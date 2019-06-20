Помощник режиссера рассказал о том, что происходит за кулисами одного из старейших театров России

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Во время спектакля в театре ощущается настоящая магия: зритель очарован происходящим на сцене, пока за кулисами идет очень сложная работа. Мы проследили путь создания спектакля от идеи до премьеры в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, одном из старейших музыкальных театров нашей страны. Сезон 2019–2020 года для театра юбилейный: ему исполняется 90 лет.

Как рождается спектакль? Кто такие артисты-каскадники? Один из помощников режиссера специально для читателей AdMe.ru ответил на эти и другие вопросы, рассказал о специфике музыкального театра и поделился эксклюзивными фактами о своей необычной работе.

Это единственный театр, который не уехал из Ленинграда в эвакуацию в годы Второй мировой войны. Во время блокады спектакли шли на сцене Александринского театра в стандартном режиме, более того, было выпущено несколько премьер.

Кто такой помощник режиссера?

В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, утверждает руководитель театра Юрий Алексеевич Шварцкопф, помощник режиссера — главный на площадке. Это человек, который связывает все цеха и службы между собой, а также с артистами и с режиссером. Например, нужно поменять бокалы на репетиции. Этим занимается реквизиторский цех, но сообщить об этом и проконтролировать выполнение задачи должен помощник режиссера. Есть театральная байка, что когда спектакль выпущен и уже идет в репертуаре, то без режиссера (он может сидеть в зале, а может не присутствовать вообще, как это и бывает с приглашенными постановщиками) представление начнется, а без помощника — нет, потому что это человек, который дергает за все ниточки: от поднятия занавеса до выхода артиста на сцену. К слову, никакие технические сложности не сравнятся с тем, как тяжело собрать всех артистов в одном месте в одно время. Потому что это не 10 человек, а балет, хор и солисты. Например, в оперетте «Веселая вдова», премьера которой состоялась в конце этого мая, занято более 50 артистов.

Как возникает идея спектакля?

Репетиция мюзикла «Канкан». Режиссер-постановщик — КЕРО (Венгрия), ассистент режиссера — Тамаш Паник (Венгрия).

Идея может идти от постановщика или режиссера, не обязательно штатного. То есть любой профессионал может прийти к руководителю театра с идеей проекта. В каком-то смысле сейчас в театральной индустрии время приглашенных режиссеров. Бывает и так, что дирекция театра хочет видеть в репертуаре определенный спектакль и начинает искать постановщика, которому этот проект будет интересен. Или же они хотят поработать с конкретным режиссером и предлагают постановку на его выбор.

Идея одобрена, режиссер определен. Что дальше?

Дальше проходит кастинг. Он может проводиться только внутри труппы, а может быть общедоступным, тогда вся информация и требования публикуются на официальном сайте театра. Нужно отправить заявку и пройти заочный отбор, тогда на очном кастинге не оказывается ни одного случайного человека. Но даже при таком раскладе участников получается так много, что постановочная команда может отсматривать их с утра до ночи. Здесь нельзя не сказать об особенностях жанра. Артист музыкального театра должен обладать гораздо большим спектром навыков, чем артист балета, драматического театра или оперы: он должен уметь петь, танцевать и обладать актерскими данными одновременно.

Стасси и Бони из оперетты «Сильва» в исполнении Марии Елизаровой и Александра Леногова.

Особая специфика у артистов-каскадников. Они исполняют вторую линейку героев, как правило, комических персонажей, например Мабель и Тони (классическая оперетта «Мистер Х»), Бони и Стасси («Сильва»). В их ролях задействована трюковая хореография, и актеры, исполняющие их, обязательно должны уметь делать шпагат и сальто. Актерская профессия очень зависимая. В любой момент из звезды ты можешь превратиться в ничто, и наоборот. Актер может думать, что вытащил счастливый билет в виде какой-либо роли, а в итоге становится заложником конкретного амплуа. Режиссер определяет актерский состав, на главную роль может взять любого артиста, даже того, кто никогда не играл первые и вторые партии. При этом на кастинге он может выбрать актера на одну роль, а в процессе репетиций передвинуть на другую. Но при этом каждое решение согласуется с директором или продюсером, а если вдруг тот с чем-то не согласен, может возникнуть серьезный конфликт интересов.

Создание нового мира на сцене

Костюмы Доменико Франки (Италия) для оперетты «Веселая вдова».

Режиссер видит картину в целом, он должен придумать, что именно сделать, но придумать, как это сделать, — задача художника-постановщика, как правило, он же и художник по костюмам. Из труда каждого складывается огромная работа. Художественно-постановочный цех занимается разработкой декораций и реквизита, продумывается все до постановочного процесса и утверждается заранее. Примерка костюмов происходит несколько раз и поэтапно: обмеры, первая примерка, проба некоторых частей и элементов образа. Хореография во многом зависит от костюмов и декораций, но если какой-то костюм в итоге сильно затрудняет движение, то ее стараются не менять, возможно, лишь немного облегчить.

Примерка для мюзикла «Канкан». Вера Свешникова и художник по костюмам Агнес Дьярмати (Венгрия).

