Тест: Хорошо ли вам известно значение этих часто употребляемых слов?
Каждый из нас хоть раз в жизни употреблял слова не по назначению. Казалось бы, это пустяковая ситуация, но в культурном обществе подобная оплошность может стать причиной осуждающих взглядов. Да что там осуждение! Некоторые люди могут не понять суть разговора, если кто-то невпопад скажет популярное нынче слово «априори». Чтобы избежать неловкой ситуации, достаточно один раз убедиться в правильности употребления подобных слов.
AdMe.ru приготовил для вас быстрый тест, благодаря которому вы сможете не только проверить себя, но и прокачать свой русский язык. В конце статьи не забудьте подсчитать количество правильных ответов и честно оценить свой результат.
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- 0— 4 правильных ответа: рекомендуем пополнить багаж знаний, чтобы уже в следующем разговоре блеснуть своим острым умом.
- 5–7 правильных ответов: чуть больше половины — отличный результат, что характеризует вас как вполне образованного человека.
- 8–12 правильных ответов: супер, наверняка вы запросто ведете диалоги на самые разные темы с очень умными людьми.
- 13 правильных ответов: потрясающе, вашим знаниям позавидует сам Шелдон Купер.
А какие слова вызвали у вас самые большие сомнения?