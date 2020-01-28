Сибирячка рассказала 13 фактов об Италии, которые доказывают, что «сладкая жизнь» — это не совсем об этой стране

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Ольга из Омска имеет 2 высших образования, полученных в разных странах, а также успела пожить в Германии. После учебы, более 10 лет назад, она переехала в Италию по личным причинам. В своем блоге в инстаграме сибирячка рассказывает, какая она — итальянская жизнь.

Нам в AdMe.ru всегда интересно узнавать что-то новое о разных странах. Потому мы пролистали инстаграм Ольги и попросили ответить на несколько дополнительных вопросов. И вот что она нам рассказала.

1. Пробиться в карьере иностранцам в Италии не так просто

До моего переезда в Рим знакомые итальянцы уверяли меня, что уж с моим-то образованием я запросто найду работу и никаких проблем не возникнет. Нужно было только выучить язык. На деле все вышло наоборот. Оказалось, что здесь все делается по знакомству и повсюду нужны связи. Кто-то должен представить тебя другому, тот — третьему, и так далее по списку. Но откуда у иностранки возьмутся знакомства с нужными людьми? После переезда я оказалась в полной социальной изоляции. Моим единственным знакомым был муж, а моя и его профессии не пересекаются никоим образом.



Женщин с высшим образованием среди моих соседок не оказалось. В нулевые итальянский сегмент интернета не публиковал информацию о мероприятиях, где можно было бы завести интересные знакомства и наладить полезные связи. В те времена многие некоммерческие организации просто не имели сайтов. Да и теперь мои итальянские знакомые не очень доверяют гуглу, предпочитая личные рекомендации. В конечном итоге, чтобы не сидеть дома, я решила записаться на курсы фотографии.



Первую работу в консалтинговой компании, где оценили мое высшее образование, я нашла по объявлению. Здесь я столкнулась с обсуждением за спиной, недомолвками и начальником, который не стеснялся повышать голос в присутствии других людей. Через несколько месяцев я решила уволиться и до сих пор об этом не жалею.

2. Итальянцы не доверяют чужакам

Безусловно, есть итальянцы, которые, как мой муж, интересуются другими культурами, и именно такими людьми я в конечном итоге себя и окружила. Но очень большое количество итальянцев предпочитают свое, родное, будь то музыка или знакомства.



Очень заметны такие предпочтения на уровне еды. Никто не оспаривает достоинств итальянской кухни, но слышать в XXI веке от людей что-то вроде «Не корми меня чем-то, чего я не пробовал» - звучит почти комически.

3. В Италии есть плохие пиццерии

Итальянская кухня действительно разнообразна, каждый регион ревностно хранит свои рецепты и гордится ими. В каждом из тех мест, где я жила в Италии, у региональной кухни есть свои отличительные черты - у Рима, в Тоскане, в Апулии. Больше всего мне, пожалуй, нравится апулейская кухня. Земля там невероятно щедрая, а порции - огромные. За 10 с лишним лет я съела не один вид пиццы. Безусловно, итальянцы - мастера в ее приготовлении. Но вот говорить, что любой итальянец сможет приготовить пиццу действительно хорошо, - преувеличение. В Италии тоже бывают плохие пиццерии. Определить качество пиццы можно по тому, каким по вкусу будет тесто на следующий день (если, конечно, пицца останется). Хорошее тесто на следующий день не теряет во вкусе. Я предпочитаю так называемую римскую пиццу неаполитанской. "Римлянка" тоньше и более хрустящая.

4. Общение «по чесноку» - не итальянский стиль коммуникации

Итальянец не станет ходить вокруг да около наподобие арабского собеседника, но если вы привыкли к русскому илу англосаксонскому стилю коммуникации, то в разговоре с итальянцем, возможно, вам придется гадать, что же именно он имеет в виду. Так что если вы привыкли говорить без обиняков и сразу расставлять все точки над i, то здесь вам с этим будет сложновато. В Италии редко все и сразу скажут напрямую. Поначалу мне даже казалось, что в этом есть скрытое издевательство. Кроме того, итальянцы обожают титулы — адвокат, инженер, учитель. Мне это немного напоминало мексиканские сериалы.

