Появилось новое поколение, противопоставляющее себя Y и Z. Рассказываем, что мы о нем знаем
Мы уже много знаем о миллениалах и зумерах — двух поколениях, которые особенно пристально изучают психологи, социологи и маркетологи. Однако буквально недавно обнаружилось еще одно поколение. Его представители родились в середине 90-х, они чувствуют себя слишком юными рядом с представителями генерации Y и слишком старыми по сравнению с Z. И прямо заявляют, что не имеют отношения ни к тем, ни к другим. Для них уже есть название — зиллениалы (или зенниалы).
Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать побольше о «потерянном» поколении. Тем более что многие в нашей редакции могут себя отнести к нему.
С чего все началось
Уже второй год в сети продолжается батл между поколениями Z и Y, начало которому положило первое. К поколению Z, которое еще называют зумерами, относятся те, кто родился в период с середины 1990-х до 2010-х годов. Это первая генерация, у которой доступ к интернету был едва ли не с пеленок. Поколение Y, или миллениалы, — это те, кто рожден с начала 1980-х и до середины 1990-х годов. Они росли на аналоговых технологиях — цифровые появились, когда представители этого поколения уже достигли более-менее взрослого возраста.
И представители поколения Z метко подметили основные черты этой генерации. Пользовательница TikTok ехидно заметила, что типичный представитель поколения Y считает просмотр фильмов о Гарри Поттере чертой своего характера. В комментариях к видео прошлись по любви миллениалов к тестам, гифкам, смайликам и кофе, а также по их нежеланию взрослеть.
Распоясавшейся молодежи ответили из Twitter. Представители более старшего поколения заметили, что, по крайней мере, в детстве они играли с живыми людьми, а не смотрели, как это делается, на YouTube. А еще они с присущей миллениалам иронией ответили: «Ха-ха, в самую точку, ребятки!»
Но вскоре объявились те, кто не смог занять сторону в споре. «К тебе относится только 20 % постов, „которые могут понять только миллениалы“, но ты не такой крутой, как зумеры», — пишет один из них. Им уже дали название — зиллениалы.
Кто такие зиллениалы
В сети уже появилось определение этому термину. Urban Dictionary определяет зиллениалов как микропоколение тех, кто родился с 1993 по 1998 год и окончил старшую школу с 2012 по 2016 год. Самым молодым из них в 2021 году исполнилось 23 года.
Детство этих людей пришлось на переход от аналоговых технологий к цифровым. Их первый телефон был кнопочным, и хотя они не знают, что такое жизнь без интернета, их первый доступ в сеть осуществлялся с помощью стационарного телефона. И они не могли зайти туда в любое время, когда пожелают.
Получается, зиллениалы оказались как бы на границе двух миров. Как и один из их любимых персонажей — Ханна Монтана, героиня сериала, который шел на экранах с 2006 по 2011 год. Основной сюжет ленты посвящен девочке, которая днем была обычной школьницей-подростком, а ночью — поп-звездой. Главный саундтрек сериала — «The Best of Both Worlds» («Лучшее из двух миров») — стал основой для мема «Как ощущают себя люди, родившиеся в 1996 году». Певица Майли Сайрус, сыгравшая главную роль в этом проекте, — один из кумиров зиллениалов.
Что еще любят зиллениалы
- Вслух заявлять о своей позиции. Поколение Z хорошо известно тем, что открыто высказывается по целому ряду социальных вопросов и задает неудобные вопросы как родителям, так и правителям. Но пионерами активизма справедливее назвать именно зиллениалов. Именно они первыми стали использовать онлайн-платформы в качестве плацдарма для перемен.
- Instagram. Миллениалы предпочитают YouTube, зумеры — TikTok и Snapchat, а зиллениалы отдали свое сердце Instagram. Особенно они любят делать сторис.
- Гарри Поттера. Зиллениалы застали выход и книг, и фильмов о «мальчике, который выжил», они помнят ажиотаж вокруг него, поэтому среди зиллениалов легко можно встретить поттероманов.
- Узкие джинсы. «Поскольку поколение Z отказалось от скинни, мы все сбиты с толку. Я уже носила мешковатые джинсы в начальной и средней школе и была в восторге, когда они вышли из моды и им на смену пришли скинни», — пишет одна из зиллениалов в своей колонке.
Что говорят сами зиллениалы
Надпись на фото справа: «Я после наплыва 200 тыс. подписчиков в TikTok».
- Делаю одинаково огромные глаза, когда со мной пытаются обсудить сериал «Друзья» и TikTok. Я вообще не понимаю, о чем эти люди. Татьяна, 26 лет.
- Быть между миллениалами и зумерами — это когда каждый второй разговор начинается с фразы: «Это как в том эпизоде из „Спанч Боба“, когда...» © yudi_patootie / Twitter
- Слишком молоды, чтобы говорить о взрослой жизни и тостах с авокадо. Слишком стары, чтобы установить TikTok. © SmolderingNuts / Twitter
А к какому поколению относитесь вы?