждем автобус. Подходит автобус, выходят пассажиры и с ними наши родители. — Купили? — тут же подлетаем мы. — Купили, купили. На, неси, а то много сумок, — и подают мне пакет, в котором лежит прямоугольная коробка. Я раскрываю пакет и в свете серого, пасмурного неба читаю надпись на коробке: «Sega...» Что?! Это был взрыв счастья и неверия! Я шел всю дорогу словно в тумане. Потом дома нас добили тем, что с приставкой шли игры «Mortal Kombat 3», «FIFA» и «Road Rash». Спасибо тому продавцу, который сказал, что вот в это сейчас играют и Dendy не модно, а родители вообще не были в курсе, что они купили, но очень хотели нас порадовать. © krutomoto / Pikabu

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Сегодня мой дедушка подошел ко мне с восхищенным выражением лица (это для него странно, он редко бывает чем-то доволен), начал рассказывать, что был в гостях и видел чудо-телевизор с очками, смотрел, как акула плавает. Сказал, что жутко испугался: там все как будто на самом деле. И на протяжении всего рассказа с его лица не сходила огромная улыбка и глаза у него были просто огромные. Спрашивал меня, могу ли я такое представить, смотрела ли я такой же телевизор. Сколько себя помню, дед был достаточно ворчливым. Первый раз увидела его таким радостным и восторженным. © CharlieColinz / Pikabu

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7-й класс. Звонок с урока. Я радостно бегу вниз по лестнице. В холле школы меня ждет мама. Весна. Я беру куртку, и мы идем с ней домой, взявшись за руки. Я не обращаю внимания на колкие замечания одноклассников: «Ты что, маленькая, что за тобой мамка в школу приходит?» Всю дорогу мы говорим — неважно, о чем: школьные события, дела на работе, сад-огород — о чем угодно. Казалось бы, отчего я счастлива? Моя мама меня родила очень поздно по тем временам — в 36 лет, да еще и без отца. А в 42 у нее обнаружили тяжелое заболевание. Врачи сказали прямо: «Тебе осталось немного, месяца 2. Пиши завещание и найди, куда пристроить ребенка». Все детство я прожила в страхе, что мама умрет: я проснусь, а она — нет. Но прошло 2 месяца, потом — год, полтора. Врачи развели руками, дали 3-ю группу инвалидности и попрощались с ней на этом. Поэтому просто беззаботно идти с мамой за руку после школы для меня было счастьем. Берегите своих родителей, цените их. © ANNAVETER / Pikabu