Посмотрите, как выглядели 11 брутальных мужчин Голливуда до того, как прославились

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Брюс Уиллис в детстве был очень застенчивым и сильно заикался. Актер и рестлер Дуэйн Джонсон страдал от избыточного веса. У каждого из героев нашей статьи своя история. Кто-то из них просто повзрослел и возмужал. А кто-то благодаря своему труду и упорству проделал большой путь от хлюпика до крутого парня. Но все вместе они являются доказательством того, что выражение «героями не рождаются — героями становятся» не банальная фраза, а факт. И за каждым превращением хлюпика в красавца и супергероя стоят огромная сила воли и тяжелый труд.

AdMe.ru не поверил своим глазам, увидев брутальных мужчин Голливуда до того, как они прославились и обросли титулами самых привлекательных.

11. Дуэйн Джонсон

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон известен также под прозвищем Скала. Он был назван самым сексуальным мужчиной 2016 года по версии журнала People. Однако Джонсон не всегда выглядел так, как сегодня. Актер щедро делится в своем инстаграме детскими и юношескими снимками, а также мемами, и неизменно сопровождает их ироничными подписями.

10. Райан Гослинг

После роли в фильме «Дневник памяти» Гослинг покорил сердца зрительниц всего мира и вошел в когорту звезд Голливуда. А начинал он свою карьеру в 12 лет, когда прошел отбор в телешоу «Клуб Микки Мауса». За этим последовал ряд телесериалов для подростков, в том числе «Молодость Геракла».

9. Джейсон Момоа

В молодости Момоа, работавший моделью на Гавайях, безусловно, был очень обаятелен. Но на юношеских фото в нем сложно узнать Аквамена из комиксов DC или Кхала Дрого из сериала «Игра престолов». Знаменитый шрам на левой брови, придающий актеру брутальности, — результат драки в баре, когда его ударили пивной кружкой по лицу. Это не единственный случай, который повлиял на то, как сегодня выглядит Момоа. Перед началом съемок фильма «Конан-варвар» актер сказал товарищу, что его персонаж будет выглядеть более достоверно со сломанным носом. Приятель без раздумий ударил его и сломал нос.

8. Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол снимается в кино с 11 лет. Поэтому зрители помнят его и ребенком с чистым взглядом, и нескладным подростком. Сейчас Джейк харизматичен, хорош собой и, безусловно, талантлив.

7. Брюс Уиллис

В детстве «крепкий орешек» сильно заикался. А когда он волновался, в буквальном смысле лишался дара речи. Для того чтобы побороть эту особенность, он записался в школьный драматический кружок. Именно сцена помогла Уиллису сначала справиться со своим недугом, а впоследствии стать одним из главных крутых парней мирового экрана.

6. Брэд Питт

Светловолосый голубоглазый красавец с обаятельной улыбкой был хорош собой и в юности. Но годы придали Питту еще харизматичности и мужественности. Не зря он регулярно входит в списки самых привлекательных мужчин планеты.

5. Джордж Клуни

Джордж Клуни успешен, богат и знаменит. У него красавица-жена и море обаяния. Но так было далеко не всегда. В детстве Клуни страдал параличом Белла — генетическим заболеванием, доставшимся ему от отца. У него была парализована половина лица, он не мог открыть один глаз и был жертвой насмешек одноклассников, давших ему прозвище Франкенштейн. К счастью, недуг удалось преодолеть. И с 21 года симпатичный парень начал посещать кастинг за кастингом в Голливуде. Однако нельзя не признать, что благородная седина идет Джорджу гораздо больше, чем юношеские темные кудри.

4. Джастин Тимберлейк

Тимберлейк, как и Райан Гослинг, начинал свою карьеру с телешоу «Клуб Микки Мауса» еще в детстве. После окончания работы в шоу, в возрасте 14 лет, совместно с группой других ребят основал собственный бойз-бенд. В ту пору Джастин носил мелкие пергидрольные кудри. Сейчас знаменитому музыканту и актеру 38 лет, и зрелость ему определенно к лицу.

3. Роберт Дауни — младший

Актер, обладающий невероятным магнетизмом, элегантностью, харизмой. Он неоднократно попадал в рейтинги самых сексуальных мужчин планеты. Но так было далеко не всегда. Что, впрочем, не помешало в свое время юному Роберту Дауни — младшему покорить сердце молодой Сары Джессики Паркер.

2. Крис Прэтт

В подростковом возрасте будущий актер, который сыграет главные роли в фильмах «Мир юрского периода», «Пассажиры» и «Стражи Галактики», увлекался вольной борьбой, хотя по внешности обаятельного парня этого не скажешь. Впоследствии он много и усердно работал над собой, и сегодня от 40-летней знаменитости просто не отвести взгляд.

1. Киану Ривз

В детстве у будущей звезды экрана была обнаружена дислексия — нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. С этим были связаны его замкнутость в себе и скованность. Ривз признается, что преодолевает эти комплексы и сегодня. Однако это не мешает актеру иметь многомиллионную армию поклонников по всему миру.