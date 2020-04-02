Почему принцесса Диана носила 2 часов на запястье

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Принцесса Диана всегда знала, как выразить свою позицию одним только внешним видом, и славилась своим добрым сердцем. Например, совершая официальный визит, она отказалась надевать перчатки, чтобы быть ближе к людям и продемонстрировать свою симпатию к ним. Однажды ее сфотографировали с 2 часами на запястье, и это не было случайностью. Леди Ди любила выражать свои чувства по отношению к дорогим ей людям, и этот жест был также предназначен для кого-то особенного.

AdMe.ru узнал, какое зашифрованное послание стоит за таким выбором аксессуаров, и хочет поделиться этой трогательной историей с вами.

Леди Ди и принц Чарльз только что обручились

Этот снимок Дианы был сделан в 1981 году, вскоре после того, как состоялась ее помолвка с принцем Чарльзом. Фотограф поймал момент, когда принцесса смотрела, как ее жених играет в поло в Гвардейском поло-клубе в Виндзоре. Все выглядело довольно обыденно, за исключением одной маленькой и довольно экстравагантной детали: на запястье принцессы Дианы было 2 часов.

Это было символом того, что ей не все равно

Как оказалось, золотые металлические часы с тонким ремешком принадлежали принцессе Диане, а более темные — принцу Чарльзу. Леди Ди поделилась, что носила часы Чарльза как дань уважения ему и чтобы принести ему удачу.

Этот жест напомнил нам старинную средневековую традицию

В Средние века существовала традиция повязывать дамский носовой платок на заднюю часть рыцарского шлема перед поединком. Платок воспринимался как талисман, и это было способом выказать поддержку человеку, участвующему в состязании. К сожалению, браку леди Ди и принца Чарльза не суждено было продлиться долго, но этот трогательный жест показывает, что в их отношениях определенно была любовь и нежная привязанность. По крайней мере, в самом начале.

Это был не единственный раз, когда Диана демонстрировала свою любовь милым жестом

Принцесса отказалась надевать тиару, которую ей одолжила королева, в день своей свадьбы. Вместо этого она выбрала ту, которая принадлежала ее семье много лет. Этим жестом принцесса Диана показала, что решила остаться верной традициям своей семьи, ведь многие женщины из ее рода, включая ее сестру, выходили замуж в этой тиаре.

Есть ли у вас нечто особенное, что напоминает вам о ваших близких? Или, может быть, у вас есть свой способ выразить свою любовь и благодарность им?