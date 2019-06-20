Помощник режиссера рассказал о том, что происходит за кулисами одного из старейших театров России
Во время спектакля в театре ощущается настоящая магия: зритель очарован происходящим на сцене, пока за кулисами идет очень сложная работа. Мы проследили путь создания спектакля от идеи до премьеры в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, одном из старейших музыкальных театров нашей страны. Сезон 2019–2020 года для театра юбилейный: ему исполняется 90 лет.
Как рождается спектакль? Кто такие артисты-каскадники? Один из помощников режиссера специально для читателей AdMe.ru ответил на эти и другие вопросы, рассказал о специфике музыкального театра и поделился эксклюзивными фактами о своей необычной работе.
Это единственный театр, который не уехал из Ленинграда в эвакуацию в годы Второй мировой войны. Во время блокады спектакли шли на сцене Александринского театра в стандартном режиме, более того, было выпущено несколько премьер.
Кто такой помощник режиссера?
В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, утверждает руководитель театра Юрий Алексеевич Шварцкопф, помощник режиссера — главный на площадке.
Это человек, который связывает все цеха и службы между собой, а также с артистами и с режиссером. Например, нужно поменять бокалы на репетиции. Этим занимается реквизиторский цех, но сообщить об этом и проконтролировать выполнение задачи должен помощник режиссера.
Есть театральная байка, что когда спектакль выпущен и уже идет в репертуаре, то без режиссера (он может сидеть в зале, а может не присутствовать вообще, как это и бывает с приглашенными постановщиками) представление начнется, а без помощника — нет, потому что это человек, который дергает за все ниточки: от поднятия занавеса до выхода артиста на сцену.
К слову, никакие технические сложности не сравнятся с тем, как тяжело собрать всех артистов в одном месте в одно время. Потому что это не 10 человек, а балет, хор и солисты. Например, в оперетте «Веселая вдова», премьера которой состоялась в конце этого мая, занято более 50 артистов.
Как возникает идея спектакля?
Репетиция мюзикла «Канкан». Режиссер-постановщик — КЕРО (Венгрия), ассистент режиссера — Тамаш Паник (Венгрия).
Идея может идти от постановщика или режиссера, не обязательно штатного. То есть любой профессионал может прийти к руководителю театра с идеей проекта. В каком-то смысле сейчас в театральной индустрии время приглашенных режиссеров.
Бывает и так, что дирекция театра хочет видеть в репертуаре определенный спектакль и начинает искать постановщика, которому этот проект будет интересен. Или же они хотят поработать с конкретным режиссером и предлагают постановку на его выбор.
Идея одобрена, режиссер определен. Что дальше?
Дальше проходит кастинг. Он может проводиться только внутри труппы, а может быть общедоступным, тогда вся информация и требования публикуются на официальном сайте театра. Нужно отправить заявку и пройти заочный отбор, тогда на очном кастинге не оказывается ни одного случайного человека. Но даже при таком раскладе участников получается так много, что постановочная команда может отсматривать их с утра до ночи.
Здесь нельзя не сказать об особенностях жанра. Артист музыкального театра должен обладать гораздо большим спектром навыков, чем артист балета, драматического театра или оперы: он должен уметь петь, танцевать и обладать актерскими данными одновременно.
Стасси и Бони из оперетты «Сильва» в исполнении Марии Елизаровой и Александра Леногова.
Особая специфика у артистов-каскадников. Они исполняют вторую линейку героев, как правило, комических персонажей, например Мабель и Тони (классическая оперетта «Мистер Х»), Бони и Стасси («Сильва»). В их ролях задействована трюковая хореография, и актеры, исполняющие их, обязательно должны уметь делать шпагат и сальто.
Актерская профессия очень зависимая. В любой момент из звезды ты можешь превратиться в ничто, и наоборот. Актер может думать, что вытащил счастливый билет в виде какой-либо роли, а в итоге становится заложником конкретного амплуа.
Режиссер определяет актерский состав, на главную роль может взять любого артиста, даже того, кто никогда не играл первые и вторые партии. При этом на кастинге он может выбрать актера на одну роль, а в процессе репетиций передвинуть на другую. Но при этом каждое решение согласуется с директором или продюсером, а если вдруг тот с чем-то не согласен, может возникнуть серьезный конфликт интересов.
Создание нового мира на сцене
Костюмы Доменико Франки (Италия) для оперетты «Веселая вдова».
Режиссер видит картину в целом, он должен придумать, что именно сделать, но придумать, как это сделать, — задача художника-постановщика, как правило, он же и художник по костюмам. Из труда каждого складывается огромная работа.
Художественно-постановочный цех занимается разработкой декораций и реквизита, продумывается все до постановочного процесса и утверждается заранее. Примерка костюмов происходит несколько раз и поэтапно: обмеры, первая примерка, проба некоторых частей и элементов образа. Хореография во многом зависит от костюмов и декораций, но если какой-то костюм в итоге сильно затрудняет движение, то ее стараются не менять, возможно, лишь немного облегчить.
Примерка для мюзикла «Канкан». Вера Свешникова и художник по костюмам Агнес Дьярмати (Венгрия).
Другая история с декорациями: пока нет оригинальной мебели, которая будет в спектакле, актеры работают в выгородке. Например, на сцене должно быть три домика, размеры которых знают только по эскизам. На репетициях их нужно обозначить: поставить лавки, выстроить табуреты в ряд, чтобы понять, какая площадь рабочая и что можно использовать. Это и есть выгородка.
