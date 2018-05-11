Мы узнали, как питается королева Великобритании, и ее рацион оказался проще, чем можно подумать

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Что обычно приходит на ум, когда мы слышим слова «королевский обед»? Редкие деликатесы и кулинарные изыски, которых не увидеть простым смертным. Однако рацион благородных особ хоть и не похож на бизнес-ланч из ближайшего кафе, но и пир горой не напоминает. Не верите? Слова бывшего шефа королевской кухни Даррена Макгрейди убедят вас в обратном, ведь он был личным поваром самой Елизаветы II.

Кстати, Макгрейди говорит, что, к его сожалению, королева вовсе не гурман. Она ест, чтобы жить, а не наоборот, а вот принц Филипп, напротив, не прочь вкусно поесть и готов подолгу обсуждать блюда. Другой интересный факт, которым поделился Макгрейди: на королевской кухне до сих пор пользуются сковородками, которые принадлежали еще королеве Виктории. Мы в AdMe.ru узнали, что обычно ест и пьет королева Великобритании, и были бы не прочь присоединиться к ее трапезе. А вам придется по душе такой рацион?

Завтрак

Елизавета II начинает свой день с чашки чая («Эрл Грей» без сахара и молока) и печенья. Королева обычно завтракает хлопьями с фруктами, иногда может выбрать тосты с джемом. Если вы хотите последовать примеру королевы, старайтесь выбирать более полезный вариант — цельнозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки и белка и низким содержанием сахара. А дополнить их можно свежими фруктами и молоком.

Также королева любит омлет с лососем. И не зря: омлет на завтрак помогает похудеть и держать вес в норме, а сами яйца — важная часть сбалансированного рациона. Они полезны для сердца, в них много белка, витаминов D, B6, B12 и «хорошего» холестерина. Как говорит Макгрейди, на Рождество Елизавете II подают «праздничную» версию омлета — с трюфелями. Королева слишком экономна, чтобы заказывать такие дорогие грибы, поэтому омлет с ними ест только в Рождество, когда трюфели присылают в подарок.

Обед

Перед обедом королева выпивает немного джина с дюбонне (аперитив на основе вина, ароматизированный корой хинного дерева и травами). Любовь к последнему Елизавета II унаследовала от своей матери. Аперитив стимулирует аппетит и способствует пищеварению. Кроме дюбонне также подойдут вермут, херес, кампари, ракия, бехеровка, коктейль кир. Конечно, каждый день пить алкоголь не стоит, но перед большим застольем аперитив пойдет на пользу. А если вы предпочитаете безалкогольные напитки, выбирайте минеральные воды, газированную воду, содовую и соки, например томатный.

На обед королева предпочитает простую еду, например рыбу с овощами или курицу на гриле с салатом. Любимое блюдо — камбала с пассерованным шпинатом и кабачками. Эта нежирная рыба богата белком, селеном, фосфором, витаминами D и В12. Если вы тоже хотите обедать морской рыбой, обратите внимание на палтуса — он из того же семейства, что и камбала. Палтус также богат магнием и потому особенно полезен сердечникам.

Вечерний чай

К чаю подаются маленькие треугольные сэндвичи без корок двух видов: с огурцом, лососем, яйцом и майонезом и с ветчиной и горчицей. Другие варианты — булочки, печенье и разные кексы, но завсегдатай чаепития — это «пенни», маленькие круглые кусочки хлеба с маслом и джемом. Их королева ела еще ребенком в детской вместе с принцессой Маргарет. Кстати, такой перекус, как вечерний чай, тоже может быть полезен, особенно если сделать выбор в пользу овощных сэндвичей, гуакамоле, йогурта. Кроме того, так вы не будете переедать за ужином.

Ужин

На ужин подается хорошо прожаренный стейк из баранины или говядины с соусом из грибов, сливок и виски. Другой вариант ужина — фазан или лосось. Как видите, эта рыба часто появляется в меню, и не зря: она богата белком, витаминами и минералами, а также жирными кислотами омега-3, которые способствуют здоровой работе мозга, сердца, суставов. На десерт у королевы клубника и белые персики, также может быть шоколад. К нему Елизавета II очень неравнодушна, в том числе к обычным плиткам из супермаркета. Кстати, ее любимый торт — традиционный шоколадный с ганашем, который готовят на дни рождения по рецепту повара королевы Виктории. Темный шоколад обладает полезными для здоровья свойствами: он богат антиоксидантами, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает уровень холестерина, снижает риск развития рака, улучшает когнитивную функцию. Завершает свой день Елизавета II бокалом шампанского. Неплохой выбор: среди его оздоравливающих свойств — польза для кожи и сердца, а также улучшение памяти.

Чего нет в меню королевы

Елизавета II не пьет вина и сладкий чай.

Королева не ест рис, картофель, пасту. Эти продукты попали в «черный список» из-за содержащегося в них «плохого» крахмала. Если хотите последовать примеру Елизаветы II, выбирайте более полезные варианты — это цельнозерновая паста, коричневый рис, овсянка.

Также она не любит белые яйца — коричневые кажутся ей более вкусными. Правда, на самом деле разницы в пользе или вкусе между ними нет, а цвет зависит от породы курицы.

Несезонные фрукты тоже будут вычеркнуты из меню. И правильно: это и дешевле, и полезнее. Фрукты и овощи, которые долго хранятся из-за транспортировки, обладают меньшей концентрацией питательных веществ.

Кроме того, королева считает, что неприлично дышать на людей ароматами лука и чеснока, поэтому их не ест.

А как вы представляли себе королевские трапезы? Совпали ли ваши ожидания с реальностью?