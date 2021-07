Появилось новое поколение, противопоставляющее себя Y и Z. Рассказываем, что мы о нем знаем

С чего все началось

Кто такие зиллениалы

В сети уже появилось определение этому термину. Urban Dictionary определяет зиллениалов как микропоколение тех, кто родился с 1993 по 1998 год и окончил старшую школу с 2012 по 2016 год. Самым молодым из них в 2021 году исполнилось 23 года.

Детство этих людей пришлось на переход от аналоговых технологий к цифровым. Их первый телефон был кнопочным, и хотя они не знают, что такое жизнь без интернета, их первый доступ в сеть осуществлялся с помощью стационарного телефона. И они не могли зайти туда в любое время, когда пожелают.

Получается, зиллениалы оказались как бы на границе двух миров. Как и один из их любимых персонажей — Ханна Монтана, героиня сериала, который шел на экранах с 2006 по 2011 год. Основной сюжет ленты посвящен девочке, которая днем была обычной школьницей-подростком, а ночью — поп-звездой. Главный саундтрек сериала — «The Best of Both Worlds» («Лучшее из двух миров») — стал основой для мема «Как ощущают себя люди, родившиеся в 1996 году». Певица Майли Сайрус, сыгравшая главную роль в этом проекте, — один из кумиров зиллениалов.