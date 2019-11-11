9 стран, которые изменили свои названия

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Правительство Нидерландов решило изменить имидж страны в мире. Перемены начались с предложения отказаться от привычного, но неофициального названия Голландия. Теперь государство будет именоваться только Нидерландами. Власти предполагают, что это поможет создать положительный образ, в котором не будет места «кварталу красных фонарей».

Мы в AdMe.ru будем с большим любопытством наблюдать, как быстро получится Нидерландам изменить ассоциативный ряд у мирового сообщества и простых туристов. А пока они только готовятся к ребрендингу, мы решили изучить, какие еще государства сменили свои названия.

Нидерланды — Голландия

Связано это с тем, что на протяжении десятилетий страна ассоциируется за границей с «кварталом красных фонарей», а также доступными запрещенными веществами. Власти предполагают, что название Голландия будет мешать созданию нового, положительного образа страны в мире. В погоне за идеальной репутацией новый имидж будут активно продвигать на спортивных и культурных мероприятиях. Ребрендинговую программу правительство Нидерландов планирует реализовать до конца 2019 года.

Северная Македония — Македония

В феврале 2019 года Македония стала Северной Македонией. Смена названия была обусловлена экономическими интересами и почти 30-летним конфликтом с Грецией, в которой есть северная провинция Македония. Греки считали, что ни одно другое государство не имеет права носить такое же имя, что и их историческая область. А македонцы не собирались сдаваться, на что Греция отвечала блокировкой вступления Македонии в ЕС. В итоге македонские власти пошли на компромисс, завершив многолетние споры.

Ирландия — Эйре

Ирландия входила в Британское Содружество наций с 1931-го по 1949 год, была ее доминионом (независимое государство в составе Британской империи. — Прим. AdMe.ru) и называлась Ирландским Свободным Государством. Но уже в 1937 году поменяла название на Эйре. Именно так на ирландском языке звучит англоязычный вариант названия Ирландия. Затем, в 1949 году, когда страна вышла из Британского Содружества, получив независимость, она переименовалась в Ирландскую Республику, или, проще говоря, Ирландию.

Таиланд — Сиам

Любители проводить зиму в Таиланде могут и не подозревать, что относительно недавно страна имела совсем другое название, о котором сейчас напоминают разве что сиамские кошки. И тут уже можно догадаться, что речь идет о Сиаме. С 1238-го по 1932-й так именовался Таиланд. В Сиаме произошла революция, которая привела к смене государственного строя — к конституционной монархии.

Шри-Ланка — Цейлон

Остров Цейлон был во владении Британской империи, где было решено высадить плантации кофейных деревьев. Но однажды они погибли от вредоносных насекомых. Затем на их месте появились чайные. К современному названию Шри-Ланка страна шла долго и мучительно: через бунты, молодежное восстание 1971 года и новую конституцию. Ее приняли в 1972 году, когда и утвердили новый вариант.

Мьянма — Бирма

До получения независимости от Британии Мьянма называлась Бирмой. В 1974-м страна стала Социалистической Республикой Бирманский Союз. Топоним «Бирма» образован от названия этнического большинства населения, но имеет иностранное происхождение, поэтому не был популярен у бирманцев, и среди местных появилось самоназвание Бима. В 80-е при военной диктатуре государство стало Союзом Мьянма, а в 2010-м - Республикой Союз Мьянма, также власти поменяли герб и флаг.

Конго — Заир

В 1960 году Бельгийское Конго перестало быть колонией Бельгии и обрело независимость, сменив название на Республику Конго. Затем в ходе военного переворота к власти пришел диктатор Мобуту, переименовавший государство в Республику Заир, а заодно и столицу из Леопольдвиля в Киншасу. И только в 1997 году после свержения диктаторского режима стране дают современный вариант — Демократическая Республика Конго.

Саудовская Аравия — Хиджаз

Сегодня Хиджаз — это одна из территорий, входящих в состав современной Саудовской Аравии. Считается историческим местом зарождения ислама. В 1925 году Хиджаз был захвачен Королевством Неджд, в результате чего возникло государство Неджд и Хиджаз. А в 1932-м его переименовали по названию правящей династии саудитов, так появилась Саудовская Аравия.

Камбоджа — Кампучия

В прошлом веке страну переименовывали 5 раз. Такое непостоянство связано со сменяемостью власти. Когда у власти был Лон Нола, он переименовал государство по этническим соображениям в Кхмерскую Республику. Она просуществовала всего 5 лет, ей на смену пришла Демократическая Кампучия, через 4 года — Народная Республика Кампучия, через 10 лет — Государство Камбоджа. И лишь в 1993 году вернули прежнее название Королевство Камбоджа, которое и было в год обретения независимости.