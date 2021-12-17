Я не умею откладывать деньги. Вот 8 приемов, которые я использовала, чтобы не злоупотреблять кредиткой

Мало кому повезло родиться богатым и не беспокоиться о пропитании и крыше над головой. Я отношусь к той категории людей, которые вроде бы и на зарплату не жалуются, но денег вечно не хватает. Со встреч с одноклассниками я ухожу слегка оглушенной информацией об их отлаженной жизни: одни строят дом, другие делают капитальный ремонт квартиры, третьи на Мальдивах отдохнули. В то время как я в начале каждого месяца хватаюсь за голову, посмотрев выписки со своих кредитных карт.

Немного о себе: 30 лет, живу с мужем в городе-миллионере. Мне надоело раскидывать всю свою зарплату на платежи по кредитным картам за предыдущий месяц. Поэтому, вооружившись калькулятором, я начала сводить дебет с кредитом. А во время подготовки этой статьи для AdMe.ru я опробовала на себе маленькие хитрости, которые помогают не спустить все до копейки и заставляют деньги работать на нас.

№ 1: начинаю жить «по средствам»

Все мои зарплаты уходили на погашение платежей по кредитным картам.

Я записала свои самые дорогостоящие покупки за последние полгода и поняла, что все время мне хотелось чего-то из категории люкс. Привет, бедное детство и донашивание чужих вещей. Один раз — не страшно, назовем это «побаловала себя в день рождения». Но в итоге я регулярно начала закупаться так, словно дорогая одежда и косметика не пробивают брешь в бюджете. Эмоции от обладания новой вещью быстро теряли остроту, а вот расплачиваться за дорогостоящую покупку приходилось гораздо дольше. Парадокс в том, что желание казаться богатым и успешным мешает стать богатым и успешным. Новый iPhone, дорогая машина или дизайнерская одежда не помогут разбогатеть, а лишь разорят нас. Расходы не должны превышать доходы. Сначала зарабатываем деньги, потом тратим.

№ 2: анализирую траты и заранее планирую бюджет

Мои расходы за прошлый месяц значительно превысили доход.

Решив разобрать свои доходы и расходы по косточкам, я просмотрела детальную историю покупок и перенесла все в приложение, позволяющее вести учет бюджета. Когда картина последних месяцев стала более-менее ясной, я похолодела: кофе навынос, еда с доставкой на дом, такси там, где можно было бы обойтись общественным транспортом или вовсе прогуляться пешком. От большей части этих трат можно безболезненно отказаться. Раньше, не подводя итоги, я даже не представляла, сколько денег на самом деле уходит «в никуда». Так я на собственном опыте поняла, что основа ведения бюджета — это планирование. Сначала методичный анализ ежемесячных расходов и доходов, затем их оптимизация. Формулирование денежных целей на ближайшее время и в долгосрочной перспективе поможет заранее «сказать» деньгам, куда им идти и что делать. А это, в свою очередь, подводит нас к следующему пункту.

№ 3: осознанно подхожу к покупкам

Один из спонсоров моих спонтанных покупок — Instagram. В Instagram я подписана на множество аккаунтов и блогеров, которые настойчиво пытаются продать мне какой-то товар. А я и рада вестись на это. Не говоря уже о том, что на почту ежедневно приходит с десяток рассылок от онлайн-магазинов, в которых я хоть раз делала покупки: распродажи, промокоды, напоминания об отложенных вещах. Поэтому первое, что я сделала, — отписалась от самых назойливых рассылок и аккаунтов. Такой подход поможет обезопасить себя от перепотребления и спонтанных трат. Заведя привычку игнорировать распродажи, если острой потребности в шопинге нет, мы экономим много денег.

№ 4: больше никаких кредитных карт

Я — «счастливый» обладатель целого веера кредитных карт. Именно они «дают деньги» на мои самые дорогие покупки. Не будем забывать, что и сами карты обходятся недешево: годовое обслуживание каждой из них стоит 500–1000 рублей. Анализируя свои финансы, я поняла, что в использовании кредитных карт есть один большой подводный камень: когда мы занимаем у банка, пропадает стремление зарабатывать больше, ведь и без этого дорогостоящая вещь будет нашей. И я уже молчу о том, что проценты по кредитным деньгам просто грабительские. Просрочив платеж хотя бы единожды, мы значительно переплачиваем за товар. Поэтому в течение двух недель я обратилась в банки и закрыла сразу несколько карт, оставив только зарплатную и ту, пользоваться которой при ежедневных расчетах было наиболее выгодно. Когда есть цель что-то купить, не занимая у банков, мы всегда находим способы поскорее воплотить ее в жизнь. Поэтому гораздо разумнее не заводить многочисленные карты или брать кредиты, а стремиться увеличить свои доходы.

