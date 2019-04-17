Учительница носит одно и то же платье 100 дней подряд, чтобы показать, как можно остановить потребительство

7 12

8

4.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Итак, вы открываете шкаф, смотрите в него долгим печальным взглядом и думаете: «Ах, опять нечего надеть». Проблема в том, что вы видите залежи вещей, которые надевали 1–2 раза. В отчете консалтинговой фирмы McKinsey & Company говорится, что в 2014 году было куплено на 60 % больше одежды, чем в 2000-м, при этом срок службы каждой вещи уменьшился в 2 раза. Учитель рисования из Нью-Джерси Джулия Муни обеспокоена негативным влиянием «быстрой моды» на общество и окружающую среду. Она решила привлечь внимание людей к проблеме нетривиальным способом, и мы не могли остаться равнодушными к этому вызову.

Команда AdMe.ru была впечатлена тем, что заставило Джулию решиться на этот шаг. Мы верим, что к разумному потреблению должен стремиться каждый.

Джулия опубликовала свой первый пост в инстаграме в начале августа 2018 года. Она объявила, что собирается бросить себе вызов и носить одно и то же платье целых 100 дней подряд. Ожидая множество вопросов, Джулия написала: «Противно? Что же, я буду его стирать. Скучно? Конечно. Но для меня одежда — это способ самовыражения». Также она добавила, что собирается, как в старину, ставить заплатки, если платье порвется. А чтобы не испачкаться краской, будет надевать фартук. Но давайте все же выясним, что подвигло ее на эти «страдания».

Мотивацией отчасти стало стремление к простоте. Джулия говорит, что проблема ежедневных мук по поводу выбора одежды для нее исчезла. Если у вас 2 детей, которых нужно собрать к 6:30 утра, это сильно упрощает жизнь. Кроме того, помогает экономить пространство. Чем меньше у вас вещей, тем меньше шкафов нужно. А ведь для некоторых семей свободная площадь — это больной вопрос.

Объясняя своей дочери это решение, Джулия коснулась социальных проблем. Люди хотят больше одежды за меньшие деньги, и это вынуждает компании перемещать производство в страны, где американское трудовое законодательство не может защитить работников. Есть доказательства, что разные страны используют принудительный и детский труд при производстве одежды. Некоторые работники получают зарплату в 3,5 раза ниже, чем необходимо для сносной жизни с основными удобствами. «Быстрая мода» оказывает давление на всю производственную инфраструктуру и приводит к тому, что прибыль становится важнее благосостояния людей.

Безответственное потребление приводит и к экологическим проблемам. При производстве одной пары джинсов образуется столько же парниковых газов, сколько во время поездки на автомобиле на расстояние 110 км. Чтобы сделать хлопковую футболку, нужно 2 700 литров воды — этого количества хватит одному человеку на 3–3,5 года. Иногда мы покупаем одежду, даже не будучи уверенными, наденем ли ее. Мы убеждены, что эта информация поможет избегать подобных покупок.

Джулия учит людей думать, прежде чем попасть в круговорот «купить — носить — выбросить — купить снова». Она просит нас не поддерживать культуру, где людей судят по одежде, а не по делам. Своей 100-дневной акцией Джулия не призывает никого носить одно и то же снова и снова. Она хочет показать, что никому не нужно так много одежды. Лучше тратить свою энергию на то, чтобы быть хорошими людьми, а не на то, чтобы пытаться хорошо выглядеть.

Этот челлендж уже закончился, но для тех, кому интересно: сейчас Джулия не носит каждый день одно и то же. Но все же она существенно уменьшила свой гардероб и придерживается ответственного подхода к моде. Она продолжает распространять свои идеи и надеется привлечь к данной инициативе как можно больше людей. Если вы хотите присоединиться к ее призыву и показать свои фото остальным, используйте хештег #OneOutfit100Days.

Бонус: посмотрите фотографии, которыми поделились другие участники