15 авторов наших любимых книг, которые одинаково круто смотрятся и в мужском, и в женском обличье

Когда мы открываем новую книгу и знакомимся с текстом произведения, то часто, даже не зная имени автора, мы способны сделать предположение о том, мужчина это или женщина. И конечно, в данном случае мы можем как угадывать, так и ошибаться, ведь настоящий талант на самом деле не имеет пола.

Мы в AdMe.ru уверены: если бы создатели наших любимых книг были другого пола, то их произведения остались бы ровно такими же крутыми и захватывающими. И сегодня мы захотели пофантазировать и узнать, как бы выглядели наши любимые писатели в ином облике. А приложение FaceApp нам в этом помогло.

1. Уильям Шекспир

2. Александр Пушкин

3. Михаил Лермонтов

4. Антон Чехов

5. Оскар Уайльд

6. Франц Кафка

7. Герман Гессе

8. Агата Кристи

9. Эрнест Хемингуэй

10. Эрих Мария Ремарк

11. Габриэль Гарсиа Маркес

12. Иосиф Бродский

13. Стивен Кинг

14. Нил Гейман

15. Джоан Роулинг