№ 5: начинаю откладывать по-умному

Пару раз, когда мне удавалось накопить небольшие суммы, я просто складывала их в файл и хранила в ящике стола. Понятно, что надолго меня не хватало и я без зазрения совести залазила в заначку, пока она не исчерпала себя полностью. Такая стратегия накопления — страшный сон любого финансового консультанта. Храня деньги дома, мы просто отдаем их «на съедение» инфляции. Те, кто только начал налаживать отношения с деньгами, могут инвестировать свободные средства, положить их на счет или поменять на иностранную валюту. Пользы от этого будет точно больше, чем от хранения их «под матрасом».

№ 6: перестаю лениться и извлекаю выгоду из ежедневной рутины

Очень часто на вопрос кассира в супермаркете «У вас есть бонусная карта?» я отвечала отрицательно. Лень, нет времени заполнить анкету и так далее. Тем не менее накопительные карты нескольких магазинов, где я чаще всего покупаю продукты и предметы первой необходимости, помогли бы мне сэкономить на них. И это не все, что я игнорировала. Налоговый вычет? Много мороки. Поменять тариф оператора сотовой связи на более выгодный? Да мне и со старым неплохо живется. Для текущих расчетов я начала пользоваться картой с повышенным кешбэком (той самой, от которой решила не отказываться). А оформление налогового вычета за стоматологические услуги поможет мне вернуть около 10 тыс. рублей.

№ 7: узнаю, что проблема не только в зарплате

Все эти товары я заказала онлайн, но в течение недели так и не распаковала / не срезала бирки.

Когда я устроилась на первую постоянную работу, я получала гроши. Иногда мне приходилось экономить даже на проезде до офиса, какие уж там спонтанные покупки. Деньги тратились только на самые жизненно важные вещи. Но спустя несколько лет, когда меня повысили, а зарплата ощутимо выросла, я столкнулась с неожиданной проблемой: денег вроде в несколько раз больше, а откладывать все равно нечего. Если у нас есть привычка жить на широкую ногу, то с увеличением дохода аппетиты вырастают соответственно. Это подтверждает и второй закон Паркинсона: расходы растут вместе с доходами. Так я на своем опыте узнала, что некоторые финансовые проблемы, как ни странно, нельзя решить с помощью денег. Часто мои покупки — это попытки компенсировать стресс, неуверенность в себе, а также способ сбежать от неприятных переживаний. И эта задача уже из области психологии, а не финансов.

№ 8: начинаю вкладываться в будущее, а не в момент

Как я уже рассказывала выше, в основном все мои траты — это спонтанные покупки одежды, косметики, вкусняшек, сделанные под влиянием момента, рекламы, стресса. В то же время я годами могла откладывать визит к врачу (да, медицина бесплатная, но все мы знаем, во сколько обходятся лекарства), покупку ортопедического матраса или курсы иностранного языка, которые откроют новые перспективы в работе. Индивидуальное благополучие — это не только момент, но и долгосрочная перспектива. Лучше предпочесть инвестиции в здоровье, образование и благополучие краткосрочным инвестициям во внешность и поддержание статуса.

Итог

Отношения с деньгами, как вы поняли, у меня непростые. Собирая информацию о том, как правильно ими распоряжаться, я сделала вывод, что деньги требуют зрелого подхода. Они не цель, а средство достижения цели, один из инструментов, с помощью которого можно улучшить качество жизни или изменить ее. В процессе написания статьи я пересмотрела свое отношение к покупкам, научилась экономить там, где это возможно сделать, и уже в этом месяце мои расходы сократились. Мне кажется, главный секрет успешных людей заключается в понимании того, что быть богатым — не обязательно шикарно отдыхать и приобретать дорогостоящие вещи. Это означает иметь достаточно денег, чтобы мы сами и наша семья были счастливы.