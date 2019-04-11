Мы собрали 9 фразеологизмов, которые многие понимают неверно

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Фразеологизмы призваны обогащать, а порой и сокращать речь. Например, вместо пространной фразы «Они там обсуждают политику и последние сплетни» мы можем просто сказать: «Да они там лясы точат!» Такие конструкции — это чудесные единицы языка. Однако с каждым из нас случался неприятный момент, когда мы не знали точное значение идиомы, а переспрашивать было неловко.

Мы в AdMe.ru собрали 8 популярных фразеологизмов, в значении которых можно запутаться. Также мы решили рассказать историю каждого из них, ведь они такие интересные.

Крокодиловы слезы

Фразеологизм есть во многих языках и обозначает неискренние эмоции и притворный плач. Выражение берет начало из древней легенды о том, что крокодилы якобы плачут во время поедания добычи. Впервые в своем сочинении Плутарх сравнивает поведение рептилий с людьми, которые хотят кого-то убить, но потом оплакивают жертву. С точки зрения биологии миф объясняется наличием у крокодила потовых желез возле глаз — когда он ест, то излишек солей выходит через протоки.

Синий чулок

Так называют умную женщину, лишенную обаяния и полностью поглощенную наукой. Идиома родилась в середине XVIII века в салоне писательницы Элизабет Монтегю. Одним из самых активных членов кружка был ученый-ботаник и писатель Бенджамин Стиллингфлит. Вместо черных чулок он всегда носил синие, и когда ему случалось пропускать заседание, то все возмущались: «Мы не можем без синих чулок!» Так первым прозвище получил мужчина, а кружок иронически переименовали в «Общество синего чулка». Позднее синим чулком стали называть женщин, увлеченных только наукой.

Сардонический смех

Так человек может смеяться при утрате или сильном огорчении. Впервые такой словесный оборот появился у греков. Есть несколько теорий возникновения фразеологизма. Согласно первой, на территории острова Сардиния произрастало растение, попробовав которое люди, смеясь против воли, умирали в конвульсиях. В соответствии со второй теорией, на том же острове существовала традиция приносить в жертву стариков. Обряд происходил в атмосфере веселья, причем жертвы смеялись тоже.

Лебединая песня

Так называют последнее, зачастую наиболее значимое произведение кого-либо, последнее проявление таланта. Выражение основано на поверье о том, что лебеди, которые не являются певчими птицами, за несколько мгновений до гибели обретают голос и это их предсмертное пение удивительно красиво. Идиома имеет древнее происхождение, еще Аристотель в «Истории животных» упоминает об этом «факте».

Дым коромыслом

Фразеологизм обозначает суматоху, шум, гулянку. Первоначально выражение обозначало «поведение» дыма, выходящего из курной избы через специальное окно и образующего дугу-коромысло. Это означало, что надвигается буря и нужно суетиться. Через время смысл выражения расширился. Так же называют и густой дым, поскольку на него, как на коромысло, можно что-то повесить.

Профессор кислых щей

Фразеологизм обозначает человека, который лживо заявляет о своих обширных познаниях в той или иной области. Кислые щи — это напиток, разновидность хлебного кваса. На его основе варили также одноименный суп. Фразеологизм зародился либо как оксюморон: профессор имеет высшее образование, а кислые щи может сварить и любой простак. Либо выражение относится к приготовлению напитка, сделать который стоило, наоборот, большого труда. Постепенно с утерей оригинальной рецептуры идиома «мастер (профессор) кислых щей» стала иронической.

Кисейная барышня

Так называют жеманную, изнеженную девушку с узким кругозором. Фразеологизм возник в XIX веке. Кисея — дорогая прозрачная бумажная ткань, которая изначально предназначалась для занавесок. Провинциальные молодые дворянки придумали использовать материю в качестве дополнения к нарядам, чтобы придать им загадочность и экзотичность. Впервые оборот был употреблен в произведении «Мещанское счастье» Николая Герасимовича Помяловского в том значении, которое он имеет сейчас.

Прокрустово ложе

Фразеологизм обозначает жесткие границы, в которые вгоняют что-либо, жертвуя при этом чем-то существенным. В греческой мифологии есть один интересный персонаж — великан-разбойник Прокруст. Основным его развлечением было измерять, соответствует ли путник размеру его ложа. Если тот был длиннее, великан обрубал лишние части тела, если меньше — растягивал. Примечательно, что самому Прокрусту ложе было мало — несложно догадаться, каким образом он закончил жизнь.

Медвежий угол

Так называют глухое и труднодоступное место. Фразеологизм возник ассоциативно: медведи часто селятся в глухих лесистых местах. Впервые выражение появляется в предании об основании города Ярославля: «идеже стоя то селище, зовомое Медвежий угол». В более широкое употребление фразеологизм вошел после публикации одноименного рассказа Павла Ивановича Мельникова-Печерского.