Когда после полутора-двух месяцев репетиций в выгородке ставят декорации, бывает так, что образуется совершенно новое пространство. А декорации обычно собираются за полторы-две недели до премьеры, поэтому всякое случается.
Например, в одном спектакле изначально подразумевалась бочка: актер должен был упасть внутрь и встать с ней на плечах. На репетиции ее заменяла коробка, а когда привезли слишком натуралистичную бочку, артист в нее просто не поместился, пришлось бы менять всю хореографию. В итоге в спектакль вписалась та самая коробка с репетиций, над которой поколдовали декораторы.
Репетиции
Мюзикл «Канкан», репетиция на сцене.
Максимальный репетиционный период — 2,5 месяца, 3 — очень редко. Грамотный режиссер, который готов к постановочному процессу, укладывается в этот срок. Чем меньше постановочный период, чем жестче условия для актеров: у них меньше времени на раскачку и вхождение в образ.
Постановщик не знает, с чем он столкнется в процессе репетиций, как и актеры. Наверное, именно поэтому процесс творческого поиска для многих любимый период в работе. Но волшебство происходит только тогда, когда режиссер сумел вовлечь всех в свой замысел.
Репетиция мюзикла Максима Леонидова «Девчонка на миллион», режиссер Андрей Носков.
Порой самая простая сцена, хронометраж которой — 2 минуты, ставится целый день, а то и не один. И это только работа актера и режиссера, не считая балетмейстера. График репетиций с балетмейстером, каскадером, специальным педагогом или преподавателем по сценическому движению составляется отдельно.
Например, есть спектакли, перед каждым из которых проводятся репетиции сцен боя или массовых танцевальных номеров, например «Свадьба в Малиновке», «Граф Монте-Кристо». Специфика в том, что драка не может быть спонтанной, она поставлена как танец: на каждый счет музыки, каждое движение на движение партнера, нет ни одного хаотичного движения — это очень ответственно.
Премьера
Премьера оперетты «Веселая вдова» 29 мая 2019 года, режиссер и хореограф — Джорджио Мадиа (Италия), художник-постановщик — Доменико Франки.
Дата назначается заранее, к ней начинается рекламная кампания, поэтому все стоят в рамках, что именно в назначенный день должна состояться премьера (хотя бывает, что ее могут сдвинуть, если режиссеру нужно еще время, но это исключительная ситуация).
У каждого спектакля есть предпоказ, на который приходят все сотрудники театра по собственному желанию: работники и артисты, не задействованные его создании. На премьеру приглашаются почетные гости и критики. Генеральный прогон и первый показ — волшебные моменты. Особое чувство возникает, когда слушаешь, как реагирует зал. Именно в этот миг решается, примет ли зритель спектакль, удастся ли рождение нового творения.
Еще немного о том, что происходит за кулисами
Звукорежиссер Григорий Рарог на репетиции мюзикла «Канкан».
- На сцене мы видим одного артиста, но на самом деле за каждым из них стоит работа еще нескольких десятков людей: режиссера, ассистента режиссера и помощника режиссера, осветителей, звукорежиссеров, ответственных за видеопроекции, реквизиторов, костюмерного цеха (отдельно мужского и женского для хора, балета и солистов), монтировщиков сцены, которых может быть от 1 до 20 на одном спектакле.
- На каждом втором спектакле что-то происходит. Например, может застрять декорация, не так сработать дым-машина, у артиста может порваться единственный костюм, и на принятие решения, как исправить ситуацию, у помощника режиссера есть считанные секунды. Самое главное, что можно сделать, — это сохранять спокойствие. Все разборки, почему так произошло, после спектакля.
- Если вы думаете, что спектакль всегда идет в таком виде, как его поставил режиссер, то это не совсем так. Когда проект стоит в репертуаре годами, то со временем в него вливаются новые актеры и танцоры, не задействованные в оригинальной постановке. Таким образом спектакль получает новые краски, в то же время сохраняя оригинальный режиссерский замысел.
- В отличие от драматического спектакля, где в сцене можно подобрать слова, схожие по смыслу, актер музыкального театра не имеет права менять текст, порой это даже прописывается в договоре. Ведь иногда реплики служат сигналом для смены декораций, вступления оркестра и осветителей.
- В критической ситуации нового актера могут ввести в спектакль за несколько часов.
- Во время спектакля у каждого работника сцены своя четко поставленная задача, и ни в коем случае нельзя выполнять чужую работу с целью помочь, потому что из-за этого что-то может пойти наперекосяк.
- У каждого работника сцены своя инструкция на случай внештатных ситуаций, но в любой из них, будь то пожар на сцене или кто-то упал в обморок в зале, ответственность и решение принимает помощник режиссера.
- До сих пор существуют «профессиональные зрители» — люди, которые ходят на спектакли и аплодируют в нужные моменты.
- Суфлеров в наше время в театрах нет.
- То, сколько раз актеры выходят в финале на поклон, зависит от того, как поставит режиссер.
- В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии не исполняют номера на бис.
AdMe.ru благодарит помощника режиссера, пожелавшего остаться неназванным, за предоставленную информацию, а также Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии за сотрудничество и материалы.
А себе и нашим читателям мы желаем почаще ходить в театр и наслаждаться его сказочной атмосферой.