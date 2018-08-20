Тест: Хорошо ли вам известно значение этих часто употребляемых слов?

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Каждый из нас хоть раз в жизни употреблял слова не по назначению. Казалось бы, это пустяковая ситуация, но в культурном обществе подобная оплошность может стать причиной осуждающих взглядов. Да что там осуждение! Некоторые люди могут не понять суть разговора, если кто-то невпопад скажет популярное нынче слово «априори». Чтобы избежать неловкой ситуации, достаточно один раз убедиться в правильности употребления подобных слов.