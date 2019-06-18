Откуда пошли 20 популярных речевых оборотов, которые употребляет каждый из нас

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Современные фразеологизмы на слуху у всех, но далеко не каждый знает их происхождение. Откровенно говоря, даже филологи иногда не могут понять, откуда взялся тот или иной оборот. Многие современные выражения идут в народ с легкой руки какого-нибудь журналиста или даже блогера. Важное место в списке первоисточников занимают и национальные фильмы, а иногда даже анекдоты.