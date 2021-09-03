Мы посмотрели, как менялась мода на маникюр за 100 лет. Некоторые тренды постарше нас с вами будут

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», говорит классик. Только ногти — это не просто «для красоты». Вы задумывались, что тенденции в маникюре — отражение эпохи? Иными словами, что творилась в умах — отражалось на ногтях. Любопытно, что френч старше многих наших читателей, а за развитие маникюра нам стоит сказать спасибо стоматологам.

Мы в AdMe.ru проследили, как менялась мода на маникюр и откуда возникли модные тенденции, которые актуальны и по сей день. В бонусе — несколько свежих тенденций, которые кажутся слегка вызывающими.

1800-е — начало 1900-х

В Викторианскую эпоху в моде были короткие и опрятные ногти, что отражало чистоту как внешнюю, так и внутреннюю. Модницы полировали ногти замшевой тканью и втирали в них различные масла. А для осветления кончиков использовали лимонный сок или уксус. Придать блеск ногтям помогали специальные пудры, но эта красота держалась всего день-другой. В 1900-х уже были распространены салоны красоты. Там дамам даже предлагали аналог современных накладных ногтей — фарфоровые ногти. Их делали вручную точь-в-точь по размеру ногтей заказчика. Фарфоровые ногти клеились на настоящие, их можно было снять и использовать повторно. Стоило такое удовольствие $ 600.

1920-e

Жидкий лак был придуман еще в 1917 году фирмой Cutex, но новшеству понадобилось 10 лет, чтобы войти в обиход. В 20-х было модно оставлять лунку и кончик ногтя нетронутыми. Таким образом, когда ноготь отрастал, это было не так заметно. Самые популярные цвета — красный и оранжевый.

Современные блогеры пытаются имитировать маникюр 20-х, и это выглядит так.

1930-е

Раньше уважающая себя дама не могла выйти из дома без перчаток. Но с началом Первой мировой войны все больше женщин стали работать вне дома. Пробовали ли вы печатать в перчатках? То-то и оно. Перчатки постепенно уходят в прошлое, а лак на ногтях становится чем-то вроде аксессуара. Цвет помады и лака должен сочетаться. В моде — оттенки красного и розового; незакрашенной остается только лунка.

1940-е

Когда ресурсы и усилия уходили на войну, мода стала функциональной. Доступность косметики помогала женщинам чувствовать себя красивыми, даже если они работали на тяжелых производствах. В обиходе — прозрачные базовые покрытия для защиты ногтевой пластины. Большинство носят короткие розовые ногти. А вот после войны вернулась мода на женственность и гламур, хитом стали смелые красные ногти. Этот тренд плавно перетекает в 50-е.

На фото — звезда Голливуда Кэрол Ломбард, которая снялась в фильме 1941 года «Мистер и миссис Смит».

1950-e

Итак, 50-е. На экранах сияет легендарная Мэрилин Монро, в моде абсолютная женственность. Многие дамы хотят иметь такие же волосы, фигуру и ногти, как у прекрасной голливудской дивы. Женщины отдают предпочтение кроваво-красному лаку. Впрочем, более натуральные оттенки тоже в тренде. В аптеках можно купить чудесное изобретение — накладные ногти. Любопытно, что первый искусственный ноготь случайно изобрел стоматолог Фред Слэк — после того как сильно повредил ноготь на большом пальце на работе. Для «починки» он использовал фольгу и медицинский акрил и уже в 1957 году запатентовал свое изобретение.

1960-е

В 60-х старомодные идеалы красоты были стерты в пыль. Хотя цвета одежды стали более смелыми, женщины отказывались от красных ногтей. Акцент в макияже был полностью посвящен глазам — посмотрите на рекламный плакат тех лет. Соответственно, для ногтей выбирались более приглушенные тона. Забавно, что более полувека назад уже носили разноцветные ногти.

Модельер Мэри Квант придумала лак для ногтей с серебристыми вкраплениями.

1970-е

В 1976 году происходит знаковое событие. Один режиссер вечно жаловался, что стилисты тратят кучу времени на ногти актрис. Тогда его друг Джеф Пинк изобрел революционный вид маникюра — френч и новую коллекцию специальных лаков. Успех был ошеломительный, и новинка разошлась по миру как горячие пирожки. В 70-х многие носили френч, но большинство женщин этого десятилетия щеголяли своими естественными ногтями. При уходе они использовали базовый слой для питания ногтя, бальзам для кутикулы и стеклянную пилочку для ногтей.

1980-е

Прежние тренды остаются, к ним добавляются новые. Буквально все в моде в этом десятилетии. Яркие, необычные цвета, каждый ноготь окрашен в разный цвет. Появляется палитра, которую никогда раньше не носили, к примеру, неоновый зеленый, желтый и синий.

У героини Мадонны в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен» желтые ногти.

1990-е

Ногти Умы Турман вызвали настоящий ажиотаж, когда зрители увидели ее в фильме 1994 года «Криминальное чтиво». Настоящая королева драмы. Это привело к повальному увлечению лаком для ногтей Vamp от «Шанель».

Поклонницы копировали яркий образ актрисы.

И хотя минималистичные 90-е вернули моду на красный и розовый, у поклонников гранжа и черных кротких ногтей была своя минута славы. В общем, чем больше драмы, тем короче ногти.

2000-е

В начале нулевых нейл-арт стал способом самовыражения. Ногти украшают блестками, стразами, ручной росписью, текстурированными лаками. Кстати, чтобы разместить всю эту «красоту», ногти снова становятся длинными. В это время королева музыкальных чартов — Рианна, она же задает моду на маникюр. В 2008 году появляется шеллак, который можно носить 2 недели.

2010-е

Ногти становятся короче. Рисунки на ногтях, голографические ногти — выбор у модниц был большой; 2011-й год прошел под эгидой маникюра «с трещинами», а в 2013-м делался акцент на безымянный палец.

Бонус: 2020-е

В начале второй декады XXI века есть большое разнообразие в выборе трендов. Яркий маникюр со смешанными цветами — один из них. Появились экстравагантные новинки: к примеру, анималистические вариации узоров. Напоминает шкуру коровы.

Ниже — узоры в стиле змеиной кожи.

Продолжаются эксперименты с длиной и формой ногтя, так возник маникюр «в форме гроба».