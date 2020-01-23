Пользователи сети показали, как изменилась их внешность после того, как они поправили всего одну деталь

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В середине 90-х модель Синди Кроуфорд носила брекеты и с ними умудрилась сняться в рекламе Pepsi. Тогда это до глубины души поразило общественность. Сейчас «железные зубы» — это даже модно. Однако до сих пор украсить челюсти металлической дугой — решение сильных духом. Ведь пройдут годы, прежде чем зубы займут нужное положение. Но все испытания забываются, когда видишь голливудскую улыбку в своем отражении в зеркале.

AdMe.ru вдохновился результатами храбрых брекетоносцев, которые поделились в сети фотографиями своих улыбок «до и после».

1. «В эту улыбку вложен труд врачей с золотыми руками, 2 года терпения, толстая пачка денег и пара бессонных от боли ночей»

2. «Я сняла свои брекеты сегодня»

3. «Никогда не стоит недооценивать силу брекетов»

4. «Мама воспитывала меня одна и не могла позволить себе установить мне брекеты. Когда я получил работу, я накопил деньги и заплатил за них сам. Самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал»

5. «Между фото прошло 4 года. Спасибо брекетам. Аминь»

6. «Спустя почти 2 года я только что снял свои брекеты»

7. «Моя трансформация за 2 с половиной года»

8. «Сняла свои брекеты вчера. Вот вам фото „до и после“»

9. «Я не могу поверить, что это случилось, — спустя 8 лет лечения я наконец-то люблю свою улыбку»

10. «В моем случае улыбка не очень сильно поменялась, зубы наверху и так были относительно ровными, но вот что сделали снизу — это магия»

11. «Одними брекетами не обошлось — после их снятия пришлось поставить на 4 верхних зуба виниры. Кривые зубы остались только на старых фотографиях»

12. «Сегодня мне сняли брекеты. После 2 операций на обеих челюстях я наконец рад улыбаться впервые за 28 лет»

13. «Спустя 9 лет я наконец-то сняла брекеты! Я не могу перестать улыбаться»

14. «Слава Богу за пинцет, макияж и брекеты»

15. «Это все брекеты»

16. «2 года 11 месяцев и 20 дней брекетов. Вот почему стоит их поставить»

17. «Давайте поблагодарим Бога за брекеты»

18. «Только что снял свои брекеты! Фото „до и после“»

19. «Спасибо моим брекетам за все, что они сделали для меня. Это очень ценно»

20. «Свобода от брекетов!»

21. «Зачем нужны брекеты? А вот зачем»

22. «Как брекеты преображают улыбку»

23. «Надеюсь, что мои фото вдохновят тех, кто мечтает о брекетах»

Бонус: «Когда тебе сняли брекеты, первые часы ты улыбаешься как идиот»

А вы довольны своими зубами? Или, может, носили брекеты? Поделитесь своими впечатлениями и ощущениями — информация из первых рук всегда самая ценная.