Появилось новое поколение, противопоставляющее себя Y и Z. Рассказываем, что мы о нем знаем

Мы уже много знаем о миллениалах и зумерах — двух поколениях, которые особенно пристально изучают психологи, социологи и маркетологи. Однако буквально недавно обнаружилось еще одно поколение. Его представители родились в середине 90-х, они чувствуют себя слишком юными рядом с представителями генерации Y и слишком старыми по сравнению с Z. И прямо заявляют, что не имеют отношения ни к тем, ни к другим. Для них уже есть название — зиллениалы (или зенниалы).

Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать побольше о «потерянном» поколении. Тем более что многие в нашей редакции могут себя отнести к нему.

С чего все началось

Уже второй год в сети продолжается батл между поколениями Z и Y, начало которому положило первое. К поколению Z, которое еще называют зумерами, относятся те, кто родился в период с середины 1990-х до 2010-х годов. Это первая генерация, у которой доступ к интернету был едва ли не с пеленок. Поколение Y, или миллениалы, — это те, кто рожден с начала 1980-х и до середины 1990-х годов. Они росли на аналоговых технологиях — цифровые появились, когда представители этого поколения уже достигли более-менее взрослого возраста.

И представители поколения Z метко подметили основные черты этой генерации. Пользовательница TikTok ехидно заметила, что типичный представитель поколения Y считает просмотр фильмов о Гарри Поттере чертой своего характера. В комментариях к видео прошлись по любви миллениалов к тестам, гифкам, смайликам и кофе, а также по их нежеланию взрослеть.

Распоясавшейся молодежи ответили из Twitter. Представители более старшего поколения заметили, что, по крайней мере, в детстве они играли с живыми людьми, а не смотрели, как это делается, на YouTube. А еще они с присущей миллениалам иронией ответили: «Ха-ха, в самую точку, ребятки!»

Но вскоре объявились те, кто не смог занять сторону в споре. «К тебе относится только 20 % постов, „которые могут понять только миллениалы“, но ты не такой крутой, как зумеры», — пишет один из них. Им уже дали название — зиллениалы.