Пользователь твиттера описал типичное празднование Нового года в семейном кругу. У вас тоже так было?

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Новый год считают семейным праздником. И, несмотря на то что все семьи разные, многие ситуации, которые происходят в них накануне торжества и в саму новогоднюю ночь, очень похожи. Так считает и Денис Никитин из Ярославля, который создал целую ветку в твиттере, посвященную типичным фразам и наблюдениям, касающимся празднования Нового года в семейном кругу.