Другая история с декорациями: пока нет оригинальной мебели, которая будет в спектакле, актеры работают в выгородке. Например, на сцене должно быть три домика, размеры которых знают только по эскизам. На репетициях их нужно обозначить: поставить лавки, выстроить табуреты в ряд, чтобы понять, какая площадь рабочая и что можно использовать. Это и есть выгородка. Когда после полутора-двух месяцев репетиций в выгородке ставят декорации, бывает так, что образуется совершенно новое пространство. А декорации обычно собираются за полторы-две недели до премьеры, поэтому всякое случается. Например, в одном спектакле изначально подразумевалась бочка: актер должен был упасть внутрь и встать с ней на плечах. На репетиции ее заменяла коробка, а когда привезли слишком натуралистичную бочку, артист в нее просто не поместился, пришлось бы менять всю хореографию. В итоге в спектакль вписалась та самая коробка с репетиций, над которой поколдовали декораторы.

Репетиции

Мюзикл «Канкан», репетиция на сцене.

Максимальный репетиционный период — 2,5 месяца, 3 — очень редко. Грамотный режиссер, который готов к постановочному процессу, укладывается в этот срок. Чем меньше постановочный период, чем жестче условия для актеров: у них меньше времени на раскачку и вхождение в образ. Постановщик не знает, с чем он столкнется в процессе репетиций, как и актеры. Наверное, именно поэтому процесс творческого поиска для многих любимый период в работе. Но волшебство происходит только тогда, когда режиссер сумел вовлечь всех в свой замысел.

Репетиция мюзикла Максима Леонидова «Девчонка на миллион», режиссер Андрей Носков.

Порой самая простая сцена, хронометраж которой — 2 минуты, ставится целый день, а то и не один. И это только работа актера и режиссера, не считая балетмейстера. График репетиций с балетмейстером, каскадером, специальным педагогом или преподавателем по сценическому движению составляется отдельно. Например, есть спектакли, перед каждым из которых проводятся репетиции сцен боя или массовых танцевальных номеров, например «Свадьба в Малиновке», «Граф Монте-Кристо». Специфика в том, что драка не может быть спонтанной, она поставлена как танец: на каждый счет музыки, каждое движение на движение партнера, нет ни одного хаотичного движения — это очень ответственно.

Премьера

Премьера оперетты «Веселая вдова» 29 мая 2019 года, режиссер и хореограф — Джорджио Мадиа (Италия), художник-постановщик — Доменико Франки.

Дата назначается заранее, к ней начинается рекламная кампания, поэтому все стоят в рамках, что именно в назначенный день должна состояться премьера (хотя бывает, что ее могут сдвинуть, если режиссеру нужно еще время, но это исключительная ситуация). У каждого спектакля есть предпоказ, на который приходят все сотрудники театра по собственному желанию: работники и артисты, не задействованные его создании. На премьеру приглашаются почетные гости и критики. Генеральный прогон и первый показ — волшебные моменты. Особое чувство возникает, когда слушаешь, как реагирует зал. Именно в этот миг решается, примет ли зритель спектакль, удастся ли рождение нового творения.

Еще немного о том, что происходит за кулисами

Звукорежиссер Григорий Рарог на репетиции мюзикла «Канкан».

На сцене мы видим одного артиста, но на самом деле за каждым из них стоит работа еще нескольких десятков людей : режиссера, ассистента режиссера и помощника режиссера, осветителей, звукорежиссеров, ответственных за видеопроекции, реквизиторов, костюмерного цеха (отдельно мужского и женского для хора, балета и солистов), монтировщиков сцены, которых может быть от 1 до 20 на одном спектакле.

: режиссера, ассистента режиссера и помощника режиссера, осветителей, звукорежиссеров, ответственных за видеопроекции, реквизиторов, костюмерного цеха (отдельно мужского и женского для хора, балета и солистов), монтировщиков сцены, которых может быть от 1 до 20 на одном спектакле. На каждом втором спектакле что-то происходит. Например, может застрять декорация, не так сработать дым-машина, у артиста может порваться единственный костюм, и на принятие решения, как исправить ситуацию, у помощника режиссера есть считанные секунды. Самое главное, что можно сделать, — это сохранять спокойствие. Все разборки, почему так произошло, после спектакля.

Если вы думаете, что спектакль всегда идет в таком виде, как его поставил режиссер, то это не совсем так. Когда проект стоит в репертуаре годами, то со временем в него вливаются новые актеры и танцоры, не задействованные в оригинальной постановке. Таким образом спектакль получает новые краски, в то же время сохраняя оригинальный режиссерский замысел.

В отличие от драматического спектакля, где в сцене можно подобрать слова, схожие по смыслу, актер музыкального театра не имеет права менять текст , порой это даже прописывается в договоре. Ведь иногда реплики служат сигналом для смены декораций, вступления оркестра и осветителей.

, порой это даже прописывается в договоре. Ведь иногда реплики служат сигналом для смены декораций, вступления оркестра и осветителей. В критической ситуации нового актера могут ввести в спектакль за несколько часов.

Во время спектакля у каждого работника сцены своя четко поставленная задача, и ни в коем случае нельзя выполнять чужую работу с целью помочь, потому что из-за этого что-то может пойти наперекосяк.

У каждого работника сцены своя инструкция на случай внештатных ситуаций, но в любой из них, будь то пожар на сцене или кто-то упал в обморок в зале, ответственность и решение принимает помощник режиссера.

До сих пор существуют «профессиональные зрители» — люди, которые ходят на спектакли и аплодируют в нужные моменты.

Суфлеров в наше время в театрах нет.

То, сколько раз актеры выходят в финале на поклон, зависит от того, как поставит режиссер.

В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии не исполняют номера на бис.