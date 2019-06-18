Откуда пошли 20 популярных речевых оборотов, которые употребляет каждый из нас
Современные фразеологизмы на слуху у всех, но далеко не каждый знает их происхождение. Откровенно говоря, даже филологи иногда не могут понять, откуда взялся тот или иной оборот. Многие современные выражения идут в народ с легкой руки какого-нибудь журналиста или даже блогера. Важное место в списке первоисточников занимают и национальные фильмы, а иногда даже анекдоты.
AdMe.ru прочитал лингвистические статьи и изучил несколько диссертаций, чтобы объяснить происхождение всем известных фраз.
- «Белый и пушистый» — иронично-шутливое утверждение о невинности кого-либо. Судя по всему, в народ эта фраза пришла прямиком из бородатого анекдота. Лягушку спрашивают, почему она некрасивая, зеленая и склизкая. А та отвечает, что это все болезнь страшная, а на самом деле она белая и пушистая.
- «А мне фиолетово» — все равно, безразлично. Здесь кроется метафора. В психологии фиолетовый цвет указывает на отстраненность от мира и самодостаточность. Возможно, корни выражения нужно искать именно в этом. Согласно другой теории, остальные цвета (коричневые, голубые, красные, зеленые) уже заняты и получили некий не всегда положительный оттенок смысла, поскольку связаны с определенными сообществами. Вот молодежь и выбрала оставшийся свободным цвет. И наконец, самая простая и последняя версия — слово красивое и длинное, а поэтому и понравилось молодым людям.
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«Горячий финский парень» — о человеке, который медленно соображает (употребляется с изрядной долей иронии). Этот фразеологизм родом из ностальгического для россиян фильма «Особенности национальной охоты» 1995 года.
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«Груз-200» — эвфемизм для обозначения мертвеца. Изначально грузом-200 в ВВС России называли погибших военных. Вероятно, в народ выражение ушло после выхода одноименного кино.
- "Муси-пуси" – ласковое или иронично-ласковое выражение. После выхода одноименной песни Кати Лель одно время употреблялось как обозначение какой-либо музыкальной безвкусицы.
- "Непоротое (непуганое) поколение" – люди, жившие после сталинской эпохи. Хотя история фразеологизма намного старше. Непоротым поколением в XVIII веке называли дворян, которые родились после издания указа в 1785 году, освобождающего высшее сословие от публичной порки.
- "Офисный планктон" – о работнике низшего звена, который занимается решением не самых интеллектуальных задач. Выражение пришло в народ из СМИ 2000-х годов и уже успело превратиться в клише. Сравнение с планктоном выбрано потому, что эти живые организмы находятся в самом низу пищевой цепи.
- "Воскресный (приходящий) папа" – отец, который видится с ребенком по выходным и праздникам. Вероятно, фразеологизм стал популярным после выхода на большой экран одноименного фильма в 1985 году.
- «Пудрить мозги» — обманывать кого-то. Есть две возможные истории происхождения. В XIX веке в Германии получила распространение «немецкая пудра», а по-простому — кокаин. Тогда его использовали как лекарство и средство для стимуляции мозговой деятельности. А поэтому «пудру» часто принимали творческие личности, чтобы получить вдохновение. Согласно второй версии, фразеологизм появился еще во время Людовика XV (это XVIII век). Тогда знатные дамы и мужчины активно пудрили лица и парики. На это уходило приличное количество времени, которое коротали очень просто: прислуга развлекала господ дворцовыми новостями и сплетнями. Образно выражаясь, пудрили не только парики, но и мозги.
- «Белый воротничок» — сотрудник компании, который занимается документацией (администратор, чиновник, менеджер). Авторство выражения приписывается американскому писателю Эптону Синклеру, который в 30-х годах XX века называл так клерков, потому что все они носили рубашки с белыми воротниками. Хотя известны отдельные упоминания оборота еще в 1911 году. Поэтому возможно, что писатель лишь популяризировал фразеологизм.
- «Борьба (война, битва) телевизора с холодильником (между телевизором и холодильником)» — расхождение между официальной информацией и реальной ситуацией. Судя по всему, автор оборота — политик Борис Вишневский. Выражение оказалось настолько удачным, что его мгновенно подхватили журналисты.
- «Увидеть Париж и умереть» — любыми способами претворить мечту в жизнь. Первоисточник фразы — книга Ильи Эренбурга «Мой Париж». Но в народ оборот ушел чуть позже, когда в 1992 году Александр Прошкин снял фильм «Увидеть Париж и умереть».
- «Диванная партия» — граждане страны, которые не интересуются политикой и не участвуют в выборах, хотя обсудить политическую ситуацию любят. Очевидно, выражение ушло в народ также с легкой руки журналиста, хотя определить источник наверняка не представляется возможным.
- «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек» — образное определение бюрократической ситуации, в которой человек сталкивается с необходимостью подтверждать документально даже, казалось бы, очевидные факты. Выражение пришло к нам из «Песенки бюрократа» 1931 года. Написал ее В. И. Лебедев-Кумач.
- «Без дураков» — со всей серьезностью. Фраза исторически восходит к боярскому времени. Когда в царских палатах нужно было устроить заседание, то оттуда выгоняли всех посторонних, включая шутов, которые обыкновенно развлекали знать.
- «Большой брат» — символ государственного контроля над гражданами. Так звали персонажа в романе Джорджа Оруэлла «1984». Не менее популярной была и одноименная экранизация.
- «Нервно курить в сторонке» — сильно проигрывать кому-то в чем-то. Одна из легенд утверждает, что в обиход выражение проникло из-за футбольных матчей. Один из бывших тренеров РФ в прямом смысле слова уходил в сторону и курил по нескольку сигарет подряд во время игры.
- «Ваш покорный слуга» — «я» в третьем лице. Раньше, когда в нашем обществе действительно были слуги, выражение имело прямой смысл. А позже превратилось в формулу вежливости. Сейчас часто употребляется с ироничным подтекстом.
- «Великий и могучий» — русский язык. Это сокращение от известной фразы из текста «Русский язык» И. С. Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
- «В натуре» — на самом деле. Распространилось выражение благодаря сатирическому фильму «Старый Новый год» 1980 года.
Редакцию удивило происхождение выражения «белый и пушистый». А вас?
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru