Тест: Проверьте, насколько вы образованный человек, ответив на наши 15 вопросов

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Всем знакома старая поговорка «Встречают по одежке, а провожают по уму». В течение жизни мы постоянно узнаем что-то новое, учимся и пополняем багаж собственных знаний, что в конечном счете делает нас интересными собеседниками с широким кругозором. А вы можете похвастаться глубокой эрудицией и хорошей памятью, правильно ответив на все вопросы в тесте на общие знания?