5. Особенности вступления в брак

В Италии отправляют 2 приглашения на свадьбу : одно в церковь, а другое - на мероприятие после регистрации брака. Можно пойти на одно мероприятие и отказаться от другого. Если люди едут откуда-то издалека, они могут не успеть к церемонии венчания, а только к празднованию в ресторане. С другой стороны, надо понимать, что отказ пойти в церковь без особой причины может выглядеть не очень красиво, а итальянцы все-таки любят соблюдать приличия и не портить отношения. Поэтому, соглашаясь прийти на свадьбу, гости часто посещают оба мероприятия.

Перед венчанием обязательно нужно было пройти подготовительные курсы в церкви. Было удивительно слышать, как другие молодые пары спрашивали священника о том, что думает о контрацепции папа римский .

Перед женитьбой итальянская пара должна вывесить pubblicazioni - объявление о намерении вступить в брак на доске объявлений на фасаде мэрии и / или церкви. Исторически это делалось для того, чтобы человек, имеющий веские причины препятствовать заключению этого брака, имел время рассказать о них. "Публикация" должна провисеть "на людях" минимум 8 дней, 2 из которых - обязательно воскресенья.

6. Дети-билингвы

Мои дети — билингвы. Когда они были совсем малышами, такая практика была почти неизвестна среднестатистическому итальянцу. Педиатры, которые мне встречались, ничего об этом не знали, но часто негативно реагировали на разговоры на 2 языках, считая, что это будет задерживать развитие ребенка. К счастью, я оказалась упрямой иностранкой, и сейчас мои дети спокойно учат уже не 2, а 4 языка.

Особенности быта в Италии

В традиционных семьях женщины редко работают, как говорят итальянцы, "вне дома". То есть они полностью посвящают себя дому и детям. Кстати, совмещать работу и семью в Италии довольно сложно, ведь детские сады закрываются, как правило, в 16:30. 50 % итальянок, решившихся родить 2 детей, не возвращаются на работу после декрета. А в семье, где есть домохозяйка, мужчина может и не помогать по хозяйству.

В более современных парах доход и быт часто делятся поровну. Видимо, молодые итальянки наслушались историй матерей о том, как они, пожертвовав личными интересами ради семьи, чувствуют себя фрустрированными на старости лет. К тому же оставаться в не самом благополучном браке из-за финансовой зависимости - вполне итальянская история .

Итальянцы очень часто бывают активными отцами. На детских площадках можно встретить немало пап. Многим мужчинам важнее слыть хорошими отцами , чем сделать успешную карьеру.

Итальянцы уверены, что пиво усиливает лактацию у кормящих женщин . Итальянские врачи пытаются бороться с этим убеждением, но бесполезно: оно упорно передается из поколения в поколение. Это не означает, что кормящие мамы злоупотребляют пивом, но употреблять алкоголь во время беременности и кормления в Италии никто полностью не запрещает.

Итальянцы свистят везде, где им только вздумается. Если точнее, они насвистывают любимые мелодии, и, как правило, подобный свист можно услышать из уст людей всех возрастов. Свист не считается в Италии ни дурной манерой, ни плохой приметой . Итальянцы могут весело насвистывать в разных местах и по разным поводам.

Некоторые итальянцы легко и просто обсуждают личные темы на публике. Например, однажды в аптеке я стала свидетелем деликатного разговора клиентки с фармацевтом, в течение которого девушка не старалась скрыть свои проблемы не только от стоящего рядом ухажера, но и от всех остальных присутствующих .

Чтение книг - совсем не итальянская страсть. Недавно провели опрос, и оказалось, что некоторые потомки Данте считают, что это он написал «Ромео и Джульетту». А вообще примерно 6 итальянцев из 10 не читают ни одной книги в год.

Вместо заключения

Вряд ли Италия когда-нибудь потеряет привлекательность для туристов. Большинство итальянских регионов сохранили свою самобытность, что притягивает гостей со всего мира. Да и людей, переезжающих из одной страны в другую, сейчас немало. Тех, кому приходится привыкать к жизни на новом месте, становится все больше. Мне интересно помогать таким людям, поэтому я выучилась на тренера по культурному интеллекту, что позволяет мне взаимодействовать с представителями разных стран и культур. И я уже успела провести несколько специализированных тренингов в итальянских компаниях, пока жизнь не забросила нашу семью в Баварию. Но это уже совсем другая история.

А в какую страну хотели бы переехать вы? Не боитесь сложностей в первое время?