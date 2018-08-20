Тест: Хорошо ли вам известно значение этих часто употребляемых слов?

Каждый из нас хоть раз в жизни употреблял слова не по назначению. Казалось бы, это пустяковая ситуация, но в культурном обществе подобная оплошность может стать причиной осуждающих взглядов. Да что там осуждение! Некоторые люди могут не понять суть разговора, если кто-то невпопад скажет популярное нынче слово «априори». Чтобы избежать неловкой ситуации, достаточно один раз убедиться в правильности употребления подобных слов.

AdMe.ru приготовил для вас быстрый тест, благодаря которому вы сможете не только проверить себя, но и прокачать свой русский язык. В конце статьи не забудьте подсчитать количество правильных ответов и честно оценить свой результат.

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  • 0— 4 правильных ответа: рекомендуем пополнить багаж знаний, чтобы уже в следующем разговоре блеснуть своим острым умом.
  • 5–7 правильных ответов: чуть больше половины — отличный результат, что характеризует вас как вполне образованного человека.
  • 8–12 правильных ответов: супер, наверняка вы запросто ведете диалоги на самые разные темы с очень умными людьми.
  • 13 правильных ответов: потрясающе, вашим знаниям позавидует сам Шелдон Купер.

А какие слова вызвали у вас самые большие сомнения?

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