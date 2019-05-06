Как бы выглядели красавицы XX века в наше время. Вивьен Ли получилась красивее Анджелины Джоли

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Официальный плакат Каннского кинофестиваля 2017 года стал чуть ли не главным скандалом за всю историю престижного конкурса. На фото была изображена легендарная актриса прошлого века Клаудия Кардинале. Но если посмотреть на оригинальный портрет женщины, становится понятно, что на постере она на два размера худее. Организаторам Каннского кинофестиваля показалось, что Клаудия не соответствует современным стандартам красоты.

Интересно, что сама Кардинале в этом ничего плохого не увидела. «Фото было отретушировано, чтобы сделать из меня персонаж мечты, добавить легкости. Беспокойство о реализме здесь не к месту, и как убежденная феминистка я не вижу здесь преступления против женского тела,» — сказала она.