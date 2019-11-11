9 стран, которые изменили свои названия

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Правительство Нидерландов решило изменить имидж страны в мире. Перемены начались с предложения отказаться от привычного, но неофициального названия Голландия. Теперь государство будет именоваться только Нидерландами. Власти предполагают, что это поможет создать положительный образ, в котором не будет места «кварталу красных фонарей».

Мы в AdMe.ru будем с большим любопытством наблюдать, как быстро получится Нидерландам изменить ассоциативный ряд у мирового сообщества и простых туристов. А пока они только готовятся к ребрендингу, мы решили изучить, какие еще государства сменили свои названия.

Нидерланды — Голландия

© sarajeong / Pixabay  

9 стран, которые изменили свои названия

Связано это с тем, что на протяжении десятилетий страна ассоциируется за границей с «кварталом красных фонарей», а также доступными запрещенными веществами. Власти предполагают, что название Голландия будет мешать созданию нового, положительного образа страны в мире. В погоне за идеальной репутацией новый имидж будут активно продвигать на спортивных и культурных мероприятиях. Ребрендинговую программу правительство Нидерландов планирует реализовать до конца 2019 года.

Северная Македония — Македония

© Gorjan Ivanovski / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

В феврале 2019 года Македония стала Северной Македонией. Смена названия была обусловлена экономическими интересами и почти 30-летним конфликтом с Грецией, в которой есть северная провинция Македония. Греки считали, что ни одно другое государство не имеет права носить такое же имя, что и их историческая область. А македонцы не собирались сдаваться, на что Греция отвечала блокировкой вступления Македонии в ЕС. В итоге македонские власти пошли на компромисс, завершив многолетние споры.

Ирландия — Эйре

© PETER MUHLY / AFP / EAST NEWS  

9 стран, которые изменили свои названия

Ирландия входила в Британское Содружество наций с 1931-го по 1949 год, была ее доминионом (независимое государство в составе Британской империи. — Прим. AdMe.ru) и называлась Ирландским Свободным Государством. Но уже в 1937 году поменяла название на Эйре. Именно так на ирландском языке звучит англоязычный вариант названия Ирландия. Затем, в 1949 году, когда страна вышла из Британского Содружества, получив независимость, она переименовалась в Ирландскую Республику, или, проще говоря, Ирландию.

Таиланд — Сиам

© Mathew Schwartz / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

Любители проводить зиму в Таиланде могут и не подозревать, что относительно недавно страна имела совсем другое название, о котором сейчас напоминают разве что сиамские кошки. И тут уже можно догадаться, что речь идет о Сиаме. С 1238-го по 1932-й так именовался Таиланд. В Сиаме произошла революция, которая привела к смене государственного строя — к конституционной монархии.

Шри-Ланка — Цейлон

© Rajiv Perera / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

Остров Цейлон был во владении Британской империи, где было решено высадить плантации кофейных деревьев. Но однажды они погибли от вредоносных насекомых. Затем на их месте появились чайные. К современному названию Шри-Ланка страна шла долго и мучительно: через бунты, молодежное восстание 1971 года и новую конституцию. Ее приняли в 1972 году, когда и утвердили новый вариант.

Мьянма — Бирма

© Cheng Q / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

До получения независимости от Британии Мьянма называлась Бирмой. В 1974-м страна стала Социалистической Республикой Бирманский Союз. Топоним «Бирма» образован от названия этнического большинства населения, но имеет иностранное происхождение, поэтому не был популярен у бирманцев, и среди местных появилось самоназвание Бима. В 80-е при военной диктатуре государство стало Союзом Мьянма, а в 2010-м - Республикой Союз Мьянма, также власти поменяли герб и флаг.

Конго — Заир

© santanekit0 / Pixabay  

9 стран, которые изменили свои названия

В 1960 году Бельгийское Конго перестало быть колонией Бельгии и обрело независимость, сменив название на Республику Конго. Затем в ходе военного переворота к власти пришел диктатор Мобуту, переименовавший государство в Республику Заир, а заодно и столицу из Леопольдвиля в Киншасу. И только в 1997 году после свержения диктаторского режима стране дают современный вариант — Демократическая Республика Конго.

Саудовская Аравия — Хиджаз

© Katerina Kerdi / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

Сегодня Хиджаз — это одна из территорий, входящих в состав современной Саудовской Аравии. Считается историческим местом зарождения ислама. В 1925 году Хиджаз был захвачен Королевством Неджд, в результате чего возникло государство Неджд и Хиджаз. А в 1932-м его переименовали по названию правящей династии саудитов, так появилась Саудовская Аравия.

Камбоджа — Кампучия

© Taylor Simpson / Unsplash  

9 стран, которые изменили свои названия

В прошлом веке страну переименовывали 5 раз. Такое непостоянство связано со сменяемостью власти. Когда у власти был Лон Нола, он переименовал государство по этническим соображениям в Кхмерскую Республику. Она просуществовала всего 5 лет, ей на смену пришла Демократическая Кампучия, через 4 года — Народная Республика Кампучия, через 10 лет — Государство Камбоджа. И лишь в 1993 году вернули прежнее название Королевство Камбоджа, которое и было в год обретения независимости.

Как вы считаете, влияет ли смена названия страны на ее дальнейшую историю?

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